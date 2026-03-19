Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése

A városnak nagy szüksége van az új vezetékre • Fotó: Borbély Fanni

A városnak nagy szüksége van az új vezetékre

Fotó: Borbély Fanni

A tavaly decemberi leállás után folytatja a kivitelező a Tusnádfürdőt ellátó új vízvezeték építését. Idén nemcsak a hálózatot, hanem a vízszolgáltatáshoz szükséges létesítményeket is szeretnék elkészíteni, hogy tudják beüzemelni az új rendszert.

Kovács Attila

2026. március 19., 13:032026. március 19., 13:03

A csővezeték építése Tusnád község területén folytatódik, ahol tavaly decemberben abbahagyták a munkát. Mint Butyka Zsolt tusnádfürdői polgármester kérdésünkre elmondta,

jelenleg Újtusnád kijáratánál dolgoznak, innen kell továbbhaladni a fürdőváros irányába a vezetéképítéssel.

Hozzátette, szakaszonként helyezték el a vezetéket, az aknák még hiányoznak, ezeket nemsokára elkezdik önteni, és ahogy készülnek, úgy kötik össze a vezetéket is. 2025 nyarán a csíkszentsimoni kutaktól – ahonnan felszínre hozzák a Tusnádfürdőnek szükséges ivóvizet – kezdték el lefektetni az acélcsöveket, amelyeket a 123A jelzésű, Tusnád községig vezető megyei út mentén több helyen is láthattak lerakva az elhaladók.

korábban írtuk

Nemsokára kezdődik a Tusnádfürdőt ellátó új vízvezeték építése
Nemsokára kezdődik a Tusnádfürdőt ellátó új vízvezeték építése

Megkapták az építkezési engedélyt, nemsokára kezdődhet a Tusnádfürdő számára szükséges új vízvezeték és a vízellátáshoz szükséges további létesítmények építése. A teljes beruházás jövőben fejeződhet be.

Csíkszentsimon és Csatószeg után Verebes, majd Tusnád területén dolgoztak,

a 18 kilométeres nyomvonal jelentős részén már a földben van a vezeték.

Butyka Zsolt szerint kiválasztották a kivitelezőt kiválasztása a szentsimoni kutak melletti új, korszerű vízkezelő állomás építése érdekében is, ezt néhány hét múlva elkezdik. Az ellátóvezeték mellett nemcsak ezt a beruházást, hanem a városban szükséges új, nagyobb kapacitású víztartályok telepítését is el szeretnék idén végezni – tudtuk meg.

Hirdetés

A beruházás időtartama 24 hónap a kivitelezési szerződés szerint, amelyet még 2022 őszén aláírtak, de a bürokrácia és a halogatás miatt a munkakezdés késett. A Cseke Attila vezette fejlesztési minisztérium több mint 30 millió lejt biztosított a költségekre, a munkálatok az Országos Beruházási Társaság (CNI) megbízásából zajlanak.

Minden elvégzett munkálatot időben fizettek, a finanszírozás akadálymentes

– mondta el az elöljáró. A jelenlegi ellátóvezeték gyatra állapota miatt az elmúlt években rendszeresek voltak csőtörések, ez nemcsak a fürdőváros és a szintén erről a vezetékről ellátott Tusnád község lakóit hozta kellemetlen helyzetbe, hanem a Tusnádfürdőre érkező turisták is szembesültek vízhiánnyal. A város régi víztartályai pedig már nem tudják kiszolgálni a megnövekedett igényeket, ezért van szükség kapacitásnövelésre.

Mivel az érvényes szabályozás szerint ellátóvezetékhez közvetlenül elosztóvezeték nem csatlakoztatható, csak víztartályok közbeiktatásával, Tusnád község településeinek vízellátásához ilyen létesítményekre lesz szükség.

Csíkszék Tusnádfürdő
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 19., csütörtök

Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában

Nemzetközi szimpóziumra várják a pedagógusokat március 21-én, szombaton Csíkszeredában, ahol a gyermekek jóllétéhez kapcsolódó innovatív oktatási megoldások kerülnek fókuszba.

2026. március 19., csütörtök

Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben

A szívinfarktusos betegek ellátása mellett lehetőség van szívritmusszabályzó eszközök beültetésére, illetve cerebrovaszkuláris beavatkozásokra is Csíkszeredában, a magyar kormány támogatásával létrehozott intervenciós kardiológiai központban.

2026. március 18., szerda

Feloldják a látogatási tilalmat a csíkszeredai kórházban

A felső légúti megbetegedések számának csökkenését követően, csütörtöktől ismét lehet látogatni a pácienseket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház legtöbb osztályán.

2026. március 18., szerda

Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában

Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában, amely a hatvan év feletti korosztály számára kínál értékes, érdekes és közérthető előadásokat. Az első prezentációt március 31-én, kedden tartják.

2026. március 18., szerda

A 12 dühös ember című drámát mutatja be a Csíki Játékszín

A Csíki Játékszín először tűzi műsorára Reginald Rose 12 dühös ember című drámáját, Vladimir Anton rendezésében. A produkció olyan témákat állít középpontba, amelyek napjaink társadalmi megosztottságában különösen aktuálisak.

2026. március 17., kedd

Nemzetközi ötletpályázatot hirdetnek a csíkszeredai Művészetek Házának felújítására

Sokoldalú rendeltetést képzeltek el a Csíkszereda központjában lévő Művészetek Házának, azaz a Szakszervezetek Művelődési Házának, ezért nemzetközi ötletpályázatot kezdeményeznének a Romániai Építészek Rendje és a Magyar Építészkamara iránymutatásával.

2026. március 16., hétfő

Részegen borultak fel az autóval, eleinte az sem volt világos, hogy ki vezetett

Egy Csíkszentsimon községben, a 123A jelzésű megyei úton felborult jármű miatt értesítették a rendőrséget vasárnap; mindkét férfi részeg volt, akiket az autó mellett találtak – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

Nacsa Lőrinc Csíkszeredában: döntéseinket közösen fogjuk meghozni

A csíkszeredai Vár téren gyűlt össze az ünneplő közösség, hogy méltóképpen megemlékezzen az 1848–49-es magyar forradalomra és szabadságharcra. Az ünnepségen beszédet mondott Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár is.

2026. március 15., vasárnap

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Csíkszeredában

Nemzetmegtartó szolgálatukért tüntettek ki több erdélyi személyiséget. A Sulyok Tamás köztársasági elnök által adományozott magyar állami kitüntetések ünnepélyes átadását Csíkszeredában tartották vasárnap.

