Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése

A városnak nagy szüksége van az új vezetékre

A tavaly decemberi leállás után folytatja a kivitelező a Tusnádfürdőt ellátó új vízvezeték építését. Idén nemcsak a hálózatot, hanem a vízszolgáltatáshoz szükséges létesítményeket is szeretnék elkészíteni, hogy tudják beüzemelni az új rendszert.

Kovács Attila 2026. március 19., 13:032026. március 19., 13:03

A csővezeték építése Tusnád község területén folytatódik, ahol tavaly decemberben abbahagyták a munkát. Mint Butyka Zsolt tusnádfürdői polgármester kérdésünkre elmondta,

jelenleg Újtusnád kijáratánál dolgoznak, innen kell továbbhaladni a fürdőváros irányába a vezetéképítéssel.

Hozzátette, szakaszonként helyezték el a vezetéket, az aknák még hiányoznak, ezeket nemsokára elkezdik önteni, és ahogy készülnek, úgy kötik össze a vezetéket is. 2025 nyarán a csíkszentsimoni kutaktól – ahonnan felszínre hozzák a Tusnádfürdőnek szükséges ivóvizet – kezdték el lefektetni az acélcsöveket, amelyeket a 123A jelzésű, Tusnád községig vezető megyei út mentén több helyen is láthattak lerakva az elhaladók. Csíkszentsimon és Csatószeg után Verebes, majd Tusnád területén dolgoztak,

a 18 kilométeres nyomvonal jelentős részén már a földben van a vezeték.

Butyka Zsolt szerint kiválasztották a kivitelezőt kiválasztása a szentsimoni kutak melletti új, korszerű vízkezelő állomás építése érdekében is, ezt néhány hét múlva elkezdik. Az ellátóvezeték mellett nemcsak ezt a beruházást, hanem a városban szükséges új, nagyobb kapacitású víztartályok telepítését is el szeretnék idén végezni – tudtuk meg. Hirdetés A beruházás időtartama 24 hónap a kivitelezési szerződés szerint, amelyet még 2022 őszén aláírtak, de a bürokrácia és a halogatás miatt a munkakezdés késett. A Cseke Attila vezette fejlesztési minisztérium több mint 30 millió lejt biztosított a költségekre, a munkálatok az Országos Beruházási Társaság (CNI) megbízásából zajlanak.

Minden elvégzett munkálatot időben fizettek, a finanszírozás akadálymentes