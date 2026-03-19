Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése

A városnak nagy szüksége van az új vezetékre
Fotó: Borbély Fanni
A tavaly decemberi leállás után folytatja a kivitelező a Tusnádfürdőt ellátó új vízvezeték építését. Idén nemcsak a hálózatot, hanem a vízszolgáltatáshoz szükséges létesítményeket is szeretnék elkészíteni, hogy tudják beüzemelni az új rendszert.
A csővezeték építése Tusnád község területén folytatódik, ahol tavaly decemberben abbahagyták a munkát. Mint Butyka Zsolt tusnádfürdői polgármester kérdésünkre elmondta,
Hozzátette, szakaszonként helyezték el a vezetéket, az aknák még hiányoznak, ezeket nemsokára elkezdik önteni, és ahogy készülnek, úgy kötik össze a vezetéket is. 2025 nyarán a csíkszentsimoni kutaktól – ahonnan felszínre hozzák a Tusnádfürdőnek szükséges ivóvizet – kezdték el lefektetni az acélcsöveket, amelyeket a 123A jelzésű, Tusnád községig vezető megyei út mentén több helyen is láthattak lerakva az elhaladók.
Megkapták az építkezési engedélyt, nemsokára kezdődhet a Tusnádfürdő számára szükséges új vízvezeték és a vízellátáshoz szükséges további létesítmények építése. A teljes beruházás jövőben fejeződhet be.
Csíkszentsimon és Csatószeg után Verebes, majd Tusnád területén dolgoztak,
Butyka Zsolt szerint kiválasztották a kivitelezőt kiválasztása a szentsimoni kutak melletti új, korszerű vízkezelő állomás építése érdekében is, ezt néhány hét múlva elkezdik. Az ellátóvezeték mellett nemcsak ezt a beruházást, hanem a városban szükséges új, nagyobb kapacitású víztartályok telepítését is el szeretnék idén végezni – tudtuk meg.
A beruházás időtartama 24 hónap a kivitelezési szerződés szerint, amelyet még 2022 őszén aláírtak, de a bürokrácia és a halogatás miatt a munkakezdés késett. A Cseke Attila vezette fejlesztési minisztérium több mint 30 millió lejt biztosított a költségekre, a munkálatok az Országos Beruházási Társaság (CNI) megbízásából zajlanak.
– mondta el az elöljáró. A jelenlegi ellátóvezeték gyatra állapota miatt az elmúlt években rendszeresek voltak csőtörések, ez nemcsak a fürdőváros és a szintén erről a vezetékről ellátott Tusnád község lakóit hozta kellemetlen helyzetbe, hanem a Tusnádfürdőre érkező turisták is szembesültek vízhiánnyal. A város régi víztartályai pedig már nem tudják kiszolgálni a megnövekedett igényeket, ezért van szükség kapacitásnövelésre.
Mivel az érvényes szabályozás szerint ellátóvezetékhez közvetlenül elosztóvezeték nem csatlakoztatható, csak víztartályok közbeiktatásával, Tusnád község településeinek vízellátásához ilyen létesítményekre lesz szükség.
szóljon hozzá!