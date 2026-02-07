Kulturális minisztérium: gyorsuló állagromlás előzte meg a szilágycsehi református templom tornyának összeomlását

Fotó: Torkos Márk-Erik/KREK
A szilágycsehi református templom tornyának kedd esti összeomlása előtt négy napon át egyre súlyosbodó szerkezeti károsodások jelezték az épület gyorsuló állagromlását – tájékoztatott szombaton a kulturális minisztérium.
2026. február 07., 15:202026. február 07., 15:20
2026. február 07., 15:222026. február 07., 15:22
A történtek kronológiáját ismertető minisztériumi közleményben arról írnak, hogy január 30-án,
A helyreállítási munkálatok kivitelezője kőanyag-leválásokat észlelt, ezért azonnal leállította a vakolateltávolítást, az ajtónyílás környékén ideiglenes szerkezeti megtámasztást alkalmazott, és február 3-ra helyszíni ellenőrzést szervezett valamennyi döntéshozó részvételével – ismerteti az Agerpres.
Gondatlanságból elkövetett rongálás, valamint a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi előírások megszegésének gyanújával büntetőeljárást indított szerdán a Szilágy megyei rendőrség a szilágycsehi templomtorony leomlásának ügyében.
Ugyanezen a napon a templomhajóban dolgozó régészek por- és habarcslehullást észleltek, ezért
Később a karzat boltozatánál is hasonló jelenséget tapasztaltak, ezért repedésjelzőket helyeztek el, leállították a harangok használatát, értesítették a katasztrófavédelmet, és kérték a nehézforgalom elterelését a templom közeléből.
A szakemberek állványozással és külső és belső megtámasztással próbálták stabilizálni a torony alsó részét, de
A minisztérium hangsúlyozta, hogy a torony alapját nem érintették a templomhajóban végzett régészeti feltárások.
Közölte azt is, az Országos Örökségvédelmi Intézet szakemberei február 6-án háromdimenziós lézerszkenneléssel felmérték az épületet, és a fennmaradó értékes elemeket szigorú felügyelet mellett kimentik ki a romok alól.
Több tucatnyian vonultak utcára szombaton Gyergyószentmiklóson egy héttel a csíkszeredai és székelyudvarhelyi adóemelés elleni megmozdulások után. A demonstráción a polgármester is felszólalt. Fotókon mutatjuk.
Behúzták a farsangot szombat délben Kézdivásárhelyen. Az alakoskodás lakodalmi mentként indult, medveébresztésbe csapott át, végül temetésbe torkollott a céhes város főterén.
Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely után Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak a kormány adóemelési intézkedései ellen tiltakozva szombaton.
Az indokolatlan segélyhívások száma az elmúlt években csökkent, de továbbra is magas – tájékoztatott szombaton a Különleges Távközlési Szolgálat.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) a hét folyamán országszerte végzett ellenőrzései során 1080 bírságot szabott ki, összesen több mint 6,6 millió lej értékben – tájékoztatott szombaton az intézmény.
Szarvas, farkas, medve, őz és vaddisznó, vagyis az Erdélyben is élő nagyvadak díszítik a székelykeresztúri Hubertus Vadásztársaság nemrég felavatott zászlaját. A társulat vezetősége közli, hogy csapatuk összetartozását is szimbolizálja a lobogó.
Hetven évvel a fakó keselyűk eltűnése után végre úgy tűnik, minden feltétel adott hozzá, hogy visszatelepítsék a fajt Romániába. Dögevőként a keselyűk – habár emberi megítélésük sokszor negatív – fontos egészségügyi szerepet töltenek be.
Őrizetbe vették pénteken az ügyészek az anyját a vagyonáért megölő Szeben megyei nő másik tettestársát.
A kürpödi család egyetlen túlélő gyermekét sürgősségi eljárással nevelőszülői gondozásba helyezték, miután a másik négy testvér meghalt, kettő vízbefúlás, kettő pedig tüdőgyulladás szövődményei miatt.
A Mentsük meg a Gyermekeket romániai szervezete: a 13 év alatti gyermekek számára teljesen tiltsák meg a közösségi médiához való hozzáférést, a 13 és 15 év közötti gyermekek számára pedig csak szüleik hozzájárulásával engedélyezzék azt.
szóljon hozzá!