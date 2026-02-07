Kulturális minisztérium: gyorsuló állagromlás előzte meg a szilágycsehi református templom tornyának összeomlását

A szilágycsehi református templom tornyának kedd esti összeomlása előtt négy napon át egyre súlyosbodó szerkezeti károsodások jelezték az épület gyorsuló állagromlását – tájékoztatott szombaton a kulturális minisztérium.

Székelyhon 2026. február 07., 15:202026. február 07., 15:20 2026. február 07., 15:222026. február 07., 15:22

A történtek kronológiáját ismertető minisztériumi közleményben arról írnak, hogy január 30-án,

a vakolat eltávolítása során kiderült, hogy a kőfalazat állapota a korábbi műszaki becsléseknél jóval rosszabb.

A helyreállítási munkálatok kivitelezője kőanyag-leválásokat észlelt, ezért azonnal leállította a vakolateltávolítást, az ajtónyílás környékén ideiglenes szerkezeti megtámasztást alkalmazott, és február 3-ra helyszíni ellenőrzést szervezett valamennyi döntéshozó részvételével – ismerteti az Agerpres. korábban írtuk A rendőrség is vizsgálódik a szilágycsehi templomtorony leomlásának ügyében Gondatlanságból elkövetett rongálás, valamint a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi előírások megszegésének gyanújával büntetőeljárást indított szerdán a Szilágy megyei rendőrség a szilágycsehi templomtorony leomlásának ügyében. Ugyanezen a napon a templomhajóban dolgozó régészek por- és habarcslehullást észleltek, ezért

fóliákat helyeztek el a további leválások megfigyelésére.

Később a karzat boltozatánál is hasonló jelenséget tapasztaltak, ezért repedésjelzőket helyeztek el, leállították a harangok használatát, értesítették a katasztrófavédelmet, és kérték a nehézforgalom elterelését a templom közeléből. Hirdetés A szakemberek állványozással és külső és belső megtámasztással próbálták stabilizálni a torony alsó részét, de

február 3-án délután a szerkezeti romlás felgyorsult, és a torony kevesebb mint három órával az utolsó ellenőrzés után összeomlott.