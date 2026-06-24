Tócsni – videó

a meghámozott burgonyát nagy lyukú reszelőn lereszeljük. Ízlés szerint reszelhetünk hozzá hagymát is. A reszelt zöldségeket tiszta konyharuhába rakjuk és kifacsarjuk a levét;

egy nagy keverőtálban felverjük a tojást és beleforgatjuk a burgonyás keveréket. Sózzuk és részletenként hozzáadjuk a lisztet. Laza állagot kell kapnunk, ami éppen csak formázható, de nem túl száraz;

serpenyőben legalább 1 ujjnyi olajat hevítünk, és a burgonyás masszából kanál segítségével tetszőleges korongokat formázunk közvetlenül a forró olajba. 3-3 perc alatt mindkét oldalukat aranybarnára sütjük;