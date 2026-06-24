Tócsni – videó

Kívül aranybarna és ropogós, belül pedig puha a klasszikus magyar házi konyha egyik legegyszerűbben elkészíthető fogása. A fokhagymás tejföllel kínált tócsni különösen népszerű, hiszen az ízek tökéletes harmóniát alkotnak.
Hozzávalók:
1 kg burgonya;
1 fej hagyma;
1 db tojás;
só;
10-15 dkg liszt;
1-2 dl olaj;
1-2 gerezd fokhagyma;
2 dl tejföl.
Elkészítés:
a meghámozott burgonyát nagy lyukú reszelőn lereszeljük. Ízlés szerint reszelhetünk hozzá hagymát is. A reszelt zöldségeket tiszta konyharuhába rakjuk és kifacsarjuk a levét;
egy nagy keverőtálban felverjük a tojást és beleforgatjuk a burgonyás keveréket. Sózzuk és részletenként hozzáadjuk a lisztet. Laza állagot kell kapnunk, ami éppen csak formázható, de nem túl száraz;
serpenyőben legalább 1 ujjnyi olajat hevítünk, és a burgonyás masszából kanál segítségével tetszőleges korongokat formázunk közvetlenül a forró olajba. 3-3 perc alatt mindkét oldalukat aranybarnára sütjük;
a tócsnikat papírtörlőre szedjük, a felesleges olajat lecsöpögtetjük és azonnal megsózzuk. A tócsnit frissen, ropogósan, fokhagymával kikevert tejföllel tálaljuk.
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