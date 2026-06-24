Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tócsni – videó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kívül aranybarna és ropogós, belül pedig puha a klasszikus magyar házi konyha egyik legegyszerűbben elkészíthető fogása. A fokhagymás tejföllel kínált tócsni különösen népszerű, hiszen az ízek tökéletes harmóniát alkotnak.

Liget

2026. június 24., 15:392026. június 24., 15:39

Hozzávalók:

  • 1 kg burgonya;

  • 1 fej hagyma;

  • 1 db tojás;

  • só;

  • 10-15 dkg liszt;

  • 1-2 dl olaj;

  • 1-2 gerezd fokhagyma;

  • 2 dl tejföl.

Elkészítés:

  • a meghámozott burgonyát nagy lyukú reszelőn lereszeljük. Ízlés szerint reszelhetünk hozzá hagymát is. A reszelt zöldségeket tiszta konyharuhába rakjuk és kifacsarjuk a levét;

  • egy nagy keverőtálban felverjük a tojást és beleforgatjuk a burgonyás keveréket. Sózzuk és részletenként hozzáadjuk a lisztet. Laza állagot kell kapnunk, ami éppen csak formázható, de nem túl száraz;

    serpenyőben legalább 1 ujjnyi olajat hevítünk, és a burgonyás masszából kanál segítségével tetszőleges korongokat formázunk közvetlenül a forró olajba. 3-3 perc alatt mindkét oldalukat aranybarnára sütjük;

  • a tócsnikat papírtörlőre szedjük, a felesleges olajat lecsöpögtetjük és azonnal megsózzuk. A tócsnit frissen, ropogósan, fokhagymával kikevert tejföllel tálaljuk.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Hirdetés

Recept Gasztroliget Repeta
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nyugdíjra is fordít Románia a ma kapott több mint kétmilliárd euróból
Kiskérődző-pestis nyomaira bukkantak Hargita megyében
Kezdődik a harmadik forduló a vébén – szerdán a tévében
Ázsiai vendégmunkások Romániában: mennyivel keresnek jobban, mint otthon?
Hiába az egykapuzás, Anglia nem bírt Ghánával
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Nyugdíjra is fordít Románia a ma kapott több mint kétmilliárd euróból
Székelyhon

Nyugdíjra is fordít Románia a ma kapott több mint kétmilliárd euróból
Kiskérődző-pestis nyomaira bukkantak Hargita megyében
Székelyhon

Kiskérődző-pestis nyomaira bukkantak Hargita megyében
Kezdődik a harmadik forduló a vébén – szerdán a tévében
Székely Sport

Kezdődik a harmadik forduló a vébén – szerdán a tévében
Ázsiai vendégmunkások Romániában: mennyivel keresnek jobban, mint otthon?
Krónika

Ázsiai vendégmunkások Romániában: mennyivel keresnek jobban, mint otthon?
Hiába az egykapuzás, Anglia nem bírt Ghánával
Székely Sport

Hiába az egykapuzás, Anglia nem bírt Ghánával
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Nőileg

Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 17., szerda

Sült paradicsomos salsa – videó

A lassan sült paradicsom mély, telt íze és a jalapeno harmonikus fúziója képes minden partit és meccsnézést felejthetetlenné tenni. A ropogós tortilla chips és ez a sűrű szósz olyan páros, amiből sosem elég egy tálka.

Sült paradicsomos salsa – videó
Sült paradicsomos salsa – videó
2026. június 17., szerda

Sült paradicsomos salsa – videó
Hirdetés
2026. június 10., szerda

Milánói sertésborda – videó

A milánói sertésborda nemcsak egy fogás, hanem a kényeztető ízek fúziója: roppanós bunda, omlós hús és egy gazdag, olaszos ragu harmóniája. Laktató, stílusos és egyszerűen megunhatatlan klasszikus a tányérodon.

Milánói sertésborda – videó
Milánói sertésborda – videó
2026. június 10., szerda

Milánói sertésborda – videó
2026. június 03., szerda

Csülkös bableves – videó

A magyar gasztronómia egyik leglaktatóbb levese, amely generációk óta meghatározó szereplője a családi asztaloknak – ez a csülkös bableves, amit ha friss kenyérrel vagy krumplis pogácsával eszünk, nem is kell utána második.

Csülkös bableves – videó
Csülkös bableves – videó
2026. június 03., szerda

Csülkös bableves – videó
2026. május 31., vasárnap

Megfejteni a talányt: Lány zöld almával

Rusz Lívia (1930–2020) az erdélyi képregény talán első igazán ismert alakja, a mai napig közkedvelt Csipike figurájának (képi) megteremtője, akiről kevésbé köztudott, hogy a festészetben is jelentőset alkotott.

Megfejteni a talányt: Lány zöld almával
Megfejteni a talányt: Lány zöld almával
2026. május 31., vasárnap

Megfejteni a talányt: Lány zöld almával
Hirdetés
2026. május 29., péntek

Szedres-ordás pite

Az évnek ebben az időszakában igazán csábító a friss orda a piacon. Ha szeretjük az ordát és a pite jellegű süteményeket, ezt mindenképp próbáljuk ki. A fagyasztott gyümölcsnek pedig fogynia kell, mert lassan jön a friss.

Szedres-ordás pite
Szedres-ordás pite
2026. május 29., péntek

Szedres-ordás pite
2026. május 28., csütörtök

Lehajolni a mezei szegfűgombához, nyújtózkodni a fenyőrügyért

Az átmeneti koranyári időszakban illatos mezei szegfűgombát gyűjthetünk, ha kiadós eső után gombásznánk a közeli legelőkön. A lucfenyő és más fenyőfélék is elkezdték már a friss hajtásaikat nevelni, desszerteket és szirupot is készíthetünk belőlük.

Lehajolni a mezei szegfűgombához, nyújtózkodni a fenyőrügyért
Lehajolni a mezei szegfűgombához, nyújtózkodni a fenyőrügyért
2026. május 28., csütörtök

Lehajolni a mezei szegfűgombához, nyújtózkodni a fenyőrügyért
2026. május 27., szerda

Karfiolleves – videó

Vannak olyan ételek, amelyek gyerekkorunktól velünk vannak – a karfiolleves is ilyen, és ha nem emlékszel vagy nem találod a régi receptedet, mutatjuk, hogyan készítsd el.

Karfiolleves – videó
Karfiolleves – videó
2026. május 27., szerda

Karfiolleves – videó
Hirdetés
2026. május 26., kedd

A sokak által kedvelt, különleges ízvilágú spárga

A zöld és a fehér spárga nemcsak színében különbözik: termesztésük, ízviláguk és konyhai felhasználásuk is eltérő. Ez a szezonális zöldség egészséges, változatosan elkészíthető, és gazdag kultúrtörténeti múlttal rendelkezik.

A sokak által kedvelt, különleges ízvilágú spárga
A sokak által kedvelt, különleges ízvilágú spárga
2026. május 26., kedd

A sokak által kedvelt, különleges ízvilágú spárga
2026. május 24., vasárnap

Savanykás datolya: a trendi nasi, amely pillanatok alatt elfogy

A savanykás datolya az egyik legtrendibb egészséges nasi, de nem kell vagyonokat költeni rá: otthon is könnyen elkészíthető. Édes, citrusos, enyhén ragacsos falat, ami egy könyv mellé egyszerűen „veszélyesen” jó.

Savanykás datolya: a trendi nasi, amely pillanatok alatt elfogy
Savanykás datolya: a trendi nasi, amely pillanatok alatt elfogy
2026. május 24., vasárnap

Savanykás datolya: a trendi nasi, amely pillanatok alatt elfogy
2026. május 22., péntek

Világos alapon sötét pikkelyek: nem bagoly, hanem gomba

A májusi időszak sok ehető gombát tartogat számunkra, nemsokára megjelennek a sokak által kedvelt vadon termő csiperkék is. Addig is ismerkedjünk meg egy nagyon ízletes ehető taplófajjal, a pisztricgombával.

Világos alapon sötét pikkelyek: nem bagoly, hanem gomba
Világos alapon sötét pikkelyek: nem bagoly, hanem gomba
2026. május 22., péntek

Világos alapon sötét pikkelyek: nem bagoly, hanem gomba
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!