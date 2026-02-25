Rovatok
A kedd esti kormánydöntés után sem veti el a tiltakozás lehetőségét a Sanitas

A szakszervezet a keddi kormánydöntés után is nyitva hagyja a tiltakozási akciók lehetőségének kérdését

A szakszervezet a keddi kormánydöntés után is nyitva hagyja a tiltakozási akciók lehetőségének kérdését

Fotó: Veres Nándor

A kormány kedd esti döntése értelmében az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben nem alkalmaznak bércsökkentést, a Sanitas szakszervezet azonban még nem állítja le a korábban bejelentett tiltakozások előkészítését.

Széchely István

2026. február 25., 10:102026. február 25., 10:10

A Sanitas szakszervezet a kormány által a közigazgatási reformtörvény egyik megszorító intézkedéseként tervezett 10 százalékos bérköltség-csökkentés miatt helyezte kilátásba az általános sztrájk kirobbantását az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben. A tiltakozások előkészítéséhez szükséges aláírások gyűjtését múlt hétfőn kezdte el a szakszervezet tagjai körében. Kedden este a kormány elfogadta a költségvetési megszorításokat előíró sürgősségi kormányrendeletet. Ennek értelmében

a két ágazatban nem alkalmaznak bérköltség-csökkentést.

A szakszervezet azonban egyelőre nyitva hagyja a munkakonfliktus kirobbantásának a lehetőségét.

Keddig kevés aláírás gyűlt össze, és ezzel kapcsolatban inkább készenléti állapotban van a szakszervezet, mivel múlt héten végül nem döntött a kormány a megszorító intézkedéseket tartalmazó törvénycsomagról – közölte Nyulas Emma, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének elnöke.

A két ágazatban dolgozók részéről tapasztalt kivárás oka az volt, hogy múlt héten ismét kormányígéretet kaptak arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi és a szociális ellátórendszer kivételt képez majd a 10 százalékos bérköltség-csökkentési kötelezettség alól – ez került bele a kormány által múlt héten véglegesített tervezetbe is. Annak az elfogadása azonban múlt hétről elmaradt, így

továbbra sem kapta meg az érdekvédelmi tömörülés az írásos garanciákat arról, hogy nem csökkennek a bérek a két ágazatban.

A bizonytalanság is az említett tényezőknek tudható be – mondta a szakszervezet megyei vezetője. Szerinte ugyanakkor mindkét ágazatban várják az idei költségvetés megjelenését is, ugyanis az is irányadó arra vonatkozóan, hogy milyen évre számíthatnak.

„A felháborodás továbbra is megvan mindenki részéről, tehát mind a két ágazatban, a szociális ágazatban még erősebben, mert ott másfajta változások és következmények is vannak” – fogalmazott kedden Nyulas Emma. Megerősítette ugyanakkor azt is, hogy a szakszervezet továbbra is eltökélt a tervezett tiltakozási akciókat illetően.

A kormány kedden este elfogadta a közigazgatási reformtörvény-tervezetet:

a korábbi ígéreteknek megfelelően a 10 százalékos bérköltség-csökkentési kötelezettséget nem terjesztették ki az egészségügyi és a szociális ellátórendszerre.

A kórházak, a mentőszolgálat, a vérközpontok, az iskolaorvosi hálózat, az Igazságügyi Orvostudományi Intézet és az Országos Transzplantációs Ügynökség, továbbá a teljes szociális ellátórendszer mentesül a 10 százalékos bérköltség-csökkentési kötelezettség alól.

Elfogadta a kormány a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket
Elfogadta a kormány a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket

A kormány elfogadta a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket – jelentette be kedden este Ilie Bolojan miniszterelnök.

A Sanitas szakszervezet egyelőre nem változtatott korábbi állápontján. Várják a törvény hivatalos megjelenését és az esetleges pontosításokat – közölte a kormány kedd esti döntését követően Nyulas Emma.

A keddi döntések helyesek és szükségesek az egészségügyi rendszer alapvető struktúráinak védelme érdekében, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ezek a kormánydöntések a Sanitas-tagok folyamatos nyomásgyakorlása eredményeként születtek, a szakszervezet határozott reakciója döntő szerepet játszott abban, hogy elkerülhetőek voltak a rendszert destabilizáló intézkedések – áll az érdekvédelmi tömörülés kedd esti közleményében.

Idézet
Továbbra is kérjük, hogy ezeket a kivételeket rögzítő összes rendelkezést írásban és egyértelműen fogalmazzák meg,

valamint garantálják, hogy más mechanizmusok, például átláthatatlan teljesítménykritériumok révén nem kerül sor közvetett bércsökkentésekre. (…) A munkakonfliktus lehetősége továbbra is nyitva marad, a kormányt már értesítettük erről. A ma (kedden, szerk. megj.) bejelentett kivételek nem fedik le minden követelésünket, és a megoldatlan kérdéseket felelősségteljesen meg kell vitatni és megoldani. A szakszervezet továbbra is nyitott a párbeszédre, de készen áll arra is, hogy minden jogi eszközt felhasználjon tagjai jogainak védelmében” – fogalmaz közleményében a szakszervezet.

Hargita megye Egészségügy
