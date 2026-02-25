Gazdaságélénkítő csomag: a fogyasztás helyett a termelésre építenék a növekedést

A kedd este elfogadott gazdaságélénkítési csomag nem csupán a 2026-os évre szól, hanem 2032-ig határozza meg az állami támogatási programokat, amelyekre összesen 5 milliárd eurót irányzott elő a kormány – jelentette be a kormányülés után Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

Székelyhon 2026. február 25., 08:542026. február 25., 08:54

Közlése szerint a támogatási programok részletes feltételeit a jogszabályok elfogadásától számított 90 napon belül dolgozzák ki, és egyeztetnek róluk a romániai vállalkozókkal – írja az Agerpres. A miniszter hangsúlyozta: a csomag egyik fontos eleme egy olyan új eszköz bevezetése, amely lehetővé teszi az egymilliárd lejnél (több mint 200 millió eurónál) nagyobb értékű beruházások ösztönzését. Mint mondta, ilyen eszköz eddig nem állt rendelkezésre, ezért

az elmúlt években több stratégiai jelentőségű beruházás is elmaradt.

Nazare szerint a gazdaságélénkítési csomag révén Románia kedvezőbb feltételeket biztosít a beruházásoknak, és erősítheti gazdasági súlyát a térségben. Hirdetés Kifejtette: jogszabály a jövő kulcsfontosságú stratégiai területeit célozza, hogy Románia gyorsabban és versenyképesebben tudjon nagyberuházásokat vonzani az erős regionális és globális versenyben. Hozzátette, hogy a program a román vállalkozások regionális terjeszkedését is támogatja. A tárcvezető úgy vélekedett, hogy

a csomag elmozdítja a gazdaságot a fogyasztásalapú növekedésről a termelő ágazatokra, innovációra és hazai termelésre épülő modell irányába.