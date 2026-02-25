Rovatok
Közigazgatási reform: gyorsulnak a helyi fejlesztések, karcsúsodik az állam

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

A közigazgatási csomag erősíti a decentralizációt, felgyorsítja a helyi fejlesztéseket, karcsúbb államot eredményez, és javítja a közszolgáltatások minőségét – jelentette be a kedd esti kormányülés után Cseke Attila.

Székelyhon

2026. február 25., 08:362026. február 25., 08:36

2026. február 25., 08:412026. február 25., 08:41

A fejlesztési miniszter elmondta, hogy ez a csomag megteremti a decentralizáció alapjait, és elhárítja a bürokratikus akadályokat. Kiemelte: a helyi közösségek saját hatáskörben dönthetnek a számukra lényeges kérdésekről. Így például a szerencsejáték-létesítményeket a települések peremére irányíthatják, vagy akár teljes mértékben meg is tilthatják azokat – írja az Agerpres.

Cseke Attila hangsúlyozta: az új rendelkezések segítik a helyi közösségek fejlesztését.

Az ingatlanok köztulajdonjogának tisztázásáért, amelyeket az önkormányzat fel kíván újítani és a közösség szolgálatába állítani, már nem kell a minisztériumhoz fordulni

– ezt meg lehet oldani megyei szinten, a kormánybiztosnál. Ez azért fontos, mert csak így pályázhat az önkormányzat az épület felújítására.

korábban írtuk

Elfogadta a kormány a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket
Elfogadta a kormány a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket

A kormány elfogadta a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket – jelentette be kedden este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Jelenleg az állami tulajdonban lévő ingatlanokat ingyen nem lehet bérbe adni, még közhasznú céllal sem. Akkor sem, ha az önkormányzat például rendőrségi épületet létesít, azt a rendőrségnek csak bérbe adhatja. Az önkormányzat elhagyatott, tulajdonos nélküli ingatlanokat is kérhet, és azokat az ingatlanokat is könnyebben lehet állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba áthelyezni, amelyeket nem telekkönyveztek – részletezte.

Idézet
A helyi közösségeket szolgálják az új rendelkezések, így a felújított, eddig kihasználatlan épületekben bölcsődék, orvosi rendelők és közösségi terek létesülhetnek”

– idézte Cseke Attilát az RMDSZ közleménye.

Tájékoztatása szerint egyszerűsítik és ésszerűsítik a helyi események szervezési folyamatát. Eddig csak költséges és bürokratikus közbeszerzési eljárás révén adhattak bérbe helyeket helyi termelőknek és kiskereskedőknek. Bizonyos korlátok mellett ez most egyszerűbbé válik. Eddig ugyanis esetenként többe került a procedúra, mint amennyi bevétel származott belőle – jegyezte meg a miniszter.

Elmondta, hogy az önkormányzatok hatékonyabban dolgozhatnak:

egy-egy pályázati szakember például – akikből egyes településeken hiány van – két önkormányzatban is dolgozhat részmunkaidőben.

Ugyanakkor a néhány nap múlva lép hatálybalépő jogszabály lehetővé teszi, hogy a közintézmények – például a kormánybiztosi hivatal és a polgármesteri hivatal – egymás között ingyenesen bérbe adjanak és vegyenek ingatlanokat.

„Karcsúsítjuk a központi közigazgatást: jelentősen kevesebb állás lesz a miniszterek kabinetjében, valamint a központi és helyi közigazgatásban szolgáló választott tisztségviselők kabinetjeiben. Ezáltal 6409 állás szűnik meg, köztük betöltött és betöltetlen állások is.

Idézet
Tíz százalékkal csökken a központi közigazgatásban dolgozók száma, kivételt képez a tanügy, a művelődés, a védelem, a rendőrség, a mentőszolgálat és a kórházak személyzete”

– jelentette ki Cseke Attila. Hozzátette: a védelmi minisztérium átveszi a megyei katonai központok finanszírozását a megyei önkormányzatoktól.

Ugyanakkor az önkormányzatok ideiglenesen dönthetnek arról, hogy 2026-ban állásokat szüntetnek meg, vagy csak a bérköltségeket csökkentik.

2027-től azonban az álláshelyek 30 százalékát meg kell szüntetni

– magyarázta.

Cseke tájékoztatása szerint 731 önkormányzat jelenleg is alacsony alkalmazotti létszámmal működik, nekik nem kell létszámot csökkenteni. A többi önkormányzat esetében országos átlagban a betöltött állások száma 10 százalékkal csökken, és a nagyközségek önkormányzati alkalmazottainak számát a lakosságszámhoz igazítják.

A miniszter elmondta azt is, hogy a rendelet értelmében ingatlanok és gépkocsik adásvételekor nemcsak az eladónak, hanem a vevőnek is bizonyítania kell, hogy az önkormányzat felé kifizette tartozását.

A jogosan kirótt közlekedési bírságokat mindenkinek ki kell fizetnie.

Ha valaki nem fizeti be időben, egy 90 napos türelmi idő után néhány napra érvényteleníthetik a jogosítványát (például 50 lej tartozás esetén 1 napra, 500 lej tartozás esetén 10 napra stb.). A jogosítványt nem kell leadni, de annak érvényessége ideiglenesen megszűnik – részletezte az RMDSZ politikusa.

Belföld
