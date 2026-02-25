Rovatok
A nyugdíjkorhatár emelését tervezik bizonyos ágazatokban

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Emelni kell a nyugdíjkorhatárt mindazoknál az alkalmazotti kategóriáknál, amelyek valamilyen formában korkedvezményben részesülnek – jelentette ki kedd este Ilie Bolojan miniszterelnök a rendőrök bukaresti tüntetésére reagálva.

Székelyhon

2026. február 25., 09:08

2026. február 25., 09:112026. február 25., 09:11

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a kormány célja az országos helyreállítási terv (PNRR) mérföldköveinek maradéktalan teljesítése, illetve annak elkerülése, hogy a már kipipált vállalások a jogszabály-módosítások miatt megkérdőjeleződjenek. További érvei szerint

Románia „nem engedheti meg magának”, hogy 48–52 évesen vonuljanak nyugdíjba a munkavállalók.

Ez szerinte gazdasági fenntarthatósági és társadalmi méltányossági kérdés is, ezért szükség van a nyugdíjkorhatár fokozatos emelésére – számolt be az Agerpres.

Bolojan hozzátette, hogy a következő hetekben az illetékes minisztériumok javaslatokat dolgoznak ki a szóban forgó alkalmazotti kategóriák nyugdíjazását szabályozó törvények módosítására.

Azok számára, akik már jelenleg is teljesítik a nyugdíjazás feltételeit, átmeneti időszakot biztosítanak,

és választhatják a jelenlegi előírások szerinti nyugdíjba vonulást, mivel az új előírások csak a jövőre fognak vonatkozni – magyarázta.

A miniszterelnök szerint a cél az, hogy a következő években fokozatosan emelkedjen az átlagos nyugdíjkorhatár azokban az ágazatokban, ahol jelenleg lehetőség van korai nyugdíjba vonulásra, figyelembe véve a demográfiai folyamatokat is.

Kedden több tucat rendőr tüntetett a bukaresti Győzelem (Victoriei) téren, mert a kormány megemelné a védelmi és belügyi tárca alkalmazottainak nyugdíjkorhatárát. A tiltakozók a kormányfővel szerettek volna tárgyalni, de a csendőrök figyelmeztették őket, hogy a hivatalos fogadóórák véget értek. A tüntetők a tervezett intézkedések visszavonását és a miniszterelnök lemondását követelték.

Belföld
szóljon hozzá! Hozzászólások
