A nyugdíjkorhatár emelését tervezik bizonyos ágazatokban

Fotó: Haáz Vince
Emelni kell a nyugdíjkorhatárt mindazoknál az alkalmazotti kategóriáknál, amelyek valamilyen formában korkedvezményben részesülnek – jelentette ki kedd este Ilie Bolojan miniszterelnök a rendőrök bukaresti tüntetésére reagálva.
2026. február 25., 09:08
2026. február 25., 09:112026. február 25., 09:11
A kormányfő hangsúlyozta, hogy a kormány célja az országos helyreállítási terv (PNRR) mérföldköveinek maradéktalan teljesítése, illetve annak elkerülése, hogy a már kipipált vállalások a jogszabály-módosítások miatt megkérdőjeleződjenek. További érvei szerint
Ez szerinte gazdasági fenntarthatósági és társadalmi méltányossági kérdés is, ezért szükség van a nyugdíjkorhatár fokozatos emelésére – számolt be az Agerpres.
Bolojan hozzátette, hogy a következő hetekben az illetékes minisztériumok javaslatokat dolgoznak ki a szóban forgó alkalmazotti kategóriák nyugdíjazását szabályozó törvények módosítására.
és választhatják a jelenlegi előírások szerinti nyugdíjba vonulást, mivel az új előírások csak a jövőre fognak vonatkozni – magyarázta.
A miniszterelnök szerint a cél az, hogy a következő években fokozatosan emelkedjen az átlagos nyugdíjkorhatár azokban az ágazatokban, ahol jelenleg lehetőség van korai nyugdíjba vonulásra, figyelembe véve a demográfiai folyamatokat is.
Kedden több tucat rendőr tüntetett a bukaresti Győzelem (Victoriei) téren, mert a kormány megemelné a védelmi és belügyi tárca alkalmazottainak nyugdíjkorhatárát. A tiltakozók a kormányfővel szerettek volna tárgyalni, de a csendőrök figyelmeztették őket, hogy a hivatalos fogadóórák véget értek. A tüntetők a tervezett intézkedések visszavonását és a miniszterelnök lemondását követelték.
A kedd este elfogadott gazdaságélénkítési csomag nem csupán a 2026-os évre szól, hanem 2032-ig határozza meg az állami támogatási programokat, amelyekre összesen 5 milliárd eurót irányzott elő a kormány – jelentette be Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
A mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át a fordítás világát, de nem minden helyzetben válthatja ki az emberi szakértelmet.
A közigazgatási csomag erősíti a decentralizációt, felgyorsítja a helyi fejlesztéseket, karcsúbb államot eredményez, és javítja a közszolgáltatások minőségét – jelentette be a kedd esti kormányülés után Cseke Attila.
A kormány elfogadta a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket – jelentette be kedden este Ilie Bolojan miniszterelnök.
A hódgátak miatti árvízveszély, az útmenti parkolás gondja, valamint a Kútpatak utca elhanyagoltsága került többek között terítékre a kedd esti lakossági fórumon, amelyet a zsögödi városrész lakói számára szervezett a csíkszeredai városvezetés.
Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának - közölte kedden Nicușor Dan államfő, miután részt vett a tettre készek koalíciójának ülésén.
A kormány a kedd esti rendkívüli ülésén fogadja el a közigazgatási reformcsomagról és a gazdaságélénkítő intézkedésekről szóló sürgősségi rendeleteket.
A képviselőház és a szenátus március 10-én 13 órától együttes ülést tart, amelyen megválasztják az új ombudsmant, az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) vezetőségének több tagját és a Számvevőszék egyik tanácsosát.
Az Országos Erdőőrség 2025 decemberében 3560 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le, az okozott kárt mintegy kétmillió lejre becsülik – tájékoztatott kedden a Facebook-oldalán a környezetvédelmi minisztérium.
„Lazító robbantásokat” végzett az Országos Sóipari Társaság tavaly májusban a parajdi sóbánya felszíni sórétegében, amikor új medret próbáltak kialakítani a megnövekedett hozamú Korond-patak elterelésére. A robbanások lehetséges hatásáról érdeklődtünk.
