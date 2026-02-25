Egyszerű indítványt nyújtott be Demeter András művelődésügyi miniszter ellen az AUR

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) frakcióvezetője, Petrișor Peiu szerdán egyszerű indítványt nyújtott be a szenátusban Demeter András művelődésügyi miniszter ellen.

A felsőház ülésén a politikus közölte, hogy A céh meneszteni akarja önt, miniszter úr. Ön sérti a román kultúrát című indítványt az AUR frakciójának 43 tagja támogatta aláírásával.

A szenátus elnöke, Mircea Abrudean bejelentette, hogy az indítványt március 2-án vitatják meg és bocsátják szavazásra – ismerteti az Agerpres.