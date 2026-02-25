Rovatok
Egyszerű indítványt nyújtott be Demeter András művelődésügyi miniszter ellen az AUR

• Fotó: gov.ro

Fotó: gov.ro

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) frakcióvezetője, Petrișor Peiu szerdán egyszerű indítványt nyújtott be a szenátusban Demeter András művelődésügyi miniszter ellen.

Székelyhon

2026. február 25., 11:372026. február 25., 11:37

A felsőház ülésén a politikus közölte, hogy A céh meneszteni akarja önt, miniszter úr. Ön sérti a román kultúrát című indítványt az AUR frakciójának 43 tagja támogatta aláírásával.

A szenátus elnöke, Mircea Abrudean bejelentette, hogy az indítványt március 2-án vitatják meg és bocsátják szavazásra – ismerteti az Agerpres.

Az alkotmány szerint az egyszerű indítvány a kormány felett gyakorolt parlamenti kontroll egyik, az interpellációnál erősebb eszköze, amellyel a képviselőház vagy szenátus elmarasztalhatja a kormány valamelyik tagját, ha elégedetlen az általa vezetett minisztérium munkájával. Eltérően a bizalmatlansági indítványtól – amelynek elfogadása a kormány bukását eredményezi – az egyszerű indítvány esetleges megszavazása csak egy afféle „politikai intő”, amely nem kötelezi a kormányfőt minisztere leváltására.

Belföld
A rovat további cikkei

2026. február 25., szerda

A kedd esti kormánydöntés után sem veti el a tiltakozás lehetőségét a Sanitas

A kormány kedd esti döntése értelmében az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben nem alkalmaznak bércsökkentést, a Sanitas szakszervezet azonban még nem állítja le a korábban bejelentett tiltakozások előkészítését.

A kedd esti kormánydöntés után sem veti el a tiltakozás lehetőségét a Sanitas
A kedd esti kormánydöntés után sem veti el a tiltakozás lehetőségét a Sanitas
2026. február 25., szerda

A kedd esti kormánydöntés után sem veti el a tiltakozás lehetőségét a Sanitas
2026. február 25., szerda

A nyugdíjkorhatár emelését tervezik bizonyos ágazatokban

Emelni kell a nyugdíjkorhatárt mindazoknál az alkalmazotti kategóriáknál, amelyek valamilyen formában korkedvezményben részesülnek – jelentette ki kedd este Ilie Bolojan miniszterelnök a rendőrök bukaresti tüntetésére reagálva.

A nyugdíjkorhatár emelését tervezik bizonyos ágazatokban
A nyugdíjkorhatár emelését tervezik bizonyos ágazatokban
2026. február 25., szerda

A nyugdíjkorhatár emelését tervezik bizonyos ágazatokban
2026. február 25., szerda

Gazdaságélénkítő csomag: a fogyasztás helyett a termelésre építenék a növekedést

A kedd este elfogadott gazdaságélénkítési csomag nem csupán a 2026-os évre szól, hanem 2032-ig határozza meg az állami támogatási programokat, amelyekre összesen 5 milliárd eurót irányzott elő a kormány – jelentette be Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

Gazdaságélénkítő csomag: a fogyasztás helyett a termelésre építenék a növekedést
Gazdaságélénkítő csomag: a fogyasztás helyett a termelésre építenék a növekedést
2026. február 25., szerda

Gazdaságélénkítő csomag: a fogyasztás helyett a termelésre építenék a növekedést
2026. február 25., szerda

Az AI nem vállal felelősséget – ezért marad kulcsszerepe a fordítóirodáknak

A mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át a fordítás világát, de nem minden helyzetben válthatja ki az emberi szakértelmet.

Az AI nem vállal felelősséget – ezért marad kulcsszerepe a fordítóirodáknak
Az AI nem vállal felelősséget – ezért marad kulcsszerepe a fordítóirodáknak
2026. február 25., szerda

Az AI nem vállal felelősséget – ezért marad kulcsszerepe a fordítóirodáknak
2026. február 25., szerda

Közigazgatási reform: gyorsulnak a helyi fejlesztések, karcsúsodik az állam

A közigazgatási csomag erősíti a decentralizációt, felgyorsítja a helyi fejlesztéseket, karcsúbb államot eredményez, és javítja a közszolgáltatások minőségét – jelentette be a kedd esti kormányülés után Cseke Attila.

Közigazgatási reform: gyorsulnak a helyi fejlesztések, karcsúsodik az állam
Közigazgatási reform: gyorsulnak a helyi fejlesztések, karcsúsodik az állam
2026. február 25., szerda

Közigazgatási reform: gyorsulnak a helyi fejlesztések, karcsúsodik az állam
2026. február 24., kedd

Elfogadta a kormány a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket

A kormány elfogadta a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket – jelentette be kedden este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Elfogadta a kormány a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket
Elfogadta a kormány a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket
2026. február 24., kedd

Elfogadta a kormány a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket
2026. február 24., kedd

Csíkszereda „mostohagyermeke” Csíkzsögöd

A hódgátak miatti árvízveszély, az útmenti parkolás gondja, valamint a Kútpatak utca elhanyagoltsága került többek között terítékre a kedd esti lakossági fórumon, amelyet a zsögödi városrész lakói számára szervezett a csíkszeredai városvezetés.

Csíkszereda „mostohagyermeke” Csíkzsögöd
Csíkszereda „mostohagyermeke” Csíkzsögöd
2026. február 24., kedd

Csíkszereda „mostohagyermeke” Csíkzsögöd
2026. február 24., kedd

Nicușor Dan: Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának

Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának - közölte kedden Nicușor Dan államfő, miután részt vett a tettre készek koalíciójának ülésén.

Nicușor Dan: Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának
Nicușor Dan: Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának
2026. február 24., kedd

Nicușor Dan: Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának
2026. február 24., kedd

Kedd este fogadják el a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket

A kormány a kedd esti rendkívüli ülésén fogadja el a közigazgatási reformcsomagról és a gazdaságélénkítő intézkedésekről szóló sürgősségi rendeleteket.

Kedd este fogadják el a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket
Kedd este fogadják el a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket
2026. február 24., kedd

Kedd este fogadják el a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket
2026. február 24., kedd

Március 10-én választja meg a parlament az új ombudsmant

A képviselőház és a szenátus március 10-én 13 órától együttes ülést tart, amelyen megválasztják az új ombudsmant, az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) vezetőségének több tagját és a Számvevőszék egyik tanácsosát.

Március 10-én választja meg a parlament az új ombudsmant
Március 10-én választja meg a parlament az új ombudsmant
2026. február 24., kedd

Március 10-én választja meg a parlament az új ombudsmant
