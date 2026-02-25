Erdély közepéig ér a házkutatásokba torkollt harmadik ligás bundabotrány – videóval

Több mint harminc házkutatási parancsot hajtottak végre szerdán a hatóságok egy sportfogadási bundabotrány kapcsán. Huszonegy embert állítottak elő és hallgattak ki.

Sportfogadások területén elkövetett csalással kapcsolatos ügyben tartottak szerdán 34 házkutatást Prahova, Vâlcea, Argeş, Kolozs, Ilfov és Dâmboviţa megyékben, valamint Bukarestben. Az akció eredményeként huszonegy embert állítottak elő és hallgattak ki.

A nyomozók az eddigi vizsgálatok alapján arra jutottak, hogy az elmúlt szezon során egy labdarúgóklub több tagja, illetve a velük kapcsolatban álló személyek – köztük játékosok is –