Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Erdély közepéig ér a házkutatásokba torkollt harmadik ligás bundabotrány – videóval

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több mint harminc házkutatási parancsot hajtottak végre szerdán a hatóságok egy sportfogadási bundabotrány kapcsán. Huszonegy embert állítottak elő és hallgattak ki.

Székelyhon

2026. február 25., 13:012026. február 25., 13:01

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Sportfogadások területén elkövetett csalással kapcsolatos ügyben tartottak szerdán 34 házkutatást Prahova, Vâlcea, Argeş, Kolozs, Ilfov és Dâmboviţa megyékben, valamint Bukarestben. Az akció eredményeként huszonegy embert állítottak elő és hallgattak ki.

Hirdetés

A nyomozók az eddigi vizsgálatok alapján arra jutottak, hogy az elmúlt szezon során egy labdarúgóklub több tagja, illetve a velük kapcsolatban álló személyek – köztük játékosok is –

összehangoltan befolyásolhatták és manipulálhatták egyes 3. Ligában lejátszott mérkőzések eredményeit.

Ennek megfelelően „a gyanúsítottak megtéveszthették a sportfogadások szervezőit, olyan fogadások látszatát keltve, amelyek ugyan megfelelnek a jogi kereteknek, de az eredményeket valójában előre meghatározhatták” – írja beszámolójában a rendőrség.

A trükközés révén mintegy 840 ezer lej összegű jogtalan vagyoni haszonra tettek szert a gyanúsítottak – áll még a rendőrség közleményében.

Belföld Bűnügy Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 25., szerda

Egyszerű indítványt nyújtott be Demeter András művelődésügyi miniszter ellen az AUR

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) frakcióvezetője, Petrișor Peiu szerdán egyszerű indítványt nyújtott be a szenátusban Demeter András művelődésügyi miniszter ellen.

Egyszerű indítványt nyújtott be Demeter András művelődésügyi miniszter ellen az AUR
Egyszerű indítványt nyújtott be Demeter András művelődésügyi miniszter ellen az AUR
2026. február 25., szerda

Egyszerű indítványt nyújtott be Demeter András művelődésügyi miniszter ellen az AUR
Hirdetés
2026. február 25., szerda

A kedd esti kormánydöntés után sem veti el a tiltakozás lehetőségét a Sanitas

A kormány kedd esti döntése értelmében az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben nem alkalmaznak bércsökkentést, a Sanitas szakszervezet azonban még nem állítja le a korábban bejelentett tiltakozások előkészítését.

A kedd esti kormánydöntés után sem veti el a tiltakozás lehetőségét a Sanitas
A kedd esti kormánydöntés után sem veti el a tiltakozás lehetőségét a Sanitas
2026. február 25., szerda

A kedd esti kormánydöntés után sem veti el a tiltakozás lehetőségét a Sanitas
2026. február 25., szerda

A nyugdíjkorhatár emelését tervezik bizonyos ágazatokban

Emelni kell a nyugdíjkorhatárt mindazoknál az alkalmazotti kategóriáknál, amelyek valamilyen formában korkedvezményben részesülnek – jelentette ki kedd este Ilie Bolojan miniszterelnök a rendőrök bukaresti tüntetésére reagálva.

A nyugdíjkorhatár emelését tervezik bizonyos ágazatokban
A nyugdíjkorhatár emelését tervezik bizonyos ágazatokban
2026. február 25., szerda

A nyugdíjkorhatár emelését tervezik bizonyos ágazatokban
2026. február 25., szerda

Gazdaságélénkítő csomag: a fogyasztás helyett a termelésre építenék a növekedést

A kedd este elfogadott gazdaságélénkítési csomag nem csupán a 2026-os évre szól, hanem 2032-ig határozza meg az állami támogatási programokat, amelyekre összesen 5 milliárd eurót irányzott elő a kormány – jelentette be Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

Gazdaságélénkítő csomag: a fogyasztás helyett a termelésre építenék a növekedést
Gazdaságélénkítő csomag: a fogyasztás helyett a termelésre építenék a növekedést
2026. február 25., szerda

Gazdaságélénkítő csomag: a fogyasztás helyett a termelésre építenék a növekedést
Hirdetés
2026. február 25., szerda

Az AI nem vállal felelősséget – ezért marad kulcsszerepe a fordítóirodáknak

A mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át a fordítás világát, de nem minden helyzetben válthatja ki az emberi szakértelmet.

Az AI nem vállal felelősséget – ezért marad kulcsszerepe a fordítóirodáknak
Az AI nem vállal felelősséget – ezért marad kulcsszerepe a fordítóirodáknak
2026. február 25., szerda

Az AI nem vállal felelősséget – ezért marad kulcsszerepe a fordítóirodáknak
2026. február 25., szerda

Közigazgatási reform: gyorsulnak a helyi fejlesztések, karcsúsodik az állam

A közigazgatási csomag erősíti a decentralizációt, felgyorsítja a helyi fejlesztéseket, karcsúbb államot eredményez, és javítja a közszolgáltatások minőségét – jelentette be a kedd esti kormányülés után Cseke Attila.

Közigazgatási reform: gyorsulnak a helyi fejlesztések, karcsúsodik az állam
Közigazgatási reform: gyorsulnak a helyi fejlesztések, karcsúsodik az állam
2026. február 25., szerda

Közigazgatási reform: gyorsulnak a helyi fejlesztések, karcsúsodik az állam
2026. február 24., kedd

Elfogadta a kormány a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket

A kormány elfogadta a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket – jelentette be kedden este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Elfogadta a kormány a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket
Elfogadta a kormány a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket
2026. február 24., kedd

Elfogadta a kormány a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket
Hirdetés
2026. február 24., kedd

Csíkszereda „mostohagyermeke” Csíkzsögöd

A hódgátak miatti árvízveszély, az útmenti parkolás gondja, valamint a Kútpatak utca elhanyagoltsága került többek között terítékre a kedd esti lakossági fórumon, amelyet a zsögödi városrész lakói számára szervezett a csíkszeredai városvezetés.

Csíkszereda „mostohagyermeke” Csíkzsögöd
Csíkszereda „mostohagyermeke” Csíkzsögöd
2026. február 24., kedd

Csíkszereda „mostohagyermeke” Csíkzsögöd
2026. február 24., kedd

Nicușor Dan: Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának

Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának - közölte kedden Nicușor Dan államfő, miután részt vett a tettre készek koalíciójának ülésén.

Nicușor Dan: Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának
Nicușor Dan: Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának
2026. február 24., kedd

Nicușor Dan: Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának
2026. február 24., kedd

Kedd este fogadják el a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket

A kormány a kedd esti rendkívüli ülésén fogadja el a közigazgatási reformcsomagról és a gazdaságélénkítő intézkedésekről szóló sürgősségi rendeleteket.

Kedd este fogadják el a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket
Kedd este fogadják el a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket
2026. február 24., kedd

Kedd este fogadják el a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!