Erdély közepéig ér a házkutatásokba torkollt harmadik ligás bundabotrány – videóval

Több mint harminc házkutatási parancsot hajtottak végre szerdán a hatóságok egy sportfogadási bundabotrány kapcsán. Huszonegy embert állítottak elő és hallgattak ki.
Sportfogadások területén elkövetett csalással kapcsolatos ügyben tartottak szerdán 34 házkutatást Prahova, Vâlcea, Argeş, Kolozs, Ilfov és Dâmboviţa megyékben, valamint Bukarestben. Az akció eredményeként huszonegy embert állítottak elő és hallgattak ki.
A nyomozók az eddigi vizsgálatok alapján arra jutottak, hogy az elmúlt szezon során egy labdarúgóklub több tagja, illetve a velük kapcsolatban álló személyek – köztük játékosok is –
Ennek megfelelően „a gyanúsítottak megtéveszthették a sportfogadások szervezőit, olyan fogadások látszatát keltve, amelyek ugyan megfelelnek a jogi kereteknek, de az eredményeket valójában előre meghatározhatták” – írja beszámolójában a rendőrség.
A trükközés révén mintegy 840 ezer lej összegű jogtalan vagyoni haszonra tettek szert a gyanúsítottak – áll még a rendőrség közleményében.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) frakcióvezetője, Petrișor Peiu szerdán egyszerű indítványt nyújtott be a szenátusban Demeter András művelődésügyi miniszter ellen.
A kormány kedd esti döntése értelmében az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben nem alkalmaznak bércsökkentést, a Sanitas szakszervezet azonban még nem állítja le a korábban bejelentett tiltakozások előkészítését.
Emelni kell a nyugdíjkorhatárt mindazoknál az alkalmazotti kategóriáknál, amelyek valamilyen formában korkedvezményben részesülnek – jelentette ki kedd este Ilie Bolojan miniszterelnök a rendőrök bukaresti tüntetésére reagálva.
A kedd este elfogadott gazdaságélénkítési csomag nem csupán a 2026-os évre szól, hanem 2032-ig határozza meg az állami támogatási programokat, amelyekre összesen 5 milliárd eurót irányzott elő a kormány – jelentette be Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
A mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át a fordítás világát, de nem minden helyzetben válthatja ki az emberi szakértelmet.
A közigazgatási csomag erősíti a decentralizációt, felgyorsítja a helyi fejlesztéseket, karcsúbb államot eredményez, és javítja a közszolgáltatások minőségét – jelentette be a kedd esti kormányülés után Cseke Attila.
A kormány elfogadta a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket – jelentette be kedden este Ilie Bolojan miniszterelnök.
A hódgátak miatti árvízveszély, az útmenti parkolás gondja, valamint a Kútpatak utca elhanyagoltsága került többek között terítékre a kedd esti lakossági fórumon, amelyet a zsögödi városrész lakói számára szervezett a csíkszeredai városvezetés.
Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának - közölte kedden Nicușor Dan államfő, miután részt vett a tettre készek koalíciójának ülésén.
A kormány a kedd esti rendkívüli ülésén fogadja el a közigazgatási reformcsomagról és a gazdaságélénkítő intézkedésekről szóló sürgősségi rendeleteket.
