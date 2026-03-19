Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Nemzetközi szimpóziumra várják a pedagógusokat március 21-én, szombaton Csíkszeredában, ahol a gyermekek jóllétéhez kapcsolódó innovatív oktatási megoldások kerülnek fókuszba.

Székelyhon

2026. március 19., 12:342026. március 19., 12:34

Az Együtt a gyermekeinkért – Esélyteremtés és innovatív megoldások a jóllétért című rendezvény 9 órától kezdődik az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Aula Magna konferenciatermében március 21-én, szombaton.

A plenáris előadások sorát Barabási Tünde egyetemi docens nyitja, aki

a szülőkkel való kommunikáció szerepéről beszél a pedagógusi jóllét szolgálatában.

Őt követi Birta-Székely Noémi, aki a szakmai önismeret jelentőségét mutatja be a pedagógusok mentális jóllétének alakulásában.

A délelőtti programban előadást tart még Lázár Csilla, aki az iskolai jóllét digitális és mesterséges intelligenciával összefüggő aspektusait ismerteti, valamint Frigy Szabolcs-István, aki az egyéni tanulási utak lehetőségeiről beszél a mesterséges intelligencia korában.

A délutáni szekcióülések két helyszínen zajlanak, és széles tematikát ölelnek fel. Az egyik szekcióban

az óvodai és iskolai jóllétet támogató pedagógiai gyakorlatok, a játékos tanulás, az élménypedagógia,

valamint a kreatív és innovatív módszerek kerülnek előtérbe. Szó lesz többek között STEAM-foglalkozásokról, személyiségfejlesztésről, valamint a tanulási élmény erősítését célzó kezdeményezésekről.

A másik szekció a digitális oktatás kihívásaira és lehetőségeire fókuszál: a mesterséges intelligencia alkalmazása, az inkluzív oktatás, a médiatudatosság, valamint a differenciált pedagógiai megközelítések is szerepelnek a témák között. Emellett

hangsúlyt kap a család szerepe, a szülők bevonása,

valamint a közösségi jóllét tudatos építése is. Részletes program ide kattintva olvasható.

A szimpózium a Joyful Schools (Örömteli iskolák) elnevezésű Erasmus+ projekt keretében valósul meg, amely az aktív tanulási stratégiákra, valamint az egészség és a jóllét fejlesztésére helyezi a hangsúlyt.

A szervezésben a Hargita megyei Apáczai Csere János Pedagógusok Háza és a csíkszeredai Spektrum Oktatási Központ vesz részt, társszervezőként és támogatóként pedig a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége kapcsolódik be.

Csíkszék Csíkszereda
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 19., csütörtök

Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése

A tavaly decemberi leállás után folytatja a kivitelező a Tusnádfürdőt ellátó új vízvezeték építését. Idén nemcsak a hálózatot, hanem a vízszolgáltatáshoz szükséges létesítményeket is szeretnék elkészíteni, hogy tudják beüzemelni az új rendszert.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben

A szívinfarktusos betegek ellátása mellett lehetőség van szívritmusszabályzó eszközök beültetésére, illetve cerebrovaszkuláris beavatkozásokra is Csíkszeredában, a magyar kormány támogatásával létrehozott intervenciós kardiológiai központban.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 18., szerda

Feloldják a látogatási tilalmat a csíkszeredai kórházban

A felső légúti megbetegedések számának csökkenését követően, csütörtöktől ismét lehet látogatni a pácienseket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház legtöbb osztályán.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában

Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában, amely a hatvan év feletti korosztály számára kínál értékes, érdekes és közérthető előadásokat. Az első prezentációt március 31-én, kedden tartják.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

A 12 dühös ember című drámát mutatja be a Csíki Játékszín

A Csíki Játékszín először tűzi műsorára Reginald Rose 12 dühös ember című drámáját, Vladimir Anton rendezésében. A produkció olyan témákat állít középpontba, amelyek napjaink társadalmi megosztottságában különösen aktuálisak.

2026. március 18., szerda

2026. március 17., kedd

Nemzetközi ötletpályázatot hirdetnek a csíkszeredai Művészetek Házának felújítására

Sokoldalú rendeltetést képzeltek el a Csíkszereda központjában lévő Művészetek Házának, azaz a Szakszervezetek Művelődési Házának, ezért nemzetközi ötletpályázatot kezdeményeznének a Romániai Építészek Rendje és a Magyar Építészkamara iránymutatásával.

2026. március 17., kedd

2026. március 16., hétfő

Részegen borultak fel az autóval, eleinte az sem volt világos, hogy ki vezetett

Egy Csíkszentsimon községben, a 123A jelzésű megyei úton felborult jármű miatt értesítették a rendőrséget vasárnap; mindkét férfi részeg volt, akiket az autó mellett találtak – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 16., hétfő

2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Nacsa Lőrinc Csíkszeredában: döntéseinket közösen fogjuk meghozni

A csíkszeredai Vár téren gyűlt össze az ünneplő közösség, hogy méltóképpen megemlékezzen az 1848–49-es magyar forradalomra és szabadságharcra. Az ünnepségen beszédet mondott Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár is.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Csíkszeredában

Nemzetmegtartó szolgálatukért tüntettek ki több erdélyi személyiséget. A Sulyok Tamás köztársasági elnök által adományozott magyar állami kitüntetések ünnepélyes átadását Csíkszeredában tartották vasárnap.

2026. március 15., vasárnap

