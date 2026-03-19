Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában

Nemzetközi szimpóziumra várják a pedagógusokat március 21-én, szombaton Csíkszeredában, ahol a gyermekek jóllétéhez kapcsolódó innovatív oktatási megoldások kerülnek fókuszba.

2026. március 19., 12:34

Az Együtt a gyermekeinkért – Esélyteremtés és innovatív megoldások a jóllétért című rendezvény 9 órától kezdődik az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Aula Magna konferenciatermében március 21-én, szombaton. A plenáris előadások sorát Barabási Tünde egyetemi docens nyitja, aki

a szülőkkel való kommunikáció szerepéről beszél a pedagógusi jóllét szolgálatában.

Őt követi Birta-Székely Noémi, aki a szakmai önismeret jelentőségét mutatja be a pedagógusok mentális jóllétének alakulásában. A délelőtti programban előadást tart még Lázár Csilla, aki az iskolai jóllét digitális és mesterséges intelligenciával összefüggő aspektusait ismerteti, valamint Frigy Szabolcs-István, aki az egyéni tanulási utak lehetőségeiről beszél a mesterséges intelligencia korában. A délutáni szekcióülések két helyszínen zajlanak, és széles tematikát ölelnek fel. Az egyik szekcióban

az óvodai és iskolai jóllétet támogató pedagógiai gyakorlatok, a játékos tanulás, az élménypedagógia,

valamint a kreatív és innovatív módszerek kerülnek előtérbe. Szó lesz többek között STEAM-foglalkozásokról, személyiségfejlesztésről, valamint a tanulási élmény erősítését célzó kezdeményezésekről. A másik szekció a digitális oktatás kihívásaira és lehetőségeire fókuszál: a mesterséges intelligencia alkalmazása, az inkluzív oktatás, a médiatudatosság, valamint a differenciált pedagógiai megközelítések is szerepelnek a témák között. Emellett

hangsúlyt kap a család szerepe, a szülők bevonása,