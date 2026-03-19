Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Nemzetközi szimpóziumra várják a pedagógusokat március 21-én, szombaton Csíkszeredában, ahol a gyermekek jóllétéhez kapcsolódó innovatív oktatási megoldások kerülnek fókuszba.
Az Együtt a gyermekeinkért – Esélyteremtés és innovatív megoldások a jóllétért című rendezvény 9 órától kezdődik az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Aula Magna konferenciatermében március 21-én, szombaton.
A plenáris előadások sorát Barabási Tünde egyetemi docens nyitja, aki
Őt követi Birta-Székely Noémi, aki a szakmai önismeret jelentőségét mutatja be a pedagógusok mentális jóllétének alakulásában.
A délelőtti programban előadást tart még Lázár Csilla, aki az iskolai jóllét digitális és mesterséges intelligenciával összefüggő aspektusait ismerteti, valamint Frigy Szabolcs-István, aki az egyéni tanulási utak lehetőségeiről beszél a mesterséges intelligencia korában.
A délutáni szekcióülések két helyszínen zajlanak, és széles tematikát ölelnek fel. Az egyik szekcióban
valamint a kreatív és innovatív módszerek kerülnek előtérbe. Szó lesz többek között STEAM-foglalkozásokról, személyiségfejlesztésről, valamint a tanulási élmény erősítését célzó kezdeményezésekről.
A másik szekció a digitális oktatás kihívásaira és lehetőségeire fókuszál: a mesterséges intelligencia alkalmazása, az inkluzív oktatás, a médiatudatosság, valamint a differenciált pedagógiai megközelítések is szerepelnek a témák között. Emellett
valamint a közösségi jóllét tudatos építése is. Részletes program ide kattintva olvasható.
A szimpózium a Joyful Schools (Örömteli iskolák) elnevezésű Erasmus+ projekt keretében valósul meg, amely az aktív tanulási stratégiákra, valamint az egészség és a jóllét fejlesztésére helyezi a hangsúlyt.
A szervezésben a Hargita megyei Apáczai Csere János Pedagógusok Háza és a csíkszeredai Spektrum Oktatási Központ vesz részt, társszervezőként és támogatóként pedig a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége kapcsolódik be.
szóljon hozzá!