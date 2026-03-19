NATO-főtikár: Romániának stratégiai szerepe van a NATO keleti szárnyán

Fotó: Nicușor Dan/Facebook
Nicușor Dan elnököt csütörtökön fogadta Mark Rutte, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára a NATO brüsszeli székhelyén.
Az elnöki hivatal közleménye szerint Nicușor Dan és Mark Rutte főként a keleti szárny biztonsági helyzetének alakulásáról tárgyaltak, különös tekintettel a fekete-tengeri térségre. Emellett a kollektív elrettentés és védelem megerősítéséről, illetve
Nicușor Dan hangsúlyozta a transzatlanti kapcsolat jelentőségét, és megerősítette Románia szövetségesi elkötelezettségét a regionális stabilitás és biztonság iránt – ismerteti az Agerpres.
Az államfő kiemelte, hogy Románia teljesíti a védelmi kiadások növelésére vonatkozó kötelezettségeit, és
– olvasható az elnöki hivatal közleményében.
Románia 20 éve megbízható szövetséges, amelynek stratégiai szerepe van a NATO keleti szárnyán – nyilatkozta Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Brüsszelben, a Nicușor Dan államfővel tartott közös sajtótájékoztatón.
Rutte hangsúlyozta, a NATO Keleti Õrszem (Eastern Sentry) műveletének elindítása óta nőtt a NATO-csapatok száma a régióban.
– fogalmazott a NATO-főtitkár.
Mark Rutte méltányolta, hogy Románia védelmi kiadásai elérték a bruttó hazai termék (GDP) 2,5 százalékát.
Beszélt arról is, hogy az ország erős támogatója Ukrajnának, és gratulált a kétoldalú megállapodásokhoz, amelyeket múlt héten írt alá a két államfő.
A NATO főtitkára a szövetség támogatásáról biztosította Romániát.
– szögezte le.
A magyar tudomány és kultúra emberei munkájuk és alkotásaik által összefognak minket, erősítenek, építenek és gyarapítanak mindannyiunk javára – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadásán szombaton az Országházban.
A külügyminisztérium csütörtökön megerősítette, hogy börtönbüntetésre ítéltek Oroszországban egy román állampolgárt.
A legfontosabb feladatunk, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a háborúba – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a kiszabadított hadifoglyokkal való, Budapestre érkezésekor.
Egyiptomból Romániába érkezett szerda egy magán légitársaság gépén 172 román állampolgár, akik Izraelből kértek segítséget a hazatéréshez – közölte a külügy.
Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be kedden Donald Trump amerikai elnök, aki hozzátette, hogy Teherán tárgyalni akar, ám, mint mondta, ehhez már túl késő.
A közel-keleti események miatt összesen 28 járatot töröltek kedden a bukaresti repülőtereken az Izraelbe, Dubajba, Bahrainba, Katarba és Jordániába közlekedő útvonalon – tájékoztatott a fővárosi repülőtér-üzemeltető vállalat (CNAB).
Hétfő estére halasztották a 300 román állampolgár hazaszállítására szervezett TAROM-különjáratok elindítását. Ők a közel-keleti konfliktuszónából kerültek Egyiptomba, hogy biztonságosabb helyről térhessenek haza.
Ilie Bolojan miniszterelnök hétfő reggelre tanácskozást hívott össze a közel-keleti konfliktus térségében rekedt román állampolgárok helyzetéről – közölte a kormány sajtóirodája.
A jelenlegi információk szerint elhúzódó lehet az iráni konfliktus, ha az Amerikai Egyesült Államok meg akarja gyengíteni az iráni rezsimet, akkor hetekig tartó támadássorozatra van szükség – közölte Csicsmann László Közel-Kelet szakértő.
Meghalt három amerikai katona az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított műveletében – közölte vasárnap az Egyesült Államok térségbeli műveleteiért felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM).
