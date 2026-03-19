NATO-főtikár: Romániának stratégiai szerepe van a NATO keleti szárnyán

Fotó: Nicușor Dan/Facebook

Fotó: Nicușor Dan/Facebook

Nicușor Dan elnököt csütörtökön fogadta Mark Rutte, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára a NATO brüsszeli székhelyén.

2026. március 19., 12:05

Az elnöki hivatal közleménye szerint Nicușor Dan és Mark Rutte főként a keleti szárny biztonsági helyzetének alakulásáról tárgyaltak, különös tekintettel a fekete-tengeri térségre. Emellett a kollektív elrettentés és védelem megerősítéséről, illetve

Románia biztonságát növelő intézkedésekről is egyeztettek.

Nicușor Dan hangsúlyozta a transzatlanti kapcsolat jelentőségét, és megerősítette Románia szövetségesi elkötelezettségét a regionális stabilitás és biztonság iránt – ismerteti az Agerpres.

Az államfő kiemelte, hogy Románia teljesíti a védelmi kiadások növelésére vonatkozó kötelezettségeit, és

továbbra is többdimenziós támogatást nyújt Ukrajnának

– olvasható az elnöki hivatal közleményében.

Rutte: Románia megbízható szövetséges

Románia 20 éve megbízható szövetséges, amelynek stratégiai szerepe van a NATO keleti szárnyán – nyilatkozta Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Brüsszelben, a Nicușor Dan államfővel tartott közös sajtótájékoztatón.

Rutte hangsúlyozta, a NATO Keleti Õrszem (Eastern Sentry) műveletének elindítása óta nőtt a NATO-csapatok száma a régióban.

Idézet
Éberen figyelünk és készen állunk arra, hogy megvédjük a szövetséges területek minden egyes négyzetcentiméterét”

– fogalmazott a NATO-főtitkár.

Mark Rutte méltányolta, hogy Románia védelmi kiadásai elérték a bruttó hazai termék (GDP) 2,5 százalékát.

Beszélt arról is, hogy az ország erős támogatója Ukrajnának, és gratulált a kétoldalú megállapodásokhoz, amelyeket múlt héten írt alá a két államfő.

A NATO főtitkára a szövetség támogatásáról biztosította Romániát.

Idézet
Mi számítunk Romániára, és Románia is bármikor számíthat a NATO-ra”

– szögezte le.

2026. március 14., szombat

Kossuth-díjat kapott Rúzsa Magdi, Lackfi János és Pataky Attila is

A magyar tudomány és kultúra emberei munkájuk és alkotásaik által összefognak minket, erősítenek, építenek és gyarapítanak mindannyiunk javára – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadásán szombaton az Országházban.

2026. március 05., csütörtök

Hosszú évekre börtönre ítéltek egy román állampolgárt Oroszországban

A külügyminisztérium csütörtökön megerősítette, hogy börtönbüntetésre ítéltek Oroszországban egy román állampolgárt.

Megérkeztek a budapesti reptérre az Oroszországból szabadon engedett magyar hadifoglyok

A legfontosabb feladatunk, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a háborúba – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a kiszabadított hadifoglyokkal való, Budapestre érkezésekor.

Újabb 172 román állampolgár jutott haza Egyiptomból

Egyiptomból Romániába érkezett szerda egy magán légitársaság gépén 172 román állampolgár, akik Izraelből kértek segítséget a hazatéréshez – közölte a külügy.

2026. március 03., kedd

Trump az iráni konfliktusról: túl késő tárgyalni

Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be kedden Donald Trump amerikai elnök, aki hozzátette, hogy Teherán tárgyalni akar, ám, mint mondta, ehhez már túl késő.

Újabb 28 járatot töröltek a közel-keleti helyzet miatt a bukaresti reptéren

A közel-keleti események miatt összesen 28 járatot töröltek kedden a bukaresti repülőtereken az Izraelbe, Dubajba, Bahrainba, Katarba és Jordániába közlekedő útvonalon – tájékoztatott a fővárosi repülőtér-üzemeltető vállalat (CNAB).

Hétfő estétől kezdődhet meg az Egyiptomban tartózkodó 300 román állampolgár hazaszállítása

Hétfő estére halasztották a 300 román állampolgár hazaszállítására szervezett TAROM-különjáratok elindítását. Ők a közel-keleti konfliktuszónából kerültek Egyiptomba, hogy biztonságosabb helyről térhessenek haza.

Tanácskozást hívott össze a konfliktusövezetben rekedt román állampolgárok helyzetéről Ilie Bolojan

Ilie Bolojan miniszterelnök hétfő reggelre tanácskozást hívott össze a közel-keleti konfliktus térségében rekedt román állampolgárok helyzetéről – közölte a kormány sajtóirodája.

Elhúzódhat az iráni konfliktus egy Közel-Kelet szakértő szerint

A jelenlegi információk szerint elhúzódó lehet az iráni konfliktus, ha az Amerikai Egyesült Államok meg akarja gyengíteni az iráni rezsimet, akkor hetekig tartó támadássorozatra van szükség – közölte Csicsmann László Közel-Kelet szakértő.

Meghalt három amerikai katona az Irán elleni műveletben

Meghalt három amerikai katona az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított műveletében – közölte vasárnap az Egyesült Államok térségbeli műveleteiért felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM).

