NATO-főtikár: Romániának stratégiai szerepe van a NATO keleti szárnyán

Nicușor Dan elnököt csütörtökön fogadta Mark Rutte, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára a NATO brüsszeli székhelyén.

Az elnöki hivatal közleménye szerint Nicușor Dan és Mark Rutte főként a keleti szárny biztonsági helyzetének alakulásáról tárgyaltak, különös tekintettel a fekete-tengeri térségre. Emellett a kollektív elrettentés és védelem megerősítéséről, illetve

Nicușor Dan hangsúlyozta a transzatlanti kapcsolat jelentőségét, és megerősítette Románia szövetségesi elkötelezettségét a regionális stabilitás és biztonság iránt – ismerteti az Agerpres.

Az államfő kiemelte, hogy Románia teljesíti a védelmi kiadások növelésére vonatkozó kötelezettségeit, és