Agresszió, tartozások és javítások a székelyudvarhelyi szociális tömbházakban

Feszültséget okoz a közköltségek elmaradása és az italozásból fakadó agresszió a székelyudvarhelyi szociális tömbházakban, miközben a városvezetés javításokat végeztet a Cekend-bejáratnál és a Budvár utcában.
Javuló körülmények a Cekend-bejáratnál. Ablakokat cseréltek és újrafestik a lépcsőházat
Fotó: Olti Angyalka
Feszültséget okoz a közköltségek elmaradása és az italozásból fakadó agresszió a székelyudvarhelyi szociális tömbházakban, miközben a városvezetés javításokat végeztet a Cekend-bejáratnál és a Budvár utcában.
Két szociális tömbház van a Cekend-bejáratnál, ezekben egyenként 75 lakás található. Az egyik épületnél találkoztunk Dávid Endre alpolgármesterrel, aki az ott zajló javításokat készült ellenőrizni.
Fotó: Olti Angyalka
Tőle tudtuk meg, hogy a jelenlegi munkálatok részeként
A másik szociális tömbházban ezt már az előző évben elvégezték.
Kerékpártározóra lesz szükség a Cekend-bejáratnál
Fotó: Olti Angyalka
Az elöljáró arra is felhívta a figyelmet, hogy sokan biciklivel közlekednek, ezeket pedig az épületek előtt lévő díszfákhoz zárják le a lakók, ezért egy kerékpártárolót is el szeretnének helyezni ott.
Nem fizetik a közköltséget
Nem sokat tudtunk beszélni az alpolgármesterrel, hiszen hamar előkerültek a közösség problémái. Szabó Margit tömbházfelelős kifejtette:
Fotó: Olti Angyalka
„Ital van, szivart vásárolnak, éppen csak akkor nincs pénz, amikor a közköltséget ki kellene fizetni. Más is el tudná költeni egyébre a pénzét, de egyszer kifizeti azt, amit elfogyasztott. Ezt kellene megérteni” – fogalmazott. Mint mondta,
Tőlük még a közös zuhanyzó kulcsát is elvették, hiszen az ottani fogyasztást sem térítették meg. A nem fizető lakók így csak a vécét és a hideg vizet használják.
Fotó: Olti Angyalka
„Természetesen, aki törlesztette az adósságát, a későbbiekben ismét használhatja az említett szolgáltatásokat” – magyarázta.
Egyébként az egyéni vízórák felszerelését megelőzően arra is volt példa, hogy
Fotó: Olti Angyalka
Agresszív lakók
Egy másik nagy gondot az agresszív lakók okozzák. Volt, aki ugyan nem tartózkodott a lakásban, de a párját beköltöztette, és nem volt hajlandó fizetni a közköltséget.
– hangzottak a szitkozódó és fenyegető válaszok, amikor ezt számon kérte a tömbházfelelős. Mint visszaemlékezett, a vitát mindenki hallotta, de senki nem mert kijönni a lakásából.
Fotó: Olti Angyalka
Korábban arra is volt példa, hogy néhány lakó
Főleg az idősek voltak kitéve ennek a helyzetnek.
Fotó: Olti Angyalka
A kellemetlen körülményeket az is jól szemlélteti, hogy egy személy korábban önkényesen elkerített és lezárt egy részt a lépcső alatt, kijelentve, hogy az már az ő tárolója. „Téli gumikat és a télire eltett káposztát tárolta ott” – tudtuk meg az okot.
Erre egyébként több példa is volt a székelyudvarhelyi szociális lakásoknál.
Egyelőre csak a Tető egy részét sikerült feljavítani a Budvár utcában, de folytatják a munkát
Fotó: Olti Angyalka
Tetőjavítás a Budvár utcában
Kellemes meglepetés volt, hogy most már nem a hatóságok közreműködésével jutottunk be az önkormányzat tulajdonában lévő szociális lakásokba a Budvár utcában, az alpolgármestert ugyanis szívesen fogadták a lakók.
Ott a tömbházak tetőzetének beázása jelentette a legnagyobb problémát, ami jól látszott a legfelső emeleten élők lakásának mennyezetén is. Éppen ezért döntötte el a hivatal, hogy
Egyszerre ugyan idén nem tudták kicserélni az elkorhadt gerendákat és rozoga cserepeket egy teljes tömbház tetőzetén, de a leginkább problémás részeket kijavították. Jövőre pedig folytatják a munkát.
Fotó: Olti Angyalka
Ezért hálásak is voltak a lakók, ugyanakkor többen kérték, hogy az ő lakrészük felett is végezzék el a karbantartást.
– ígérte Dávid Endre.
Megtudtuk tőle, hogy bár látszólag nyugodt a hangulat a Budvár utcai tömbházakban, azért vannak még feszültségek a háttérben egy-egy problémás lakó miatt. Korábbi tapasztalataink ellenére azonban erősödik a bizalom a városvezetés és a helyiek között, a problémákról pedig folyamatosan beszélnek.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
A Tisza-frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt.
A képviselőház plénuma szerdán módosításokkal elfogadta a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó 2026-2030-as stratégiát és cselekvési tervet jóváhagyó törvénytervezetet.
Mintegy húsz nappal ezelőtt, amikor legutóbb hírt adtunk róluk, a székely világjárók éppen Ázsia kapuja felé közeledtek. Azóta eljutottak a Bajkál-tóhoz, továbbá Mongólia fővárosába, Ulánbátorba, jelenleg Dzsingisz kán hajdani székhelyén pihennek.
Drónmaradványokat találtak szerda délután a Fekete-tengerben, a mamaiai napozóövezet közelében.
A Hargita megyei közlekedési rendőrök is csatlakoztak a ROADPOL – SPEED európai közlekedésbiztonsági akcióhoz. Az augusztus 3-tól augusztus 9-ig tartó ellenőrzés-sorozat célja a gyorshajtás visszaszorítása és a súlyos közúti balesetek megelőzése.
Összesen 26 sürgősségi esetet kezeltek a Hargita megyei hivatásos tűzoltók a hét első két napján. Elsősegélyt nyújtottak, tűzhöz és balesethez vonultak ki, valamint medvék megjelenése miatt is figyelmeztették a lakosságot.
A képviselőház szerdán döntő házként a szenátus által megszavazott formában, tehát a Szociáldemokrata Párt (PSD) módosító indítványával együtt fogadta el az energiaágazat dekarbonizációjáról szóló törvénytervezetet.
Nicușor Dan államfő szerdán a Facebook-oldalán bejelentette, hogy élettársával együtt úgy döntött: közzéteszik az elnöki hivatal honlapján Mirabela Grădinaru vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatát.
Folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi szakszervezetekkel az új közalkalmazotti bértörvényről, és ezen a héten van esély az előrelépésre – jelentette ki szerdán Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.
Történelmi mélypontra, másodpercenként 1400 köbméterre süllyedt a Duna vízhozama a romániai szakasz belépő pontján, Báziásnál – közölte a román vízügyi hatóság szóvivője szerdán.
szóljon hozzá!