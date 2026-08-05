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Agresszió, tartozások és javítások a székelyudvarhelyi szociális tömbházakban Feszültséget okoz a közköltségek elmaradása és az italozásból fakadó agresszió a székelyudvarhelyi szociális tömbházakban, miközben a városvezetés javításokat végeztet a Cekend-bejáratnál és a Budvár utcában. Fülöp-Székely Botond 2026. augusztus 05., 20:592026. augusztus 05., 20:59

Javuló körülmények a Cekend-bejáratnál. Ablakokat cseréltek és újrafestik a lépcsőházat Fotó: Olti Angyalka

Feszültséget okoz a közköltségek elmaradása és az italozásból fakadó agresszió a székelyudvarhelyi szociális tömbházakban, miközben a városvezetés javításokat végeztet a Cekend-bejáratnál és a Budvár utcában.

Fülöp-Székely Botond 2026. augusztus 05., 20:592026. augusztus 05., 20:59

A székelyudvarhelyi Cekend-bejáratnál két szociális tömbház áll, egyenként 75 lakással.

Az egyik épületben most festik a lépcsőházakat és cserélik az ajtókat, ablakokat, míg a másik tömbházban ezt tavaly végezték el.

Az egyik legnagyobb gond, hogy a 75 lakrészből nagyjából 30-ban rendszeresen nem fizetik a közköltséget.

A nem fizetőknél elzárták a meleg vizet és elvették a közös zuhanyzó kulcsát, hogy más lakóknál ne szüntessék be a szolgáltatást.

Két szociális tömbház van a Cekend-bejáratnál, ezekben egyenként 75 lakás található. Az egyik épületnél találkoztunk Dávid Endre alpolgármesterrel, aki az ott zajló javításokat készült ellenőrizni.

Fotó: Olti Angyalka

Tőle tudtuk meg, hogy a jelenlegi munkálatok részeként Hirdetés

újrafestik a lépcsőházakat, illetve kicserélik az ott lévő ajtókat és ablakokat.

A másik szociális tömbházban ezt már az előző évben elvégezték.

Kerékpártározóra lesz szükség a Cekend-bejáratnál Fotó: Olti Angyalka

Az elöljáró arra is felhívta a figyelmet, hogy sokan biciklivel közlekednek, ezeket pedig az épületek előtt lévő díszfákhoz zárják le a lakók, ezért egy kerékpártárolót is el szeretnének helyezni ott. Nem fizetik a közköltséget Nem sokat tudtunk beszélni az alpolgármesterrel, hiszen hamar előkerültek a közösség problémái. Szabó Margit tömbházfelelős kifejtette:

az egyik legnagyobb gond, hogy a 75 lakrészből nagyjából 30 esetében rendszeresen nem fizetik ki a közköltséget.

Fotó: Olti Angyalka

„Ital van, szivart vásárolnak, éppen csak akkor nincs pénz, amikor a közköltséget ki kellene fizetni. Más is el tudná költeni egyébre a pénzét, de egyszer kifizeti azt, amit elfogyasztott. Ezt kellene megérteni” – fogalmazott. Mint mondta,

kénytelenek voltak elzáratni a meleg vizet azoknál, akik nem fizettek, hiszen fennállt a veszélye, hogy a felhalmozott tartozások miatt a többi lakónál is beszüntetik a szolgáltatást.

Tőlük még a közös zuhanyzó kulcsát is elvették, hiszen az ottani fogyasztást sem térítették meg. A nem fizető lakók így csak a vécét és a hideg vizet használják.

Fotó: Olti Angyalka

„Természetesen, aki törlesztette az adósságát, a későbbiekben ismét használhatja az említett szolgáltatásokat” – magyarázta. Egyébként az egyéni vízórák felszerelését megelőzően arra is volt példa, hogy

valaki „mosodát” üzemeltetett a lakásában, hiszen tudta, hogy a költségeket az összes többi lakóra is visszaosztják.

Fotó: Olti Angyalka

Agresszív lakók Egy másik nagy gondot az agresszív lakók okozzák. Volt, aki ugyan nem tartózkodott a lakásban, de a párját beköltöztette, és nem volt hajlandó fizetni a közköltséget.

Berúgom az ajtóját, szétrúgom a fejed”

– hangzottak a szitkozódó és fenyegető válaszok, amikor ezt számon kérte a tömbházfelelős. Mint visszaemlékezett, a vitát mindenki hallotta, de senki nem mert kijönni a lakásából.

Fotó: Olti Angyalka

Korábban arra is volt példa, hogy néhány lakó

az esti órákban rendszeresen a folyosókon italozott, ilyenkor pedig mások nem mertek kimenni a közös vécére, hiszen akkor provokálni, szidni, ráncigálni kezdték őket.

Főleg az idősek voltak kitéve ennek a helyzetnek.

Fotó: Olti Angyalka

A kellemetlen körülményeket az is jól szemlélteti, hogy egy személy korábban önkényesen elkerített és lezárt egy részt a lépcső alatt, kijelentve, hogy az már az ő tárolója. „Téli gumikat és a télire eltett káposztát tárolta ott” – tudtuk meg az okot.

Az agresszív és nem fizető, ráadásul változni sem akaró lakók esetében nincs mit tenni, csak a törvényes kilakoltatás az egyetlen megoldás.

Erre egyébként több példa is volt a székelyudvarhelyi szociális lakásoknál.

Egyelőre csak a Tető egy részét sikerült feljavítani a Budvár utcában, de folytatják a munkát Fotó: Olti Angyalka

Tetőjavítás a Budvár utcában Kellemes meglepetés volt, hogy most már nem a hatóságok közreműködésével jutottunk be az önkormányzat tulajdonában lévő szociális lakásokba a Budvár utcában, az alpolgármestert ugyanis szívesen fogadták a lakók. Ott a tömbházak tetőzetének beázása jelentette a legnagyobb problémát, ami jól látszott a legfelső emeleten élők lakásának mennyezetén is. Éppen ezért döntötte el a hivatal, hogy

pénzügyi lehetőségei függvényében minden évben javításokat fog végezni a tetőzeten.

Egyszerre ugyan idén nem tudták kicserélni az elkorhadt gerendákat és rozoga cserepeket egy teljes tömbház tetőzetén, de a leginkább problémás részeket kijavították. Jövőre pedig folytatják a munkát.

Fotó: Olti Angyalka

Ezért hálásak is voltak a lakók, ugyanakkor többen kérték, hogy az ő lakrészük felett is végezzék el a karbantartást.

Idén ennyire volt lehetőségünk, de jövőre folytatjuk”

– ígérte Dávid Endre. Megtudtuk tőle, hogy bár látszólag nyugodt a hangulat a Budvár utcai tömbházakban, azért vannak még feszültségek a háttérben egy-egy problémás lakó miatt. Korábbi tapasztalataink ellenére azonban erősödik a bizalom a városvezetés és a helyiek között, a problémákról pedig folyamatosan beszélnek.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka