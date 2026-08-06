Nem a hőhullám okozza a legnagyobb gondot a mezőgazdaságban, hanem valami egészen más

Jó minőségű búzát arathatnak a gazdák. A föld nincs kiszáradva, ennek is köszönhető, hogy a hőhullám nem okoz különösebb gondot a Hargita megyei mezőgazdaságban.
Fotó: Orbán Orsolya
Bizonyos szempontból még jól is jön a mezőgazdaságban a forró, száraz időjárás, hiszen zajlik az őszi búza aratása. A gazdálkodók számára nem a hőhullám okozza a legnagyobb fejfájást, hanem egy egészen más jelenség, amivel nem számoltak.
Sorra dőlnek meg a hőmérsékleti rekordok, a szokatlanul erős hőhullám miatt egyre több településen jelentkezik vízhiány, néhol a vízszolgáltatást is csak korlátozások bevezetésével tudják fenntartani.
sőt, az aratás miatt még jól is jön a gazdáknak a száraz időjárás, tudtuk meg Romfeld Zsolttól, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetőjétől.
Folyamatban van az őszi búza aratása, ezt pedig esős időben nem lehet elvégezni, így
És jó minőségű búzát arathatnak, mert nem verte el az eső, nem pergett ki, nem volt jég, tehát mezőgazdasági szempontból, a termelés szempontjából ez egy aránylag jó időszak – fogalmazott a szakember.
Azt előre nem lehet megjósolni – mondta kérdésünkre –, hogy valamilyen terméskárt, terméskiesést okozhat-e a későbbiekben a forróság, de egyelőre nincs gond, és az előrejelzések szerint péntektől esősre fordul az időjárás.
A föld nincs kiszáradva, ennek is köszönhető, hogy a hőhullám – ami Hargita megyében nem olyan erős, mint a déli országrészekben – nem okoz különösebb gondot.
Hargita megyében maximum 38 fokok voltak bizonyos helyeken, de a két medencében az sem volt jellemző. A pityókának kicsit kedvezőtlen ez az időjárás, de összességében nézve egy ilyen periódus, főleg az aratási, betakarítási időszakban jól jön” – mondta Romfeld Zsolt.
Fotó: Orbán Orsolya
A problémát a mezőgazdasági szektorban gazdasági tényezők okozzák, és e tekintetben egyáltalán nem ideális a helyzet – tudtuk meg Romfeld Zsolttól. Váratlan pluszköltségek jelentek meg a mezőgazdasági termelésben,
– mondta a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője, hozzáfűzve, hogy az árak még nem stabilizálódtak, de ezt nem is kell különösebben részletezni, a helyzetet mindenki ismeri.
és egyelőre megjósolni sem lehet, hogy miként alakul majd a termények ára és a mezőgazdasági inputköltségek.
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