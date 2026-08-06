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Nem a hőhullám okozza a legnagyobb gondot a mezőgazdaságban, hanem valami egészen más

Jó minőségű búzát arathatnak a gazdák. A föld nincs kiszáradva, ennek is köszönhető, hogy a hőhullám nem okoz különösebb gondot a Hargita megyei mezőgazdaságban.

Jó minőségű búzát arathatnak a gazdák. A föld nincs kiszáradva, ennek is köszönhető, hogy a hőhullám nem okoz különösebb gondot a Hargita megyei mezőgazdaságban.

Fotó: Orbán Orsolya

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Bizonyos szempontból még jól is jön a mezőgazdaságban a forró, száraz időjárás, hiszen zajlik az őszi búza aratása. A gazdálkodók számára nem a hőhullám okozza a legnagyobb fejfájást, hanem egy egészen más jelenség, amivel nem számoltak.

Széchely István

2026. augusztus 06., 07:582026. augusztus 06., 07:58

Sorra dőlnek meg a hőmérsékleti rekordok, a szokatlanul erős hőhullám miatt egyre több településen jelentkezik vízhiány, néhol a vízszolgáltatást is csak korlátozások bevezetésével tudják fenntartani.

A mezőgazdaságban – legalábbis Hargita megyében – egyelőre nem okoz problémákat a forróság,

sőt, az aratás miatt még jól is jön a gazdáknak a száraz időjárás, tudtuk meg Romfeld Zsolttól, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetőjétől.

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Folyamatban van az őszi búza aratása, ezt pedig esős időben nem lehet elvégezni, így

ha jót nem is tesz a forróság, a gazdák legalább tudnak dolgozni.

És jó minőségű búzát arathatnak, mert nem verte el az eső, nem pergett ki, nem volt jég, tehát mezőgazdasági szempontból, a termelés szempontjából ez egy aránylag jó időszak – fogalmazott a szakember.
Azt előre nem lehet megjósolni – mondta kérdésünkre –, hogy valamilyen terméskárt, terméskiesést okozhat-e a későbbiekben a forróság, de egyelőre nincs gond, és az előrejelzések szerint péntektől esősre fordul az időjárás.

A korábbi esők most is nagy hasznot hoztak

A föld nincs kiszáradva, ennek is köszönhető, hogy a hőhullám – ami Hargita megyében nem olyan erős, mint a déli országrészekben – nem okoz különösebb gondot.

Idézet
A talaj vízellátása optimális körülmények között van. Még lehetne jobb, de pedológiai szárazság nincsen jelenleg.

Hargita megyében maximum 38 fokok voltak bizonyos helyeken, de a két medencében az sem volt jellemző. A pityókának kicsit kedvezőtlen ez az időjárás, de összességében nézve egy ilyen periódus, főleg az aratási, betakarítási időszakban jól jön” – mondta Romfeld Zsolt.

• Fotó: Orbán Orsolya Galéria

Fotó: Orbán Orsolya

Senki nem számolt a 11 lejes üzemanyagárral

A problémát a mezőgazdasági szektorban gazdasági tényezők okozzák, és e tekintetben egyáltalán nem ideális a helyzet – tudtuk meg Romfeld Zsolttól. Váratlan pluszköltségek jelentek meg a mezőgazdasági termelésben,

senki nem számolt azzal, hogy 11 lej lesz az üzemanyag ára az aratási időszakban

– mondta a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője, hozzáfűzve, hogy az árak még nem stabilizálódtak, de ezt nem is kell különösebben részletezni, a helyzetet mindenki ismeri.

Az üzemanyag drágulása kiszámíthatatlanságot és bizonytalanságot okoz az ágazatban,

és egyelőre megjósolni sem lehet, hogy miként alakul majd a termények ára és a mezőgazdasági inputköltségek.

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Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Mezőgazdaság
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