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Nem kell aggódni a lehűlés miatt, velünk marad még a kánikula

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön újabb narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki a kánikula miatt, amelyek szombat reggelig lesznek érvényben az ország több mint felében.

Székelyhon

2026. augusztus 06., 11:362026. augusztus 06., 11:36

Az előrejelzés szerint csütörtök 10 órától péntek 10 óráig Moldvában, Olténiában, Erdély legnagyobb részén, valamint Munténia délnyugati és középső részén erősödik a hőhullám.

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Kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani, a hőmérséklet-páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80 egységet.

A nappali csúcsértékek 35 és 38 Celsius-fok között alakulnak.

Helyenként trópusi éjszaka várható, 20-22 fokos minimumokkal, a legmagasabb értékeket a Moldvai-dombságon mérik – ismerteti az Agerpres.

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Másodfokú viharriasztás van érvényben az ország középső és keleti részére, míg a rendkívüli hőség miatt péntek reggelig vörös jelzésű riasztás van érvényben az ország nyugati megyéiben – közölte csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

A második narancssárga jelzés riasztás péntek 10 órától szombat 10 óráig lesz érvényben Arad, Temes és Krassó-Szörény megyében. A hőterhelés fokozott lesz, a hőmérséklet-páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80 egységet, a nappali csúcsértékek pedig 35 és 38 fok között alakulnak. Éjszaka kisebb területeken 20 fok körüli minimumokra lehet számítani.

Erdély keleti és délkeleti részén 29-30, Munténiában 36-37 Celsius-fokos maximumok várhatók. Helyenként trópusi éjszaka lesz, 20-24 Celsius-fokos minimumokkal, a legmagasabb értékeket a tengerparton mérik.

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