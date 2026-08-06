Nem kell aggódni a lehűlés miatt, velünk marad még a kánikula

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Fotó: Borbély Fanni
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön újabb narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki a kánikula miatt, amelyek szombat reggelig lesznek érvényben az ország több mint felében.
Az előrejelzés szerint csütörtök 10 órától péntek 10 óráig Moldvában, Olténiában, Erdély legnagyobb részén, valamint Munténia délnyugati és középső részén erősödik a hőhullám.
Kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani, a hőmérséklet-páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80 egységet.
Helyenként trópusi éjszaka várható, 20-22 fokos minimumokkal, a legmagasabb értékeket a Moldvai-dombságon mérik – ismerteti az Agerpres.
Másodfokú viharriasztás van érvényben az ország középső és keleti részére, míg a rendkívüli hőség miatt péntek reggelig vörös jelzésű riasztás van érvényben az ország nyugati megyéiben – közölte csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A második narancssárga jelzés riasztás péntek 10 órától szombat 10 óráig lesz érvényben Arad, Temes és Krassó-Szörény megyében. A hőterhelés fokozott lesz, a hőmérséklet-páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80 egységet, a nappali csúcsértékek pedig 35 és 38 fok között alakulnak. Éjszaka kisebb területeken 20 fok körüli minimumokra lehet számítani.
Erdély keleti és délkeleti részén 29-30, Munténiában 36-37 Celsius-fokos maximumok várhatók. Helyenként trópusi éjszaka lesz, 20-24 Celsius-fokos minimumokkal, a legmagasabb értékeket a tengerparton mérik.
Románia nagy részén a hét végéig kánikulára, fokozott hőterhelésre, valamint záporokra és zivatarokra figyelmeztető előrejelzés lesz érvényben – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
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Júniusban 1,269 millió vendéget fogadtak a romániai kereskedelmi szálláshelyeken, 2,5 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) csütörtökön közzétett adataiból.
Másodfokú viharriasztás van érvényben az ország középső és keleti részére, míg a rendkívüli hőség miatt péntek reggelig vörös jelzésű riasztás van érvényben az ország nyugati megyéiben – közölte csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
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