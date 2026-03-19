A film-média szakos diákok munkáiból nyílik fotókiállítás

• Fotó: Haáz Vince

Fotókiállítás nyílik a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem film-média szakos diákjainak munkáiból. A Hapci király című előadást is bemutatják március 21-én, a bábművészet világnapján.

Hajnal Csilla

2026. március 19., 17:372026. március 19., 17:37

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Levél utcai 2.1 Stúdiójában A bábjáték nem gyermekjáték, hanem műfaj! címmel nyílik meg a film-média szakos diákok fotókiállítása március 21-én, szombaton 18.30-tól, a bábművészet világnapján. A kiállításmegnyitót követően bemutatják a Hapci király című előadást Csató Kata rendezésében. Az előadás megtekintése 4 éves kor felett ajánlott.

Hirdetés

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara március 26-án, csütörtök 19 órától mutatja be a Stúdió Színházban Az áldozatot játszva című előadását Szacsvai István rendezésében – adta hírül az egyetem sajtóosztálya.

Jegyek interneten megvásárolhatók elővételben online, vagy az előadás helyszínén, kezdés előtt egy órával. Jegyeket foglalhatnak a 0791-229977-es telefonszámon vagy a jegy@studioszinhaz.ro emailcímen. A fotókiállítás továbbá megtekinthető április 6-áig a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió Színházának előcsarnokában, a Köteles Sámuel utca 6. szám alatt.

Marosszék Marosvásárhely Kultúra
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
