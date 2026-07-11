Ilyet sem látni minden reggel: kaszáló kalákát tartottak Csíkszentkirályon – videó

Napkeltekor ismét benépesült a csíkszentkirályi Bakalja: népviseletbe öltözött férfiak vágtak neki a rétnek, hogy a térség egyik legszebb hagyományát, a kaszáló kalákát közösen elevenítsék fel.

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A hajnali csendet a fenőkövek hangja és a kaszák suhanása törte meg – ahogyan az egykor, a résztvevők felmenőinek idejében is történt.

Rövid hangulatvideónk a szombat hajnali kaszálás pillanatait mutatja, majd pedig videó-összeállítással is jelentkezünk az egész hétvégén zajló eseményről.