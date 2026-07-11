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Ilyet sem látni minden reggel: kaszáló kalákát tartottak Csíkszentkirályon – videó

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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Napkeltekor ismét benépesült a csíkszentkirályi Bakalja: népviseletbe öltözött férfiak vágtak neki a rétnek, hogy a térség egyik legszebb hagyományát, a kaszáló kalákát közösen elevenítsék fel.

Székelyhon

2026. július 11., 10:262026. július 11., 10:26

2026. július 11., 10:442026. július 11., 10:44

A hajnali csendet a fenőkövek hangja és a kaszák suhanása törte meg – ahogyan az egykor, a résztvevők felmenőinek idejében is történt.

Rövid hangulatvideónk a szombat hajnali kaszálás pillanatait mutatja, majd pedig videó-összeállítással is jelentkezünk az egész hétvégén zajló eseményről.

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• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Csíkszék Csíkszentkirály Hagyományőrzés
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