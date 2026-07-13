Halad a munka, de még sok van a befejezésig
Fotó: Borbély Fanni
Folytatódott idén a csíkszentkirályi tanuszoda építése, a szerkezetépítés után a tető kialakításán dolgoznak. Idén várhatóan szerkezetkész állapotban lesz az épület, a befejezés jövőre várható, amennyiben folyamatos lesz a finanszírozás.
A tetőszerkezet kialakításával dolgozik a kivitelező a csíkszentkirályi tanuszodánál, amely az Országos Beruházási Társaság (CNI) megbízásából, a fejlesztési minisztérium biztosította finanszírozással épül. A változás jól látszik a tavalyi állapotokhoz viszonyítva, amikor a tartószerkezet és a falazás készült el, de
Hosszas késlekedés után nemsokára elkezdik a csíkszentkirályi tanuszoda építését – ezt most a beruházást irányító Országos Beruházási Társaság (CNI) erősítette meg érdeklődésünkre.
Idén a munka folytatódott, a tetőszerkezet nagy részben elkészült, és a tetőborítás elkezdését megelőző lécezés is zajlik. A bádoglemezekből készülő borítás felszerelésével szerkezetkésszé válik a tanuszoda épülete, utána nyílászárókat kell beszerelni, külső burkolatot elkészíteni és a belső terek kialakítását, a szereléseket elvégezni.
Fotó: Borbély Fanni
Székely Ernő csíkszentkirályi polgármester arra számít, hogy ebben az évben, azzal együtt, hogy a finanszírozás ütemét csökkentették, a létesítmény tető alá kerül. Kérdésünkre úgy vélekedett,
A helyi önkormányzatnak is vannak feladatai, biztosítani kell a gáz-, víz- és szennyvízhálózathoz történő csatlakoztatást, valamint egy új transzformátor-állomás telepítésére van szükség a megfelelő áramellátás biztosításához.
A csíkszentkirályi tanuszoda építéséhez 4888 négyzetméter területet biztosított a község a Borsáros-fürdő övezetében, parkoló, zöldövezet és járda is készül az épület körül. Az úszómedence 15 méter széles és 25 méter hosszú lesz, körülötte 2, illetve 6,8 méter szélességű pihenőhelyeket alakítanak ki.
Fotó: Borbély Fanni
A földszinti öltözők, mosdók mellett a beépítendő tetőtérben erőterem, tornaterem kap helyet öltözőkkel, mosdókkal a vendégek számára is, illetve egy 124 személyes lelátó. A beruházás értéke meghaladja a 23 millió lejt.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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