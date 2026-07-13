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Készül a csíkszentkirályi tanuszoda, de sok van még a befejezésig

Halad a munka, de még sok van a befejezésig • Fotó: Borbély Fanni

Halad a munka, de még sok van a befejezésig

Fotó: Borbély Fanni

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Folytatódott idén a csíkszentkirályi tanuszoda építése, a szerkezetépítés után a tető kialakításán dolgoznak. Idén várhatóan szerkezetkész állapotban lesz az épület, a befejezés jövőre várható, amennyiben folyamatos lesz a finanszírozás.

Kovács Attila

2026. július 13., 07:572026. július 13., 07:57

A tetőszerkezet kialakításával dolgozik a kivitelező a csíkszentkirályi tanuszodánál, amely az Országos Beruházási Társaság (CNI) megbízásából, a fejlesztési minisztérium biztosította finanszírozással épül. A változás jól látszik a tavalyi állapotokhoz viszonyítva, amikor a tartószerkezet és a falazás készült el, de

a bevezetett megszorítások ősztől a kifizetések és a munkavégzés ütemének jelentős csökkenését eredményezték.

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Hosszas késlekedés után nemsokára elkezdik a csíkszentkirályi tanuszoda építését – ezt most a beruházást irányító Országos Beruházási Társaság (CNI) erősítette meg érdeklődésünkre.

Idén a munka folytatódott, a tetőszerkezet nagy részben elkészült, és a tetőborítás elkezdését megelőző lécezés is zajlik. A bádoglemezekből készülő borítás felszerelésével szerkezetkésszé válik a tanuszoda épülete, utána nyílászárókat kell beszerelni, külső burkolatot elkészíteni és a belső terek kialakítását, a szereléseket elvégezni.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Székely Ernő csíkszentkirályi polgármester arra számít, hogy ebben az évben, azzal együtt, hogy a finanszírozás ütemét csökkentették, a létesítmény tető alá kerül. Kérdésünkre úgy vélekedett,

a következő évben a hátralevő munkálatok elvégzésével, amelyek feltétele a kifizetések folyamatossága, a tanuszoda elkészülhet.

A helyi önkormányzatnak is vannak feladatai, biztosítani kell a gáz-, víz- és szennyvízhálózathoz történő csatlakoztatást, valamint egy új transzformátor-állomás telepítésére van szükség a megfelelő áramellátás biztosításához.

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A csíkszentkirályi tanuszoda építéséhez 4888 négyzetméter területet biztosított a község a Borsáros-fürdő övezetében, parkoló, zöldövezet és járda is készül az épület körül. Az úszómedence 15 méter széles és 25 méter hosszú lesz, körülötte 2, illetve 6,8 méter szélességű pihenőhelyeket alakítanak ki.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A földszinti öltözők, mosdók mellett a beépítendő tetőtérben erőterem, tornaterem kap helyet öltözőkkel, mosdókkal a vendégek számára is, illetve egy 124 személyes lelátó. A beruházás értéke meghaladja a 23 millió lejt.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszentkirály
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