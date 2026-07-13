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Gasztronómiai kvízjátékkal várjuk olvasóinkat

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

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Az ízek világában jártasoknak, valamint azoknak is érdemes próbát tenniük, akik szeretik a gasztronómiai érdekességeket: Egy falatnyi tudás címmel új online kvízjátékot indít a Székelyhon.

Székelyhon

2026. július 13., 08:302026. július 13., 08:30

Játékunk 2026. július 13. és 20. között érhető el a jatek.szekelyhon.ro oldalon, a nyerteseket pedig július 21-én sorsoljuk ki.

Mutatjuk, hogy mit kell tenniük

A játék során a résztvevőknek egy kilenc kérdésből álló gasztronómiai kvízt kell kitölteniük.

A feladványok az ételek, alapanyagok és a gasztronómia világához kapcsolódnak,

a helyes válaszok mellett pedig a gyorsaság is meghatározó: minden kérdés megválaszolására 20 másodperc áll rendelkezésre.

A nyertesek azok közül kerülnek ki, akik valamennyi kérdésre helyesen válaszolnak, és ezt a legrövidebb idő alatt teszik meg. A játék teljes időtartama alatt egy játékos többször is kitöltheti a kvízt, így lehetősége van javítani az eredményén, ugyanakkor egy játékos legfeljebb egy nyereményben részesülhet.

A játékban több értékes ajándékunk talál gazdára:

  • egy 400 lej értékű steakvacsora-utalvány két fő részére, a Mag étterem felajánlásából;
  • három darab, egyenként 100 lej értékű vásárlási utalvány, a Lumea Basmelor jóvoltából;
  • egy 250 lej értékű autóbelső- és felnitisztítási utalvány, a ZoLo Carpit felajánlásából;
  • két darab, egyenként egy kilogrammos torta, amelyet a Magic cukrászda készít el a nyertesek igényei szerint;
  • három családi belépő az Olt Part Pet Friendly Fesztiválra, belépőnként legfeljebb négy, 12 év feletti személy részére, összesen akár 1800 lej értékben.

A játék az Easypromó felületén zajlik. A kvíz ezen a linken érhető el, a játék hivatalos szabályzata pedig itt olvasható.

Támogatóink

MAG étterem
Van egy hely, ahol az ízek nem csak finomak, hanem emlékeket idéznek. Egy családias hangulatú étterem, ahol minden fogás mögött nagyszülők szeretete és generációkon át őrzött receptek állnak. Itt az étkezés nem rohanás, hanem egy pillanat, amikor meg lehet állni, leülni és igazán jelen lenni. A MAG nemcsak az ízek miatt egyedi: a belső tér is saját elképzelések alapján készült, természetközeli hangulattal és egy különleges, kézzel készített mohafallal. Ha szereted az otthonos légkört, a figyelmes kiszolgálást és az igazán szívből készült ételeket, ezt a helyet érdemes kipróbálnod. Szeretettel várunk Csíkszeredában, a Márton Áron utca 34. szám alatt.
Ízek. Harmónia. MAG.

***

ZoLo Carpit
A ZoLo Carpit professzionális autókárpit-tisztítással varázsolja újjá autód belső terét. Modern mélytisztító gépeinkkel hatékonyan távolítjuk el a makacs foltokat, szennyeződéseket és a mindennapi használat nyomait, miközben a kárpitokhoz kíméletes tisztítási eljárást használunk. A tisztítás nemcsak az ülésekre terjed ki, hanem a műszerfalra, a középkonzolra, a tető- és padlókárpitra, az ajtók és küszöbök belső felületeire, valamint a csomagtartóra is. Célunk, hogy autód beltere újra friss, tiszta és rendezett legyen, ahová öröm beülni minden egyes alkalommal. Rugalmas időpont egyeztetéssel dolgozunk, és igény szerint házhoz megyünk, de a Csíkszentgyörgy 59. szám alatt is várunk. Munkánkra elégedettségi garanciát vállalunk, mert hisszük, hogy a minőségi szolgáltatás a végeredményben mutatkozik meg. Válaszd a ZoLo Carpit szolgáltatásait, és adj egy új élményt autódnak – a ragyogó tisztaság érzését minden utazás előtt. Bővebb információkért hívd a 0752-677.413-as telefonszámot!
ZoLo Carpit – Tisztaság, amit látsz, minőség, amit érzel!

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Lumea Basmelor
Ha a tortadíszítés, a sütés és az alkotás a szenvedélyed, akkor a Lumea Basmelor a Te helyed! A marosvásárhelyi Lumea Basmelor több mint egy cukrászati szaküzlet – egy igazi inspirációs központ minden hobbi- és profi cukrász számára. Kínálatunkban megtalálhatók ételfestékek, fondantok, dekorációk, szórócukrok, formák, kiszúrók, díszítőeszközök, csokoládék és minden, ami egy látványos torta vagy sütemény elkészítéséhez szükséges. Szeretettel várjuk vásárlóinkat Marosvásárhelyen, a Sârguinței utca 15/B szám alatt, ahol szakértő csapatunk segít megtalálni a tökéletes alapanyagokat és kellékeket. Ha pedig kényelmesen, otthonról vásárolnál, látogass el webáruházunkba a www.lumeabasmelor.ro címen!
Lumea Basmelor – Torta és varázslat egy helyen!

***

Magic cukrászda
A Magic Cukrászda évtizedek óta a házias ízek és a minőségi, tartósítószermentes finomságok egyik meghatározó képviselője Marosvásárhelyen. A családi vállalkozás most újabb mérföldkőhöz érkezett: új üzletet nyitottunk Jedden, a Főút 31. szám alatt, Marosvásárhely városkijáratának közelében. Az új helyszínen a jól ismert sütemények, torták, aprósütemények és sós finomságok mellett friss péksütemények is helyet kaptak a kínálatban. A marosvásárhelyi üzlet továbbra is a Sârguinței utca 15. szám alatt fogadja a vásárlókat, a megszokott helyszín szomszédságában. A Magic Cukrászda egyedi tortákat is készít esküvőkre, keresztelőkre, születésnapokra és más különleges alkalmakra, mindig a megrendelők elképzeléseihez igazodva. Akár egy hétköznapi süteményre, akár egy emlékezetes ünnepi tortára vágyik valaki, a Magicnél ugyanaz a gondosság és odafigyelés fogadja.
Magic Cukrászda – a házias ízek varázsa.

***

OLT PART Pet Friendly Fesztivál
Az Olt Part Fesztivál egy olyan családi és kutyabarát rendezvény, ahol a természet, a közösség és a minőségi kikapcsolódás találkozik. Célunk, hogy élményeket teremtsünk minden generációnak, legyen szó gyerekekről, fiatalokról, családokról vagy négylábú kedvenceikről. A One Big Jump és a Good Dog Card programoknak köszönhetően a fesztivál a felelős állattartást, a közösségi szemléletet és egy valóban Pet Friendly városi kultúrát is népszerűsíti. A látogatókat koncertek, workshopok, családi programok, kutyás bemutatók, gasztronómiai élmények és számos kreatív aktivitás várja egy különleges folyóparti környezetben. Hiszünk abban, hogy egy fesztivál akkor igazán jó, ha mindenki otthon érezheti magát rajta – a család legkisebb tagjai, a baráti társaságok és természetesen a kutyák is.
OLT PART – Köss ki nálunk! Egy fesztivál, ahol a természet, a kultúra és a közösség valóban összeér.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Székelyhon Játék Erdély
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