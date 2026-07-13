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Lesújtó vélemények: az utasok 86 százaléka nem ajánlaná a CFR vonatait

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter hétfőre a minisztériumba kérette a Román Vasúti Személyszállító Vállalat (CFR Călători) vezérigazgatóját, miután az utasoknak szánt online kérdőívet kitöltők 86 százaléka azt jelezte, hogy nem ajánlaná másoknak az utazását.

Székelyhon

2026. július 13., 08:282026. július 13., 08:28

Az ügyvivő tárcavezető vasárnapi Facebook-bejegyzése szerint a kérdőívet egy hét alatt 1091-en töltötték ki. A válaszadók

  • 65 százaléka a nem működő légkondicionálót,

  • 29 százaléka pedig a mosdók és a vasúti kocsik tisztaságát nevezte meg fő problémaként.

Az utasok 70 százaléka InterRegio (IR) vonattal utazott, ahol a légkondicionálás az alapfelszereltséghez tartozik – hívta fel a figyelmet Miruță.

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Az ügyvivő miniszter azt is közölte, hogy a CFR-nek ezentúl két napon belül választ kell adnia minden bejelentésre, és ahol mulasztás történt, a felelősöknek viselniük kell a következményeket.

Idézet
Lejárt az az idő, amikor a problémákat el lehetett rejteni a jelentésekben. Mostantól minden jelzett problémával foglalkozni kell”

– idézi a bejegyzést az Agerpres.

A tárcavezető korábban szintén a Facebookon számolt be arról, hogy az elmúlt hetekben több panaszlevelet is kapott vonattal utazó állampolgároktól. Az utasok főként a légkondicionáló berendezés nem megfelelő működése, a vonatok késése, a hiányos utastájékoztatás és a rossz utazási körülmények miatt panaszkodtak.

Beszámolója szerint utasként maga is felhívta a CFR ügyfélszolgálatát, hogy az esetleges bejelentésekről érdeklődjön, de 15 percen keresztül senki nem fogadta a hívását. Ezt követően a Román Vasúti Személyszállító Vállalat igazgatójától, illetve a vasúti infrastruktúrát kezelő vállalat (SNCFR) igazgatójától kért információkat.

Idézet
Kiderült, hogy papíron majdnem minden rendben van, a gond csak az, hogy az emberek nem papíron utaznak.

Ezért a tényleges helyzetet akarjuk látni, és ahol szabálytalanságokat találunk, ott a törvénynek megfelelően járunk el, szükség esetén szankciókat is alkalmazva, különösen azokban az esetekben, amikor a karbantartásért fizetnek, de azt a gyakorlatban nem végzik el” – írta bejegyzésében a miniszter.

Belföld Közlekedés
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