Lesújtó vélemények: az utasok 86 százaléka nem ajánlaná a CFR vonatait

Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter hétfőre a minisztériumba kérette a Román Vasúti Személyszállító Vállalat (CFR Călători) vezérigazgatóját, miután az utasoknak szánt online kérdőívet kitöltők 86 százaléka azt jelezte, hogy nem ajánlaná másoknak az utazását.

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Az ügyvivő tárcavezető vasárnapi Facebook-bejegyzése szerint a kérdőívet egy hét alatt 1091-en töltötték ki. A válaszadók

65 százaléka a nem működő légkondicionálót,

29 százaléka pedig a mosdók és a vasúti kocsik tisztaságát nevezte meg fő problémaként.

Az utasok 70 százaléka InterRegio (IR) vonattal utazott, ahol a légkondicionálás az alapfelszereltséghez tartozik – hívta fel a figyelmet Miruță.

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Az ügyvivő miniszter azt is közölte, hogy a CFR-nek ezentúl két napon belül választ kell adnia minden bejelentésre, és ahol mulasztás történt, a felelősöknek viselniük kell a következményeket.