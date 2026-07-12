Az ország túlnyomó részében továbbra is viharok várhatók

Újabb elsőfokú viharriasztásokat adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország több régiójára.

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A meteorológusok szerint vasárnap délelőttől este 6 óráig fokozott lesz a légköri instabilitás a Bánság és Erdély déli részében, Olténia túlnyomó részén és Munténia északi felében és Moldva nyugati részében.

A lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15-25, helyenként meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként – számol be az Agerpres.

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Szintén elsőfokú lesz a viharriasztás vasárnap este 6 órától hétfő délelőtt 10 óráig Dobrudzsában, Munténia és Moldva legnagyobb részén, valamint Erdély és Olténia délnyugati részében. Hétfőn reggel 10 és este 10 óra között Munténiában, Dobrudzsában, Moldva legnagyobb részén és