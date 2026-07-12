Az ország túlnyomó részében továbbra is viharok várhatók

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Újabb elsőfokú viharriasztásokat adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország több régiójára.
A meteorológusok szerint vasárnap délelőttől este 6 óráig fokozott lesz a légköri instabilitás a Bánság és Erdély déli részében, Olténia túlnyomó részén és Munténia északi felében és Moldva nyugati részében.
A lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15-25, helyenként meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként – számol be az Agerpres.
Szintén elsőfokú lesz a viharriasztás vasárnap este 6 órától hétfő délelőtt 10 óráig Dobrudzsában, Munténia és Moldva legnagyobb részén, valamint Erdély és Olténia délnyugati részében. Hétfőn reggel 10 és este 10 óra között Munténiában, Dobrudzsában, Moldva legnagyobb részén és
Az ANM szerint ugyanakkor a hétfői nap folyamán az ország többi részén is előfordulhatnak elszigetelten zivatarok vagy szélviharok, kedden és szerdán pedig főként a keleti országrészben.
A nagylaki határátkelő felé tartó autósoknak lassabb haladásra kell számítaniuk vasárnap éjszaka: öt túlméretes szállítmány közlekedik több nyugat-romániai útvonalon, amelyek rendőri felvezetéssel haladnak, így időszakos forgalmi fennakadások lehetne
Előzetes regisztrációhoz kötik idén is az Orbán Viktor tusványosi előadásán való részvételt – jelentették be a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán.
A Prahova megyei rendőrség büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt a szombat délután a Bucsecs-hegységben, Bușteni környékén sziklamászás közben lezuhant négy hegymászó ügyében.
Elhunyt Szolnoki Péter Artisjus-díjas zenész, énekes, zeneszerző, hangszerelő, a Bon-Bon együttes énekese és fuvolistája. Halálhírét vasárnap a Bon-Bon együttes jelentette be a közösségi médiában.
Július közepén inkább egy szeptemberi hajnalra emlékeztetett az időjárás Székelyföldön. Csíkszeredában 5 Celsius-fok alatti hőmérsékletet mértek vasárnap hajnalban, amivel még az Omu-csúcsot is megelőzte a hidegversenyben.
Két nap különbséggel két medve pusztított ugyanazon a csernátoni esztenán: először tíz juh, másodszor egy szamár esett áldozatul.
Megkezdődött a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása az M1 képernyőjén, a közmédia rádiós felületein, valamint a digitális platformokon – közölte a Duna Médiaszolgáltató és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtóosztálya.
Meghalt a Bucsecs-hegységben¸ Bușteni környékén szombaton lezuhant négy hegymászó közül az egyik.
Négy személy lezuhant szombaton egy szakadékba a Bucsecs-hegységben, a mentésen dolgozó hegyimentők segítésére két helikoptert küldött a katasztrófavédelmi felügyelőség.
Megható egyházi ünnepre gyűlt össze szombaton kora délután Csobotfalva: Csibi Levente első szentmiséjén közel nyolcvan pap vett részt, a hívek pedig együtt adtak hálát a közösség új papi hivatásáért.
szóljon hozzá!