Hiába lőtték ki a jószágokat tizedelő medvét, már „átvette a helyét” egy másik

Két nap különbséggel két medve pusztított ugyanazon a csernátoni esztenán: először tíz juh, másodszor egy szamár esett áldozatul.

Bodor Tünde 2026. július 11., 21:372026. július 11., 21:37

A történtekről Fodor István bodoki polgármester számolt be a Székelyhonnak, annak a 18 ezer hektáros vadászterületnek a vezetőjeként, amelyhez Csernáton is tartozik Albissal, Dálnokkal. Maksával, Gidófalvával és Bodokkal együtt. Mint részletezte: a napokban kilőtték azt a medvét, amely tíz juhot pusztított el egy Csernátonhoz közeli esztenán, de péntek éjszaka egy másik medve egy szamarat próbált elpusztítani. A jószág még reggel is élt, de menthetetlen volt, így az állatorvos elaltatta.

Nincs mit tenni, ezt a vadat is ki kell lőni mielőbb, mert a pásztor élete is veszélyben van”

– vonta le a következtetést Fodor István. Hirdetés Az is elmondta, hogy a vadászterületükön idén négy medvét lőttek ki, mindegyiknek fülszáma volt, tehát

olyan állatokról van szó, amelyeket korábban innen, a környékről szállítottak el.

A polgármester ugyanakkor méltatlankodva vette tudomásul, hogy az államelnök késik kihirdetni a megemelt kilövési kvótát előíró törvényt, amely még azután sem lépett érvénybe, hogy az alkotmánybíróság elutasította Nicușor Dan óvását. Cáfolta a sokat hangoztatott érveket, amelyeket oly sokszor lehet hallani az állatvédő szervezetektől, hogy a vadászok csak a nagy medvéket akarják kilőni. Szerinte ez a tények ismeretének hiányában egy eltorzított részigazság,

a laikusok ugyanis nem ismerik a vadak életét, így nem tudják megítélni a vadgazdálkodás jelentőségét sem.

Mert „a nagy medve is megöregszik, a sok elfogyasztott dögtől sztrichinellózisos lesz, kihull a foga, nem tud enni, egy adott pillanatban egy másik domináns hím megöli” – vázolta a kevésbé ismert tényeket a vadász.

Olyan medvét is láttunk, amelyiknek a párosodásért folytatott harcban eltörték a lábát és csupa seb volt”

– számolt be tapasztalatairól Fodor István. „Ha az ilyet kilőjük, a helyét átvehetik a fiatal medvék. Azok, amelyek egyébként rászorulnak – a vaddisznókkal együtt – hogy idehúzódjanak a települések közelébe, a repcésekbe és kukoricásokba és onnan vissza sem mennek az erdőbe.

A kukoricásokban ugyanis bőven találnak maguknak eledelt és ezért aztán az állomány szaporulata bőséges”