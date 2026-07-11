Hiába lőtték ki a jószágokat tizedelő medvét, már „átvette a helyét” egy másik

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Fotó: Pinti Attila
Két nap különbséggel két medve pusztított ugyanazon a csernátoni esztenán: először tíz juh, másodszor egy szamár esett áldozatul.
A történtekről Fodor István bodoki polgármester számolt be a Székelyhonnak, annak a 18 ezer hektáros vadászterületnek a vezetőjeként, amelyhez Csernáton is tartozik Albissal, Dálnokkal. Maksával, Gidófalvával és Bodokkal együtt.
Mint részletezte: a napokban kilőtték azt a medvét, amely tíz juhot pusztított el egy Csernátonhoz közeli esztenán, de péntek éjszaka egy másik medve egy szamarat próbált elpusztítani. A jószág még reggel is élt, de menthetetlen volt, így az állatorvos elaltatta.
– vonta le a következtetést Fodor István.
Az is elmondta, hogy a vadászterületükön idén négy medvét lőttek ki, mindegyiknek fülszáma volt, tehát
A polgármester ugyanakkor méltatlankodva vette tudomásul, hogy az államelnök késik kihirdetni a megemelt kilövési kvótát előíró törvényt, amely még azután sem lépett érvénybe, hogy az alkotmánybíróság elutasította Nicușor Dan óvását.
Cáfolta a sokat hangoztatott érveket, amelyeket oly sokszor lehet hallani az állatvédő szervezetektől, hogy a vadászok csak a nagy medvéket akarják kilőni. Szerinte ez a tények ismeretének hiányában egy eltorzított részigazság,
Mert „a nagy medve is megöregszik, a sok elfogyasztott dögtől sztrichinellózisos lesz, kihull a foga, nem tud enni, egy adott pillanatban egy másik domináns hím megöli” – vázolta a kevésbé ismert tényeket a vadász.
– számolt be tapasztalatairól Fodor István.
„Ha az ilyet kilőjük, a helyét átvehetik a fiatal medvék. Azok, amelyek egyébként rászorulnak – a vaddisznókkal együtt – hogy idehúzódjanak a települések közelébe, a repcésekbe és kukoricásokba és onnan vissza sem mennek az erdőbe.
– fejtette ki a polgármester.
Fodor szerint az állam passzivitása rákényszeríti az embereket, hogy maguk keressenek megoldást a sok bajra, amit a medve okoz, sok vadat megmérgeznek, amivel csak fölösleges szenvedést okoznak az állatnak.
A pásztorok legalább tíz nagy kutyát tartanak, azok pedig összeszedik az erdőkből a medvebocsokat, de minden más apróvadat is: vadmalacokat, őzgidákat, szarvasborjakat, ráadásul terjesztik a sztrichinellózist. Mindezek a problémák megelőzhetők, kezelhetők lennének a vadgazdálkodással” – szögezte le a vadgazdálkodási szakember.
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