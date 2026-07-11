Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Hiába lőtték ki a jószágokat tizedelő medvét, már „átvette a helyét” egy másik

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Két nap különbséggel két medve pusztított ugyanazon a csernátoni esztenán: először tíz juh, másodszor egy szamár esett áldozatul.

Bodor Tünde

2026. július 11., 21:372026. július 11., 21:37

A történtekről Fodor István bodoki polgármester számolt be a Székelyhonnak, annak a 18 ezer hektáros vadászterületnek a vezetőjeként, amelyhez Csernáton is tartozik Albissal, Dálnokkal. Maksával, Gidófalvával és Bodokkal együtt.

Mint részletezte: a napokban kilőtték azt a medvét, amely tíz juhot pusztított el egy Csernátonhoz közeli esztenán, de péntek éjszaka egy másik medve egy szamarat próbált elpusztítani. A jószág még reggel is élt, de menthetetlen volt, így az állatorvos elaltatta.

Nincs mit tenni, ezt a vadat is ki kell lőni mielőbb, mert a pásztor élete is veszélyben van”

– vonta le a következtetést Fodor István.

Hirdetés

Az is elmondta, hogy a vadászterületükön idén négy medvét lőttek ki, mindegyiknek fülszáma volt, tehát

olyan állatokról van szó, amelyeket korábban innen, a környékről szállítottak el.

A polgármester ugyanakkor méltatlankodva vette tudomásul, hogy az államelnök késik kihirdetni a megemelt kilövési kvótát előíró törvényt, amely még azután sem lépett érvénybe, hogy az alkotmánybíróság elutasította Nicușor Dan óvását.

Cáfolta a sokat hangoztatott érveket, amelyeket oly sokszor lehet hallani az állatvédő szervezetektől, hogy a vadászok csak a nagy medvéket akarják kilőni. Szerinte ez a tények ismeretének hiányában egy eltorzított részigazság,

a laikusok ugyanis nem ismerik a vadak életét, így nem tudják megítélni a vadgazdálkodás jelentőségét sem.

Mert „a nagy medve is megöregszik, a sok elfogyasztott dögtől sztrichinellózisos lesz, kihull a foga, nem tud enni, egy adott pillanatban egy másik domináns hím megöli” – vázolta a kevésbé ismert tényeket a vadász.

Idézet
Olyan medvét is láttunk, amelyiknek a párosodásért folytatott harcban eltörték a lábát és csupa seb volt”

– számolt be tapasztalatairól Fodor István.

„Ha az ilyet kilőjük, a helyét átvehetik a fiatal medvék. Azok, amelyek egyébként rászorulnak – a vaddisznókkal együtt – hogy idehúzódjanak a települések közelébe, a repcésekbe és kukoricásokba és onnan vissza sem mennek az erdőbe.

Idézet
A kukoricásokban ugyanis bőven találnak maguknak eledelt és ezért aztán az állomány szaporulata bőséges”

– fejtette ki a polgármester.

Fodor szerint az állam passzivitása rákényszeríti az embereket, hogy maguk keressenek megoldást a sok bajra, amit a medve okoz, sok vadat megmérgeznek, amivel csak fölösleges szenvedést okoznak az állatnak.

A pásztorok legalább tíz nagy kutyát tartanak, azok pedig összeszedik az erdőkből a medvebocsokat, de minden más apróvadat is: vadmalacokat, őzgidákat, szarvasborjakat, ráadásul terjesztik a sztrichinellózist. Mindezek a problémák megelőzhetők, kezelhetők lennének a vadgazdálkodással” – szögezte le a vadgazdálkodási szakember.

Háromszék medve
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője
Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának
Kilenc éve abszolút újonc volt a Sepsi OSK, azóta alaposan átalakult az élvonal
Majdnem harmadával visszaesett a Szent Anna‑tó látogatottsága a múlt évhez képest
Motorversenyzés és rögbi a javából, véget érnek a negyeddöntők a vébén
Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője
Székelyhon

Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője
Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának
Székelyhon

Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának
Kilenc éve abszolút újonc volt a Sepsi OSK, azóta alaposan átalakult az élvonal
Székely Sport

Kilenc éve abszolút újonc volt a Sepsi OSK, azóta alaposan átalakult az élvonal
Majdnem harmadával visszaesett a Szent Anna‑tó látogatottsága a múlt évhez képest
Krónika

Majdnem harmadával visszaesett a Szent Anna‑tó látogatottsága a múlt évhez képest
Motorversenyzés és rögbi a javából, véget érnek a negyeddöntők a vébén
Székely Sport

Motorversenyzés és rögbi a javából, véget érnek a negyeddöntők a vébén
Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Nőileg

Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 11., szombat

Így indítja újra a hírszolgtatást a közmédia

Megkezdődött a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása az M1 képernyőjén, a közmédia rádiós felületein, valamint a digitális platformokon – közölte a Duna Médiaszolgáltató és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtóosztálya.

Így indítja újra a hírszolgtatást a közmédia
Így indítja újra a hírszolgtatást a közmédia
2026. július 11., szombat

Így indítja újra a hírszolgtatást a közmédia
Hirdetés
2026. július 11., szombat

Életét vesztette a Bucsecs-hegységben lezuhant egyik hegymászó – frissítve

Meghalt a Bucsecs-hegységben¸ Bușteni környékén szombaton lezuhant négy hegymászó közül az egyik.

Életét vesztette a Bucsecs-hegységben lezuhant egyik hegymászó – frissítve
Életét vesztette a Bucsecs-hegységben lezuhant egyik hegymászó – frissítve
2026. július 11., szombat

Életét vesztette a Bucsecs-hegységben lezuhant egyik hegymászó – frissítve
2026. július 11., szombat

Sziklamászás közben szakadt el a kötél: négyen zuhantak szakadékba a Bucsecs-hegységben

Négy személy lezuhant szombaton egy szakadékba a Bucsecs-hegységben, a mentésen dolgozó hegyimentők segítésére két helikoptert küldött a katasztrófavédelmi felügyelőség.

Sziklamászás közben szakadt el a kötél: négyen zuhantak szakadékba a Bucsecs-hegységben
Sziklamászás közben szakadt el a kötél: négyen zuhantak szakadékba a Bucsecs-hegységben
2026. július 11., szombat

Sziklamászás közben szakadt el a kötél: négyen zuhantak szakadékba a Bucsecs-hegységben
2026. július 11., szombat

Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának

Megható egyházi ünnepre gyűlt össze szombaton kora délután Csobotfalva: Csibi Levente első szentmiséjén közel nyolcvan pap vett részt, a hívek pedig együtt adtak hálát a közösség új papi hivatásáért.

Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának
Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának
2026. július 11., szombat

Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának
Hirdetés
2026. július 11., szombat

Hat ember halt meg tavaly munkabalesetben Hargita megyében

Tavaly 5323 személy szenvedett munkabalesetet Romániában, ami 11,4 százalékkal kevesebb az előző évhez képest.

Hat ember halt meg tavaly munkabalesetben Hargita megyében
Hat ember halt meg tavaly munkabalesetben Hargita megyében
2026. július 11., szombat

Hat ember halt meg tavaly munkabalesetben Hargita megyében
2026. július 11., szombat

Ismét drónok miatt figyelmeztették a Tulcea megyeieket

Több légi célpontot észlelt a védelmi minisztérium radarrendszere a román légtér közelében, szombaton hajnalban.

Ismét drónok miatt figyelmeztették a Tulcea megyeieket
Ismét drónok miatt figyelmeztették a Tulcea megyeieket
2026. július 11., szombat

Ismét drónok miatt figyelmeztették a Tulcea megyeieket
2026. július 11., szombat

Kovászna megye egy részére is elsőfokú viharriasztást adtak ki

Elsőfokú, sárga jelzésű viharriasztást adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amely részben Kovászna megyét is érinti.

Kovászna megye egy részére is elsőfokú viharriasztást adtak ki
Kovászna megye egy részére is elsőfokú viharriasztást adtak ki
2026. július 11., szombat

Kovászna megye egy részére is elsőfokú viharriasztást adtak ki
Hirdetés
2026. július 11., szombat

Az erdélyi autópálya épülő szakaszainál tett látogatást Ilie Bolojan

Munkalátogatást tett pénteken az erdélyi autópálya Kolozs és Szilágy megyei építkezésein Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök, aki a kivitelezés előrehaladását ellenőrizte, és egyeztetett a beruházásban részt vevő vállalatok képviselőivel

Az erdélyi autópálya épülő szakaszainál tett látogatást Ilie Bolojan
Az erdélyi autópálya épülő szakaszainál tett látogatást Ilie Bolojan
2026. július 11., szombat

Az erdélyi autópálya épülő szakaszainál tett látogatást Ilie Bolojan
2026. július 11., szombat

Ittas, és jogosítvány nélkül vezető sofőröket kaptak el a rendőrök, tetemes bírságokat osztottak ki

Ittas vezetés közben kaptak rajta két férfit a rendőrök pénteken, ugyanakkor egy jogosítvány nélkül vezető sofőrt is lefüleltek.

Ittas, és jogosítvány nélkül vezető sofőröket kaptak el a rendőrök, tetemes bírságokat osztottak ki
Ittas, és jogosítvány nélkül vezető sofőröket kaptak el a rendőrök, tetemes bírságokat osztottak ki
2026. július 11., szombat

Ittas, és jogosítvány nélkül vezető sofőröket kaptak el a rendőrök, tetemes bírságokat osztottak ki
2026. július 10., péntek

„Jóakarók” használják ki a magányos időseket

Az egyedül élő idősek mellett egyre több „jóakaró” jelenik meg, aki kihasználja, kifosztja őket – figyelmeztet Csata Éva, a HIFA Egyesület elnöke, aki nyílt levélben fordult a külföldön élőkhöz, kérve, figyeljenek jobban oda itthon lévő szeretteikre.

„Jóakarók” használják ki a magányos időseket
„Jóakarók” használják ki a magányos időseket
2026. július 10., péntek

„Jóakarók” használják ki a magányos időseket
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!