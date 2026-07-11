Kovászna megye egy részére is elsőfokú viharriasztást adtak ki

Elsőfokú, sárga jelzésű viharriasztást adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amely részben Kovászna megyét is érinti.

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A meteorológusok előrejelzése szerint a figyelmeztetés vasárnap 12 órától hétfőre virradó éjjel 2 óráig lesz érvényben. Ez idő alatt

az ország több térségében, részben Kovászna megyében is. A jelzett időszakban záporok, zivatarok, villámlások, erős széllökések, helyenként viharos erejű szél és jégeső is előfordulhat.

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A lehulló csapadék mennyisége általában 15–25 liter lehet négyzetméterenként,