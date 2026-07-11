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Hat ember halt meg tavaly munkabalesetben Hargita megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Tavaly 5323 személy szenvedett munkabalesetet Romániában, ami 11,4 százalékkal kevesebb az előző évhez képest.

Székelyhon

2026. július 11., 15:582026. július 11., 15:58

A halálos kimenetelű balesetek száma még jelentősebben csökkent: 2025-ben 96-an vesztették életüket munkavégzés közben, ez 47,5 százalékos visszaesést jelent 2024-hez viszonyítva.

A munkaügyi minisztérium szombaton közzétett összesítése szerint, melyet az Agerpres szemlézett, a legtöbb munkabalesetet Bukarestben jegyezték fel, ahol 1408-an sérültek meg, ami az országos esetek 26,4 százalékát teszi ki. A fővárost Brassó megye 294, Temes megye 212, Kolozs megye 211, Konstanca megye pedig 190 munkabalesettel követi.

A halálos munkabalesetek tekintetében Hargita és Teleorman megye áll az első helyen: mindkét megyében hat-hat ember vesztette életét tavaly.

Bihar, Kolozs és Prahova megyében egyaránt öt halálos munkabalesetet regisztráltak.

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Ágazatok szerint a legtöbb munkabaleset a kiskereskedelemben történt, ahol 515 esetet jelentettek, ezt követik a be nem sorolt tevékenységi körök (482 eset), a szárazföldi és csővezetékes szállítás (296), valamint az építőipar (277).

A legtöbb halálos kimenetelű munkabalesetet az élelmiszeriparban és az építőiparban regisztrálták, mindkét ágazatban kilenc-kilenc halálesettel.

A statisztikák szerint a munkabalesetet szenvedők 30,5 százaléka az 50–60 éves korosztályba tartozott. Az áldozatok közel hét tizede (69,6 százaléka) legfeljebb öt éve dolgozott annál a munkáltatónál, ahol a baleset

Belföld
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