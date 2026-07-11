Hat ember halt meg tavaly munkabalesetben Hargita megyében

Tavaly 5323 személy szenvedett munkabalesetet Romániában, ami 11,4 százalékkal kevesebb az előző évhez képest.

Székelyhon 2026. július 11., 15:582026. július 11., 15:58

A halálos kimenetelű balesetek száma még jelentősebben csökkent: 2025-ben 96-an vesztették életüket munkavégzés közben, ez 47,5 százalékos visszaesést jelent 2024-hez viszonyítva. A munkaügyi minisztérium szombaton közzétett összesítése szerint, melyet az Agerpres szemlézett, a legtöbb munkabalesetet Bukarestben jegyezték fel, ahol 1408-an sérültek meg, ami az országos esetek 26,4 százalékát teszi ki. A fővárost Brassó megye 294, Temes megye 212, Kolozs megye 211, Konstanca megye pedig 190 munkabalesettel követi.

A halálos munkabalesetek tekintetében Hargita és Teleorman megye áll az első helyen: mindkét megyében hat-hat ember vesztette életét tavaly.

Bihar, Kolozs és Prahova megyében egyaránt öt halálos munkabalesetet regisztráltak. Hirdetés Ágazatok szerint a legtöbb munkabaleset a kiskereskedelemben történt, ahol 515 esetet jelentettek, ezt követik a be nem sorolt tevékenységi körök (482 eset), a szárazföldi és csővezetékes szállítás (296), valamint az építőipar (277).

A legtöbb halálos kimenetelű munkabalesetet az élelmiszeriparban és az építőiparban regisztrálták, mindkét ágazatban kilenc-kilenc halálesettel.