Hat ember halt meg tavaly munkabalesetben Hargita megyében

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Fotó: Olti Angyalka
Tavaly 5323 személy szenvedett munkabalesetet Romániában, ami 11,4 százalékkal kevesebb az előző évhez képest.
A halálos kimenetelű balesetek száma még jelentősebben csökkent: 2025-ben 96-an vesztették életüket munkavégzés közben, ez 47,5 százalékos visszaesést jelent 2024-hez viszonyítva.
A munkaügyi minisztérium szombaton közzétett összesítése szerint, melyet az Agerpres szemlézett, a legtöbb munkabalesetet Bukarestben jegyezték fel, ahol 1408-an sérültek meg, ami az országos esetek 26,4 százalékát teszi ki. A fővárost Brassó megye 294, Temes megye 212, Kolozs megye 211, Konstanca megye pedig 190 munkabalesettel követi.
Bihar, Kolozs és Prahova megyében egyaránt öt halálos munkabalesetet regisztráltak.
Ágazatok szerint a legtöbb munkabaleset a kiskereskedelemben történt, ahol 515 esetet jelentettek, ezt követik a be nem sorolt tevékenységi körök (482 eset), a szárazföldi és csővezetékes szállítás (296), valamint az építőipar (277).
A statisztikák szerint a munkabalesetet szenvedők 30,5 százaléka az 50–60 éves korosztályba tartozott. Az áldozatok közel hét tizede (69,6 százaléka) legfeljebb öt éve dolgozott annál a munkáltatónál, ahol a baleset
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