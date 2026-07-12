Karakó-völgyhíd: a mostani nyolcvanéves, elődje a magyar múltba visz

Az 1897-ben használatba adott Karakó-völgyhíd
Fotó: Korabeli képeslap
Ma látható változata napra pontosan 80 évvel ezelőtt készült el, de az elődjén már 1897-ben átpöfögött az első mozdony. Az egyik legszebb székelyföldi panorámát kínáló Karakó-völgyhídról van szó, amely történelmünk titkokat őrző tanúja.
A Csíkszentmihályhoz tartozó Lóvészt a 18. század elején, erdőirtás révén alapították Moldvából betelepedők, később
A Karakó-völgyhíd építése
Fotó: Bottenstein Gyula: A Karakó-völgy áthidalása (A Magyar Mérnök- é
1895–1897-ben az itt folydogáló Karakó-patakon, illetve az azonos nevű, meredek hegyoldalú völgyön vezették át a Csíkszerdát a Gyimesekkel, illetve Moldvával összekötő vasútvonalat, úgy, hogy a 10 km-es szakaszon még négy völgyet kellett áthidalniuk, és
Holott ha Szépvízen át vezetik, megússzák egy rövid híddal és egy alagúttal a Függés-tető alatt. A bonyolultabb és jóval költségesebb megoldás magyarázataként a 36 évig a vasútnál szolgáló, a Csíkszereda–Gyimesbükk vasútvonal történetét több mint húsz évvel ezelőtt kötetben feldolgozó Bilibók Ágoston több szóbeszédet is ismertet, de ő maga sem tud dűlőre jutni igazságtartalmukat illetően.
A Karakó-völgyhíd szerelőállványának egyik járma
Fotó: Bottenstein Gyula: A Karakó-völgy áthidalása (A Magyar Mérnök- é
Az egyik szerint a szépvízi örmények, a busás haszon reményében annyira felsrófolták a földjeik árát, hogy a magyar állam jobbnak tartotta kerülő utat választani, és ezzel
Mások azt beszélik, hogy „egy örmények rendezte kaszinói bálon (a szépvízi örményeknek kaszinójuk is volt) komoly összetűzés alakult ki a vasútvonalat felmérő mérnökök és a helybéliek között egy szép örmény hajadon miatt. Ebből kifolyólag a mérnökök úgy tervezték a vonalvezetést, hogy
A Karakó-völgyhíd pillérének falazása
Fotó: Bottenstein Gyula: A Karakó-völgy áthidalása (A Magyar Mérnök- é
Persze, az is simán elképzelhető, hogy stratégia megfontolás vezérelte a mérnököket és az államot, hiszen ellenség támadásakor egy völgyhíd felrobbantásával jelentős mértékben fékezhető az előrenyomulása. Ha így gondolkodtak, helyesen tették, mert számításuk később többszörösen beigazolódott. És így épült meg a korabeli Magyarország legmagasabb és egyik legszebb viaduktja!
Magát a Karakó nevet – hiába hajaz a belső-ázsiai Karakorum-hegységre – szláv eredetűnek (zajos jelentéssel), esetleg a Krak személynév képzős származékának tartják a nyelvészek, bár olvasni olyan elképzelést is, miszerint Tühütüm vezér fia, Horka (Harka) nevének elszlávosodott alakja lenne. Egyértelmű, pontos etimológiája nincs.
Gyulafehérvártól 16 km-re északra, az Erdélyi-érchegység lábánál fekszik a Balassi Bálint fiának is végső nyughelyéül szolgáló Boroskrakkó, amely 1206-ban még Karakó néven szerepelt az oklevelekben, és amelynek magyar lakosságát Avram Iancuék hordái irtották ki 1848 végén.
Impozáns látványt nyújtott
Fotó: Korabeli képeslap
A Daczó Katalin helytörténésznek nyilatkozó Rigó László Szabolcs építőmérnök, vasúttörténeti kutató szerint a Karakó-völgyhíd „1897-ben készült el, és már augusztusban használták, de októberben volt a hivatalos átadás.” Bottenstein Gyula: A Karakó-völgy áthidalása című, A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1898/8. számában megjelent dolgozatában az áll, hogy
Eredetileg két, egyenként 10 m magas kőalapzatra helyezett, illetőleg abba behorgonyozott, 30 m magas piramis alakú vaspillérre tervezték felhúzni, végül az építési és a majdani fenntartási költségek csökkentése céljából ezeket terméskőre változtatták. A völgy hozzáférhetősége céljából mindenekelőtt
A gépeket, építőelemeket, anyagokat a székelyudvarhelyi vasútállomástól igásállatokkal fuvarozták a helyszínre – csak a vasszerkezet 880 tonnát nyomott.
Fotó: Korabeli képeslap
A 264,15 m hosszú, a völgyfenékhez képest 62,44 m magas, az Adriai-tenger szintjéhez mérten 971,98 m magasságban ívelő Karakó-völgyhíd végül is
Építése során a megemelkedett falazatigénnyel együtt összesen 14 ezer köbméternyi kő biztosítására négy feltárt kőbányát helyeztek üzembe. A rendkívül szoros határidő miatt a helyszíneken egyszerre 100 kőfejtő dolgozott, akik a munkálatok során mintegy 5600 kg dinamitot és csaknem 4 kilométernyi gyújtózsinórt használtak fel, a kőművesmunkát mintegy hatvan olasz szakember végezte.
Az igazi logisztikai kihívást azonban az anyagok felfelé szállítása jelentette: a völgyből a magasodó pillérekhez összesen 1000 köbméter faragott követ, 1200 köbméter helyi terméskövet, 3200 köbméter – messziről szállított – homokot, valamint 11 000 mázsa cementet kellett a magasba juttatni. A faragott követ egy húsz kilométerre levő bányából szállították a helyszínre, a cementet a brassói gyár biztosította.
Fotó: Korabeli képeslap
A Karakó-híd próbája
„Folyó hó 1-én d. u. 2 órakor indult a csíkszeredai állomásból a Karakó-völgyhíd próbaterhelésére rendelt vonat. Ezen vonat három nagy csatlós mozdonyból, 10 kocsi kavicsból (melyeket a szentmihályi kavicsbányában megraktak) és egy szalonkocsiból volt összeállítva. A vonat összsúlya mintegy 300 000 kg lehetett. A szalonkocsiban helyet foglalt főispán úr őméltósága, az alispán úr, valamint Csik-Szeredának egyéb ismert egyéniségei, az építő felügyelőséget képviselte Pál Antal főmérnök, az építési vállalat részéről pedig részt vett Vidor Jenő építésvezető mérnök úr.“
(Csíki Lapok, 1897. szept. 8.)
Az 51 km hosszú, a legnagyobb – 1012 méteres – magasságot a lóvészi alagútban elérő gyimesi vasútvonalat 1897. október 18-án adták át a forgalomnak. Kocsis Mihálynak a csíki vasút 100 éves évfordulójára kiírt pályázaton díjazott írásából tudjuk:
Szokva voltak, sokszor megtették már azt az utat haza Csíksomlyóról!
A lóvészi alagút 1914-ben
Fotó: Nyisztor Miklós gyűjteményéből
A vasút jót tett a környék fejlődésének, csak italmérő-helyből hamarosan hatvan nyílt meg a két felén. A román oldalon a vasútépítkezés megkésve, 1898 második felében érte el a magyar határt.
Az első gyorsvonat Romániából jövet 1900. május 1-én reggel érkezett Gyimesbükkre.
1916 augusztusának végén vagy októberének elején,
Az időpontot illetően azért a bizonytalanság, mert a szakirodalmat, sajtót böngészve az elkövetőkre nézve sem találunk egyértelmű adatot. Több helyen szerepel „egy bajor vasútépítő század”, amely az 1916. augusztus 27-i román orvtámadás után megrongálta a vonalon található nagyobb völgyhidakat, főként a lóvészit, hogy akadályozza az ellenség utánpótlását, de mit kerestek volna bajor katonák akkoriban a Gyimesekben?
Felrobbantva (1916)
Fotó: Imperial War Museums
Reiterné Aczél Sára visszaemlékezése szerint az édesapja, a csíkszeredai vasúti osztálymérnökség élén álló Aczél Ödön robbantotta fel a hidat hasonló megfontolásból, a MÁV alkalmazottai közreműködésével. Rigó László-Szabolcs is úgy véli, hogy
Máshol, például Zsigmond Enikő geológus, földrajzi, turisztikai szakíró egyik régebbi írásában azt olvasni, az 1916. október elején visszavonuló román katonák robbantották fel, és Erich von Falkenhayn, a 9. német hadsereg parancsnoka „a kroneuburgi vasútépítő ezreddel a hidat még az évben helyreállíttatja.” Jacobi Ágost Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban (Budapest, 1938) című munkája szerint a völgyhíd helyreállítását az ezred 5. százada kapta feladatul Kossowicz Xenophon százados vezetésével, aki – tesszük hozzá mi a családi legendárium alapján – minden bizonnyal Aczél Ödön szakértelmére is támaszkodott. A munkát 1916. december 8-án kezdték el, később még egy század és egy különítmény csatlakozott hozzájuk, továbbá hadifoglyokat is rendeltek melléjük.
1917. március 27-ig, vagyis a 110 munkanap alatt folyamatosan átlag 15 tiszt és 750 ember dolgozott nem ritkán hóviharba, –26 fokos hidegben. Külön a hídépítéshez két siklót (egyet motorhajtással), két anyagszállító drótkötélpályát (egyik gőzüzemű), felvonót építettek, az elektromos áram biztosítására villanytelepet.
„A 204 m hosszú viaduktnak a 102 m-es középső mezője volt felrobbantva. A vasszerkezet teljesen elgörbülten, alaktalan tömegként feküdt a 64 m mély völgyben.
A kedvezőtlen talajviszonyok miatt „a második pillért elhagyták, és egy 69 m-es, kétemeletes hadihíd beépítését határozták el. Ez az elrendezés megkívánta, hogy a 30 m-es híd is kétemeletesen épüljön.”
Fotó: MNMKK Országos Széchényi Könyvtár Történeti Fénykép- és Interjút
A pillérhez és a tartószerkezethez felhasznált hídanyag súlya 839 tonnát tett ki. A híd- és a mellékberendezések építéséhez összesen
„A vasútépítő csapatok legnehezebb és legszebb teljesítményeihez tartozó”, IV. Károly királyról elnevezett létesítményt 1917. március 28-án von Litzmann német gyalogsági tábornok jelenlétében avatták fel, és tábori mise után adták át a forgalomnak.
A pusztítás ezúttal oly mérvűre sikeredett, hogy helyreállítása szóba sem jöhetett, pedig a szovjet és az ismételten szövetségesei ellen forduló román csapatoknak fölöttébb szükségük lett volna rá. Hamarjában, 3600 köbméter anyagból össze is tákoltak egy ideiglenes fahidat, amelyen 1945. február 15-én már át tudtak ereszteni az első vagonokat, a háborút és az impériumváltást követően pedig a román állam pályázatot írt ki az újjáépítésére.
Száztíz nap alatt helyreállították
Fotó: MNMKK Országos Széchényi Könyvtár Történeti Fénykép- és Interjút
Ezt végül a fahíd használatával párhuzamosan húzták fel Seni Alfonz brassói mérnök terve alapján, főként vasbetonra támaszkodva,
Tizennégy hónapot dolgoztak rajta, nyolcvan évvel ezelőtt, 1946. július 12-én fejezték be, amikor az első próbaszerelvény is áthaladt rajta; a teljes forgalom számára szeptember 14-én nyitották meg, november 10-én avatták fel.
A Bukarestből különvonattal érkező díszes küldöttséget Gheorghe Gheorghiu-Dej akkori szállításügyi miniszter vezette, aki
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