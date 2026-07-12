Karakó-völgyhíd: a mostani nyolcvanéves, elődje a magyar múltba visz

Ma látható változata napra pontosan 80 évvel ezelőtt készült el, de az elődjén már 1897-ben átpöfögött az első mozdony. Az egyik legszebb székelyföldi panorámát kínáló Karakó-völgyhídról van szó, amely történelmünk titkokat őrző tanúja.

Kocsis Károly 2026. július 12., 09:052026. július 12., 09:05

A Csíkszentmihályhoz tartozó Lóvészt a 18. század elején, erdőirtás révén alapították Moldvából betelepedők, később

Vaslábról elszármazott gazdák is béreltek ott területeket ajnádi, szentmihályi és szépvízi tulajdonosoktól, ma is túlnyomórészt román ajkúak lakják.

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A Karakó-völgyhíd építése Fotó: Bottenstein Gyula: A Karakó-völgy áthidalása (A Magyar Mérnök- é

1895–1897-ben az itt folydogáló Karakó-patakon, illetve az azonos nevű, meredek hegyoldalú völgyön vezették át a Csíkszerdát a Gyimesekkel, illetve Moldvával összekötő vasútvonalat, úgy, hogy a 10 km-es szakaszon még négy völgyet kellett áthidalniuk, és

a történelmi Magyarország második leghosszabb, 1222 méteres vasúti alagútját megfúrniuk – csak a Károlyváros–Fiume vonalon lévő Kupják-alagút „előzte meg” 3 méterrel.

Holott ha Szépvízen át vezetik, megússzák egy rövid híddal és egy alagúttal a Függés-tető alatt. A bonyolultabb és jóval költségesebb megoldás magyarázataként a 36 évig a vasútnál szolgáló, a Csíkszereda–Gyimesbükk vasútvonal történetét több mint húsz évvel ezelőtt kötetben feldolgozó Bilibók Ágoston több szóbeszédet is ismertet, de ő maga sem tud dűlőre jutni igazságtartalmukat illetően.

A Karakó-völgyhíd szerelőállványának egyik járma Fotó: Bottenstein Gyula: A Karakó-völgy áthidalása (A Magyar Mérnök- é

Egy örmény lány miatt épült volna meg? Az egyik szerint a szépvízi örmények, a busás haszon reményében annyira felsrófolták a földjeik árát, hogy a magyar állam jobbnak tartotta kerülő utat választani, és ezzel

az addig gazdaságilag sokkal lemaradottabb Csíkszeredát helyzeti előnybe hozni, amit aztán a mai megyeszékhelynek sikerült is kihasználnia.

Mások azt beszélik, hogy „egy örmények rendezte kaszinói bálon (a szépvízi örményeknek kaszinójuk is volt) komoly összetűzés alakult ki a vasútvonalat felmérő mérnökök és a helybéliek között egy szép örmény hajadon miatt. Ebből kifolyólag a mérnökök úgy tervezték a vonalvezetést, hogy

Szépvíz ne jusson vasúthoz, mondván: majd, ha vonattal akartok utazni, akkor átkarikáztok Csíkszentmihályra.”

A Karakó-völgyhíd pillérének falazása Fotó: Bottenstein Gyula: A Karakó-völgy áthidalása (A Magyar Mérnök- é

Persze, az is simán elképzelhető, hogy stratégia megfontolás vezérelte a mérnököket és az államot, hiszen ellenség támadásakor egy völgyhíd felrobbantásával jelentős mértékben fékezhető az előrenyomulása. Ha így gondolkodtak, helyesen tették, mert számításuk később többszörösen beigazolódott. És így épült meg a korabeli Magyarország legmagasabb és egyik legszebb viaduktja! Magát a Karakó nevet – hiába hajaz a belső-ázsiai Karakorum-hegységre – szláv eredetűnek (zajos jelentéssel), esetleg a Krak személynév képzős származékának tartják a nyelvészek, bár olvasni olyan elképzelést is, miszerint Tühütüm vezér fia, Horka (Harka) nevének elszlávosodott alakja lenne. Egyértelmű, pontos etimológiája nincs.

Magyarország nyugati felében tudunk karakói várról, Karakó nevű településről, de ezen nagyon nem kell csodálkozni, hiszen Soml(y)ó-hegyből is akad itt is, meg amott is.

Gyulafehérvártól 16 km-re északra, az Erdélyi-érchegység lábánál fekszik a Balassi Bálint fiának is végső nyughelyéül szolgáló Boroskrakkó, amely 1206-ban még Karakó néven szerepelt az oklevelekben, és amelynek magyar lakosságát Avram Iancuék hordái irtották ki 1848 végén.

Impozáns látványt nyújtott Fotó: Korabeli képeslap

Idén lenne 130 éves A Daczó Katalin helytörténésznek nyilatkozó Rigó László Szabolcs építőmérnök, vasúttörténeti kutató szerint a Karakó-völgyhíd „1897-ben készült el, és már augusztusban használták, de októberben volt a hivatalos átadás.” Bottenstein Gyula: A Karakó-völgy áthidalása című, A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1898/8. számában megjelent dolgozatában az áll, hogy

a völgyhíd építését 1895. év szeptember 11-én kezdték meg, és 1896. december 1-én fejezték be teljesen.

Eredetileg két, egyenként 10 m magas kőalapzatra helyezett, illetőleg abba behorgonyozott, 30 m magas piramis alakú vaspillérre tervezték felhúzni, végül az építési és a majdani fenntartási költségek csökkentése céljából ezeket terméskőre változtatták. A völgy hozzáférhetősége céljából mindenekelőtt

5,5 km hosszú rendes utat, a kőbányák, anyaglerakó- és falazóhelyek közötti forgalom közvetítésére összesen 2200 m utat és 3100 m görgőpályát kellett építeni, a Karakó-patak medrét szabályozni.

A gépeket, építőelemeket, anyagokat a székelyudvarhelyi vasútállomástól igásállatokkal fuvarozták a helyszínre – csak a vasszerkezet 880 tonnát nyomott.

Fotó: Korabeli képeslap

A 264,15 m hosszú, a völgyfenékhez képest 62,44 m magas, az Adriai-tenger szintjéhez mérten 971,98 m magasságban ívelő Karakó-völgyhíd végül is

531 ezer forintból készült el Végh Ferenc szakaszmérnök vezetésével, összesen 7000 tonna anyagot mozgatva meg.

Építése során a megemelkedett falazatigénnyel együtt összesen 14 ezer köbméternyi kő biztosítására négy feltárt kőbányát helyeztek üzembe. A rendkívül szoros határidő miatt a helyszíneken egyszerre 100 kőfejtő dolgozott, akik a munkálatok során mintegy 5600 kg dinamitot és csaknem 4 kilométernyi gyújtózsinórt használtak fel, a kőművesmunkát mintegy hatvan olasz szakember végezte. Az igazi logisztikai kihívást azonban az anyagok felfelé szállítása jelentette: a völgyből a magasodó pillérekhez összesen 1000 köbméter faragott követ, 1200 köbméter helyi terméskövet, 3200 köbméter – messziről szállított – homokot, valamint 11 000 mázsa cementet kellett a magasba juttatni. A faragott követ egy húsz kilométerre levő bányából szállították a helyszínre, a cementet a brassói gyár biztosította.

Fotó: Korabeli képeslap

A Karakó-híd próbája

„Folyó hó 1-én d. u. 2 órakor indult a csíkszeredai állomásból a Karakó-völgyhíd próbaterhelésére rendelt vonat. Ezen vonat három nagy csatlós mozdonyból, 10 kocsi kavicsból (melyeket a szentmihályi kavicsbányában megraktak) és egy szalonkocsiból volt összeállítva. A vonat összsúlya mintegy 300 000 kg lehetett. A szalonkocsiban helyet foglalt főispán úr őméltósága, az alispán úr, valamint Csik-Szeredának egyéb ismert egyéniségei, az építő felügyelőséget képviselte Pál Antal főmérnök, az építési vállalat részéről pedig részt vett Vidor Jenő építésvezető mérnök úr.“

(Csíki Lapok, 1897. szept. 8.)

Az 51 km hosszú, a legnagyobb – 1012 méteres – magasságot a lóvészi alagútban elérő gyimesi vasútvonalat 1897. október 18-án adták át a forgalomnak. Kocsis Mihálynak a csíki vasút 100 éves évfordulójára kiírt pályázaton díjazott írásából tudjuk:

az első vonat egy csapat csángót hozott a Gyimesekből Szentmihályra, akik visszafelé már sokallták a nagyjából egy kiló hús árának megfelelő, 40 karajcáros jegyárat, ezért inkább a gyaloglást választották.

Szokva voltak, sokszor megtették már azt az utat haza Csíksomlyóról!

A lóvészi alagút 1914-ben Fotó: Nyisztor Miklós gyűjteményéből

A vasút jót tett a környék fejlődésének, csak italmérő-helyből hamarosan hatvan nyílt meg a két felén. A román oldalon a vasútépítkezés megkésve, 1898 második felében érte el a magyar határt.

A Gyimesbükk–Palánka–Kománfalva–Aknavásár vonalat végül 1899. április 6-án adták át a forgalomnak.

Az első gyorsvonat Romániából jövet 1900. május 1-én reggel érkezett Gyimesbükkre. Biztosra nem tudni, hogy kik robbantották fel 1916 augusztusának végén vagy októberének elején,

középső nyílásának felrobbantása folytán a völgyhíd használhatatlanná vált.

Az időpontot illetően azért a bizonytalanság, mert a szakirodalmat, sajtót böngészve az elkövetőkre nézve sem találunk egyértelmű adatot. Több helyen szerepel „egy bajor vasútépítő század”, amely az 1916. augusztus 27-i román orvtámadás után megrongálta a vonalon található nagyobb völgyhidakat, főként a lóvészit, hogy akadályozza az ellenség utánpótlását, de mit kerestek volna bajor katonák akkoriban a Gyimesekben?

Felrobbantva (1916) Fotó: Imperial War Museums

Reiterné Aczél Sára visszaemlékezése szerint az édesapja, a csíkszeredai vasúti osztálymérnökség élén álló Aczél Ödön robbantotta fel a hidat hasonló megfontolásból, a MÁV alkalmazottai közreműködésével. Rigó László-Szabolcs is úgy véli, hogy

„Aczél Ödön mérnök tudhatta, és biztosan tudta is, hogy a Karakó-hidat hol és hogyan kell robbantani… olyan személy tette, aki figyelt arra, hogy a híd később újjáépíthető legyen.”

Máshol, például Zsigmond Enikő geológus, földrajzi, turisztikai szakíró egyik régebbi írásában azt olvasni, az 1916. október elején visszavonuló román katonák robbantották fel, és Erich von Falkenhayn, a 9. német hadsereg parancsnoka „a kroneuburgi vasútépítő ezreddel a hidat még az évben helyreállíttatja.” Jacobi Ágost Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban (Budapest, 1938) című munkája szerint a völgyhíd helyreállítását az ezred 5. százada kapta feladatul Kossowicz Xenophon százados vezetésével, aki – tesszük hozzá mi a családi legendárium alapján – minden bizonnyal Aczél Ödön szakértelmére is támaszkodott. A munkát 1916. december 8-án kezdték el, később még egy század és egy különítmény csatlakozott hozzájuk, továbbá hadifoglyokat is rendeltek melléjük. A második 110 nap alatt készült el 1917. március 27-ig, vagyis a 110 munkanap alatt folyamatosan átlag 15 tiszt és 750 ember dolgozott nem ritkán hóviharba, –26 fokos hidegben. Külön a hídépítéshez két siklót (egyet motorhajtással), két anyagszállító drótkötélpályát (egyik gőzüzemű), felvonót építettek, az elektromos áram biztosítására villanytelepet. „A 204 m hosszú viaduktnak a 102 m-es középső mezője volt felrobbantva. A vasszerkezet teljesen elgörbülten, alaktalan tömegként feküdt a 64 m mély völgyben.

A híd helyreállítását két 30 m-es és egy 40 m-es egyemeletes Roth-Waagner-féle hadihíddal tervezték, amelyet két hatalmas Roth-Waagner-pillér támasztott alá.”

A kedvezőtlen talajviszonyok miatt „a második pillért elhagyták, és egy 69 m-es, kétemeletes hadihíd beépítését határozták el. Ez az elrendezés megkívánta, hogy a 30 m-es híd is kétemeletesen épüljön.”

Fotó: MNMKK Országos Széchényi Könyvtár Történeti Fénykép- és Interjút

A pillérhez és a tartószerkezethez felhasznált hídanyag súlya 839 tonnát tett ki. A híd- és a mellékberendezések építéséhez összesen

688 vagon anyagot használtak föl, közte 97 vagon hídanyagot, 34 vagon cementet, 71 vagon homokot, 311 vagon kavicsot, 130 vagon gömbfát és deszkát.

„A vasútépítő csapatok legnehezebb és legszebb teljesítményeihez tartozó”, IV. Károly királyról elnevezett létesítményt 1917. március 28-án von Litzmann német gyalogsági tábornok jelenlétében avatták fel, és tábori mise után adták át a forgalomnak. A negyedik ma is áll

A völgyhidat 1944. szeptember 6-án vagy annak tájékán ismét felrobbantották, most már tényleg a visszavonuló német csapatok.

A pusztítás ezúttal oly mérvűre sikeredett, hogy helyreállítása szóba sem jöhetett, pedig a szovjet és az ismételten szövetségesei ellen forduló román csapatoknak fölöttébb szükségük lett volna rá. Hamarjában, 3600 köbméter anyagból össze is tákoltak egy ideiglenes fahidat, amelyen 1945. február 15-én már át tudtak ereszteni az első vagonokat, a háborút és az impériumváltást követően pedig a román állam pályázatot írt ki az újjáépítésére.

Száztíz nap alatt helyreállították Fotó: MNMKK Országos Széchényi Könyvtár Történeti Fénykép- és Interjút

Ezt végül a fahíd használatával párhuzamosan húzták fel Seni Alfonz brassói mérnök terve alapján, főként vasbetonra támaszkodva,

hossza 264 méter, magassága 61 méter, központiboltozat-nyílása 100 méter, hatalmas betonívének hossza pedig 37 méter.

Tizennégy hónapot dolgoztak rajta, nyolcvan évvel ezelőtt, 1946. július 12-én fejezték be, amikor az első próbaszerelvény is áthaladt rajta; a teljes forgalom számára szeptember 14-én nyitották meg, november 10-én avatták fel. A Bukarestből különvonattal érkező díszes küldöttséget Gheorghe Gheorghiu-Dej akkori szállításügyi miniszter vezette, aki

1962-ben, immár az állam első számú vezetőjeként Hruscsov szovjet pártfőtitkárnak is megmutatta a hidat.