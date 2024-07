Végre elkezdik az újabb tanuszoda építését

Hosszas késlekedés után nemsokára elkezdik a csíkszentkirályi tanuszoda építését – ezt most a beruházást irányító Országos Beruházási Társaság (CNI) erősítette meg érdeklődésünkre. A létesítmény építésére évek óta várnak.

Két éve, hogy aláírták a csíkszentkirályi tanuszoda építéséhez szükséges kivitelezési szerződést, ám a munkálatok csak most kezdődhetnek el. Hogy miért kellett ennyit várni, annak a CNI által kérdésünkre küldött tájékoztatás alapján nem elsősorban a pénzhiány volt az oka – noha ez is valószínűsíthető volt –, hanem a műszaki tervek végleges formájának elfogadása.

A késlekedéshez hozzájárult, hogy miután 2021 tavaszán a község uszodaépítésre vonatkozó pályázatának finanszírozását jóváhagyta a fejlesztési minisztérium, a CNI tanuszodákra vonatkozó típustervei megváltoztak. A Gyergyószentmiklóson, illetve Csíkszentdomokoson felépített kisebb tanuszoda helyett már nagyobb alapterületű létesítményeket építenek, lelátóval együtt, a költségek emelkedtek, az elképzelést pedig át kellett dolgozni. A Borsáros-fürdő mellé kijelölt építési területen régészeti kutatást is végeztek, az összes szakhatósági jóváhagyás, illetve az építkezési engedély már jó ideje rendelkezésre áll.

Ezzel eldőlt tehát, hogy a beruházás a halogatások ellenére elkezdődik, és megépül Csíkszéken a második községi tanuszoda is.

A létesítmény az úszásoktatáson kívül szabadidős tevékenységeket is szolgál majd. Az építéshez 4888 négyzetméter területet biztosított a község, emellett a közművesítés, a víz-, szennyvíz-, elektromos áram- és gázhálózathoz történő csatlakoztatás is a helyi önkormányzat feladata. Parkoló, zöldövezet és járda is készül az épület körül.