Ma tartják a kánikula miatt elhalasztott érettségi vizsgát

Fotó: Veres Nándor
A szaknak megfelelő kötelező tantárgy (matematika vagy történelem) írásbeli vizsgájával folytatódik szerdán az érettségi.
2026. július 01., 09:292026. július 01., 09:29
2026. július 01., 09:312026. július 01., 09:31
A vizsgát kedden kellett volna megtartani, de az oktatási minisztérium egy rendelettel szerdára halasztotta a meteorológusok által keddre kiadott vörös jelzésű hőségriasztás miatt.
A minisztérium közleménye szerint a döntésnél elsősorban a diákok, a tanárok és a vizsga megszervezésében részt vevő személyzet egészségének védelmét, valamint a megfelelőbb vizsgakörülmények biztosítását vették figyelembe.
– írja az Agerpres hírügynökség a minisztérium tájékoztatására hivatkozva.
A tárca által jóváhagyott menetrend szerint
július 2-án, csütörtökön a választott tantárgyból vizsgáznak az érettségizők,
pénteken pedig anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók tudását.
Az érettségi vizsga első eredményeit július 7-én délig teszik közzé. A vizsgázók aznap 14 és 18 óra között, illetve július 8-án és 9-én megtekinthetik a dolgozataikat és óvást nyújthatnak be.
Az érettségi kompetenciavizsgái már lezajlottak, ezeket június első felében tartották.
Az írásbeli vizsgákra csaknem 131 ezer diák iratkozott fel, közülük mintegy 116 ezren az idén végeztek, körülbelül 15 ezren korábbi évfolyamokból jelentkeztek.
Megoldhatónak tartották a hétfői román nyelv és irodalom írásbelit azok a székelyudvarhelyi végzősök, akiket a vizsga után kérdeztünk. Noha a rendkívüli hőség is nehezítette a vizsgát, a feladatsor nem okozott különösebb meglepetést.
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