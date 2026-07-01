Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ma tartják a kánikula miatt elhalasztott érettségi vizsgát

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A szaknak megfelelő kötelező tantárgy (matematika vagy történelem) írásbeli vizsgájával folytatódik szerdán az érettségi.

Székelyhon

2026. július 01., 09:292026. július 01., 09:29

2026. július 01., 09:312026. július 01., 09:31

A vizsgát kedden kellett volna megtartani, de az oktatási minisztérium egy rendelettel szerdára halasztotta a meteorológusok által keddre kiadott vörös jelzésű hőségriasztás miatt.

A minisztérium közleménye szerint a döntésnél elsősorban a diákok, a tanárok és a vizsga megszervezésében részt vevő személyzet egészségének védelmét, valamint a megfelelőbb vizsgakörülmények biztosítását vették figyelembe.

Az összes többi vizsga időpontja változatlan marad, hogy a változtatás ne zavarja meg az érettségi lebonyolítását és a diákok terveit

– írja az Agerpres hírügynökség a minisztérium tájékoztatására hivatkozva.

Hirdetés

A tárca által jóváhagyott menetrend szerint

  • július 2-án, csütörtökön a választott tantárgyból vizsgáznak az érettségizők,

  • pénteken pedig anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók tudását.

Az érettségi vizsga első eredményeit július 7-én délig teszik közzé. A vizsgázók aznap 14 és 18 óra között, illetve július 8-án és 9-én megtekinthetik a dolgozataikat és óvást nyújthatnak be.

A végleges eredményeket július 13-án közlik.

Az érettségi kompetenciavizsgái már lezajlottak, ezeket június első felében tartották.

Az írásbeli vizsgákra csaknem 131 ezer diák iratkozott fel, közülük mintegy 116 ezren az idén végeztek, körülbelül 15 ezren korábbi évfolyamokból jelentkeztek.

korábban írtuk

Piszkozatlapból legyező a „túlfűtött” román érettségin
Piszkozatlapból legyező a „túlfűtött” román érettségin

Megoldhatónak tartották a hétfői román nyelv és irodalom írásbelit azok a székelyudvarhelyi végzősök, akiket a vizsga után kérdeztünk. Noha a rendkívüli hőség is nehezítette a vizsgát, a feladatsor nem okozott különösebb meglepetést.

Oktatás Tanügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Szétzúzta a vihar a Tatár-dombi kápolnát
Mobilkórházzal mentek az áldozatok kimentésére egy nagyszabású rendőrségi ügyben
Megismertük az első forduló programját, egymás után játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda
Fogyatékkal élőket kihasználó „horrorotthonokra” csaptak le Bihar megyében
Megvan a hokiválogatott kerete, ismertek az ellenfelek a brassói EYOF-ra
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Szétzúzta a vihar a Tatár-dombi kápolnát
Székelyhon

Szétzúzta a vihar a Tatár-dombi kápolnát
Mobilkórházzal mentek az áldozatok kimentésére egy nagyszabású rendőrségi ügyben
Székelyhon

Mobilkórházzal mentek az áldozatok kimentésére egy nagyszabású rendőrségi ügyben
Megismertük az első forduló programját, egymás után játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda
Székely Sport

Megismertük az első forduló programját, egymás után játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda
Fogyatékkal élőket kihasználó „horrorotthonokra” csaptak le Bihar megyében
Krónika

Fogyatékkal élőket kihasználó „horrorotthonokra” csaptak le Bihar megyében
Megvan a hokiválogatott kerete, ismertek az ellenfelek a brassói EYOF-ra
Székely Sport

Megvan a hokiválogatott kerete, ismertek az ellenfelek a brassói EYOF-ra
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Nőileg

Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 01., szerda

Autóba szorulva vesztette életét, miután a viharban rázuhant egy fa

Húsz megye hatvan településén és Bukarestben okozott károkat a kedd esti vihar – közölte szerdán reggel a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU).

Autóba szorulva vesztette életét, miután a viharban rázuhant egy fa
Autóba szorulva vesztette életét, miután a viharban rázuhant egy fa
2026. július 01., szerda

Autóba szorulva vesztette életét, miután a viharban rázuhant egy fa
Hirdetés
2026. július 01., szerda

Erdély határán van telke az államfőnek – közzétette vagyonnyilatkozatát Nicușor Dan

Közzétette kedden este a vagyonnyilatkozatát Nicușor Dan államfő.

Erdély határán van telke az államfőnek – közzétette vagyonnyilatkozatát Nicușor Dan
Erdély határán van telke az államfőnek – közzétette vagyonnyilatkozatát Nicușor Dan
2026. július 01., szerda

Erdély határán van telke az államfőnek – közzétette vagyonnyilatkozatát Nicușor Dan
2026. július 01., szerda

Előrejelzés júliusra: jöjjön, aminek jönnie kell, de jobb, ha tudjuk előre

Az időjárás a következő négy hétben is többnyire a kánikula jegyeit fogja megtartani, miközben az ország nagy részén jelentős csapadékhiány várható az Országos Meteorológiai Szolgálat négyhetes előrejelzése szerint.

Előrejelzés júliusra: jöjjön, aminek jönnie kell, de jobb, ha tudjuk előre
Előrejelzés júliusra: jöjjön, aminek jönnie kell, de jobb, ha tudjuk előre
2026. július 01., szerda

Előrejelzés júliusra: jöjjön, aminek jönnie kell, de jobb, ha tudjuk előre
2026. július 01., szerda

Két fontos változás mától a sofőröknek

A minimálbér emelkedése miatt július elsejétől 202,5 lejről 216,25 lejre nő a bírságpont értéke – tájékoztatott kedden a közlekedésrendészet.

Két fontos változás mától a sofőröknek
Két fontos változás mától a sofőröknek
2026. július 01., szerda

Két fontos változás mától a sofőröknek
Hirdetés
2026. július 01., szerda

Íme a klímaváltozás egyik jele: Háromszéken négy egymást követő napon vörös kód

Rekord született: még nem fordult elő eddig az, hogy Kovászna megyében négy egymást követő napon vörös kódú, azaz a legmagasabb fokozatú riasztást adjanak ki a hőség miatt.

Íme a klímaváltozás egyik jele: Háromszéken négy egymást követő napon vörös kód
Íme a klímaváltozás egyik jele: Háromszéken négy egymást követő napon vörös kód
2026. július 01., szerda

Íme a klímaváltozás egyik jele: Háromszéken négy egymást követő napon vörös kód
2026. június 30., kedd

Medvét láttak Szécsenyben és Csíksomlyón

Medve jelenléte miatt figyelmeztették Ro-Alert üzenetben a csíkszeredaiakat kedd este.

Medvét láttak Szécsenyben és Csíksomlyón
Medvét láttak Szécsenyben és Csíksomlyón
2026. június 30., kedd

Medvét láttak Szécsenyben és Csíksomlyón
2026. június 30., kedd

Az erdőben kikötött, a hőségben sorsára hagyott kutyát mentettek a kézdivásárhelyi állatvédők

Súlyos kutyabántalmazási ügyről tájékoztatta a nyilvánosságot közösségi oldalán Forró Béla, a kézdivásárhelyi Benji Állatvédő Egyesület elnöke. Ez az eset mégis egyike a szerencsésebben végződőknek.

Az erdőben kikötött, a hőségben sorsára hagyott kutyát mentettek a kézdivásárhelyi állatvédők
Az erdőben kikötött, a hőségben sorsára hagyott kutyát mentettek a kézdivásárhelyi állatvédők
2026. június 30., kedd

Az erdőben kikötött, a hőségben sorsára hagyott kutyát mentettek a kézdivásárhelyi állatvédők
Hirdetés
2026. június 30., kedd

Megvannak az első eredmények, így vizsgáztak a nyolcadikosok

A nyolcadikosok 79 százaléka ért el legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgákon – tájékoztatott kedden az oktatási minisztérium.

Megvannak az első eredmények, így vizsgáztak a nyolcadikosok
Megvannak az első eredmények, így vizsgáztak a nyolcadikosok
2026. június 30., kedd

Megvannak az első eredmények, így vizsgáztak a nyolcadikosok
2026. június 30., kedd

Kezdeményezi az AUR Nicușor Dan felfüggesztését

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion kedden felszólította az államfőt, hogy ezen a héten bízzon meg valakit kormányalakítással, és bejelentette, hogy kezdeményezi Nicușor Dan felfüggesztését.

Kezdeményezi az AUR Nicușor Dan felfüggesztését
Kezdeményezi az AUR Nicușor Dan felfüggesztését
2026. június 30., kedd

Kezdeményezi az AUR Nicușor Dan felfüggesztését
2026. június 30., kedd

Vörös viharriasztást adtak ki Maros és Hargita megye több településére, RO-Alert üzeneteket is kiküldtek

Újabb vörös jelzésű időjárási riasztást adtak ki kedden délután Maros és Hargita megye több településére. A heves viharok, a nagyméretű jégeső és a felhőszakadások veszélye miatt a hatóságok mindkét megyében RO-Alert riasztást is küldtek.

Vörös viharriasztást adtak ki Maros és Hargita megye több településére, RO-Alert üzeneteket is kiküldtek
Vörös viharriasztást adtak ki Maros és Hargita megye több településére, RO-Alert üzeneteket is kiküldtek
2026. június 30., kedd

Vörös viharriasztást adtak ki Maros és Hargita megye több településére, RO-Alert üzeneteket is kiküldtek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!