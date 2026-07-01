Ma tartják a kánikula miatt elhalasztott érettségi vizsgát

A szaknak megfelelő kötelező tantárgy (matematika vagy történelem) írásbeli vizsgájával folytatódik szerdán az érettségi.

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A vizsgát kedden kellett volna megtartani, de az oktatási minisztérium egy rendelettel szerdára halasztotta a meteorológusok által keddre kiadott vörös jelzésű hőségriasztás miatt.

A minisztérium közleménye szerint a döntésnél elsősorban a diákok, a tanárok és a vizsga megszervezésében részt vevő személyzet egészségének védelmét, valamint a megfelelőbb vizsgakörülmények biztosítását vették figyelembe.