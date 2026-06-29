Hivatalos az érettségi egyik írásbelijének halasztása

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Fotó: Haáz Vince
Megjelent hétfőn a Hivatalos Közlönyben az érettségi kötelező tantárgyából tartandó írásbeli vizsga egy nappal történő elhalasztásáról szóló miniszteri rendelet.
2026. június 29., 17:582026. június 29., 17:58
2026. június 29., 17:592026. június 29., 17:59
Ennek megfelelően a végzősök nem kedden, hanem szerdán írásbeliznek a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból – matematikából vagy történelemből.
Egy nappal elhalasztják a keddi matematika és történelem írásbeli vizsgákat a várható rendkívüli hőség miatt.
A halasztást a keddre kiadott vörös jelzésű hőségriasztás indokolja. A minisztérium korábbi közleménye szerint a döntésnél
elsősorban a diákok, a tanárok és a vizsga megszervezésében részt vevő személyzet egészségének védelmét,
valamint a megfelelőbb vizsgakörülmények biztosítását vették figyelembe.
A többi vizsga időpontja változatlan marad, hogy ne zavarják meg az érettségi lebonyolítását és a diákok terveit – közölték az Agerpres beszámolója szerint.
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Megoldhatónak tartották a hétfői román nyelv és irodalom írásbelit azok a székelyudvarhelyi végzősök, akiket a vizsga után kérdeztünk. Noha a rendkívüli hőség is nehezítette a vizsgát, a feladatsor nem okozott különösebb meglepetést.
Egy nappal elhalasztják a keddi matematika és történelem írásbeli vizsgákat a várható rendkívüli hőség miatt.
Két sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) viharos időjárás, erős szél és jelentős mennyiségű csapadék miatt az ország több megyéjére. A riasztások kedden és szerdán lesznek érvényben.
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