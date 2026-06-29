Hivatalos az érettségi egyik írásbelijének halasztása

Megjelent hétfőn a Hivatalos Közlönyben az érettségi kötelező tantárgyából tartandó írásbeli vizsga egy nappal történő elhalasztásáról szóló miniszteri rendelet.

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Ennek megfelelően a végzősök nem kedden, hanem szerdán írásbeliznek a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból – matematikából vagy történelemből.

korábban írtuk Módosult az érettségi menetrend a rendkívüli hőség miatt Egy nappal elhalasztják a keddi matematika és történelem írásbeli vizsgákat a várható rendkívüli hőség miatt.

A halasztást a keddre kiadott vörös jelzésű hőségriasztás indokolja. A minisztérium korábbi közleménye szerint a döntésnél

elsősorban a diákok, a tanárok és a vizsga megszervezésében részt vevő személyzet egészségének védelmét,

valamint a megfelelőbb vizsgakörülmények biztosítását vették figyelembe.

A többi vizsga időpontja változatlan marad, hogy ne zavarják meg az érettségi lebonyolítását és a diákok terveit – közölték az Agerpres beszámolója szerint.

korábban írtuk Piszkozatlapból legyező a „túlfűtött” román érettségin Megoldhatónak tartották a hétfői román nyelv és irodalom írásbelit azok a székelyudvarhelyi végzősök, akiket a vizsga után kérdeztünk. Noha a rendkívüli hőség is nehezítette a vizsgát, a feladatsor nem okozott különösebb meglepetést.