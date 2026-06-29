Módosult az érettségi menetrend a rendkívüli hőség miatt

Egy nappal elhalasztják a keddi matematika és történelem írásbeli vizsgákat a várható rendkívüli hőség miatt.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A román oktatási minisztérium hétfőn jelentette be, hogy a profilnak megfelelő kötelező tantárgyból, matematikából vagy történelemből,

A döntést a meteorológiai szolgálat által június 30-ra kiadott vörös hőségriasztás miatt hozták meg. A minisztérium közlése szerint a halasztás célja a diákok, a pedagógusok és a vizsgák lebonyolításában részt vevő személyzet egészségének védelme, valamint a megfelelő vizsgakörülmények biztosítása.

Hirdetés

Hangsúlyozták, hogy a vizsganaptár többi időpontja változatlan marad, a módosítás kizárólag a matematika és a történelem írásbelit érinti.