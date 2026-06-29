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Módosult az érettségi menetrend a rendkívüli hőség miatt

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

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Egy nappal elhalasztják a keddi matematika és történelem írásbeli vizsgákat a várható rendkívüli hőség miatt.

Székelyhon

2026. június 29., 14:322026. június 29., 14:32

A román oktatási minisztérium hétfőn jelentette be, hogy a profilnak megfelelő kötelező tantárgyból, matematikából vagy történelemből,

kedden esedékes írásbeli vizsgát egy nappal később, július 1-jén, szerdán tartják meg.

A döntést a meteorológiai szolgálat által június 30-ra kiadott vörös hőségriasztás miatt hozták meg. A minisztérium közlése szerint a halasztás célja a diákok, a pedagógusok és a vizsgák lebonyolításában részt vevő személyzet egészségének védelme, valamint a megfelelő vizsgakörülmények biztosítása.

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Hangsúlyozták, hogy a vizsganaptár többi időpontja változatlan marad, a módosítás kizárólag a matematika és a történelem írásbelit érinti.

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Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Érettségi
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