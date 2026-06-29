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Megvan a megoldás az iskolahálózati krízisre Székelyudvarhelyen

Sokszereplős az iskolahálózati krízis Székelyudvarhelyen • Fotó: László Ildikó

Sokszereplős az iskolahálózati krízis Székelyudvarhelyen

Fotó: László Ildikó

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Megszületett a megoldás a székelyudvarhelyi iskolahálózatot érintő, hetek óta húzódó, indulatokat keltő problémára. Ezt tartják az eddigi legjobbnak az érintett felek.

Széchely István

2026. június 29., 12:432026. június 29., 12:43

2026. június 29., 13:132026. június 29., 13:13

Az Orbán Balázs Általános Iskola tizenegy elemi – tehát az előkészítőtől a negyedikig tartó – osztálya két helyszínen tanul majd az ősztől kezdődő új tanévben:

  • öt osztály a Móra Ferenc Általános Iskolában kap helyet,

  • hat másik osztályt pedig a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium fogad be.

  • A Tábor-negyedi iskola 5–8. osztályai egy helyszínre, a Tompa László Általános Iskolába költöznek úgy, hogy négy osztály az iskola udvarán telepítendő modern, légkondicionált konténertermekben fog tanulni a következő tanévben

– jelentette be Simon Károly.

Szakács-Paál István polgármester és Simon Károly, az oktatási bizottság elnöke • Fotó: László Ildikó Galéria

Szakács-Paál István polgármester és Simon Károly, az oktatási bizottság elnöke

Fotó: László Ildikó

A székelyudvarhelyi oktatási bizottság elnöke a frissen megszületett megoldást a hétfői sajtótájékoztatón ismertette, amelyet Szakács-Paál István polgármester hívott össze, és amelyen jelen voltak a problémában és a megoldásban érintett iskolák igazgatói közül többen is, valamint az oktatási bizottság tagjai.

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A Benedek Elek Pedagógiai Líceum négy éve fennálló teremproblémája ügyében is döntöttek. A tanügyi törvény értelmében egy tanintézmény csak akkor tarthatja meg a pedagógiai státuszt, ha rendelkezik két párhuzamos szakirányú osztállyal – ez okozta a gondot a középiskolában azóta, hogy elindították a harmadik osztályt.

Három helyszínen, szétszórva volt egy-egy osztályuk, de a következő tanévtől öt termet használhatnak a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumban,

így rendeződik a helyhiány, vázolta a megoldást Mátyus István, a pedagógiai líceum képviselője.

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Válsághelyzet állt elő Székelyudvarhely oktatási hálózatában
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Válsághelyzet van – jelentette be Székelyudvarhely polgármestere a város iskolahálózatában felmerült problémákat illetően. Az Orbán Balázs Általános Iskolában statikai problémák merültek fel, ott a következő tanévben mégsem indulhat újra az oktatás.

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Tiltakozó szülői petíciók, szóbeszédek, kiszivárgott elképzelések, elvetett forgatókönyvek, félelmek és indulatok – nagy feszültség övezi a székelyudvarhelyi iskolahálózat krízisének rendezését.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Oktatás Tanügy
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