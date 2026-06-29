Megvan a megoldás az iskolahálózati krízisre Székelyudvarhelyen

Sokszereplős az iskolahálózati krízis Székelyudvarhelyen
Fotó: László Ildikó
Megszületett a megoldás a székelyudvarhelyi iskolahálózatot érintő, hetek óta húzódó, indulatokat keltő problémára. Ezt tartják az eddigi legjobbnak az érintett felek.
2026. június 29., 12:432026. június 29., 12:43
2026. június 29., 13:132026. június 29., 13:13
Az Orbán Balázs Általános Iskola tizenegy elemi – tehát az előkészítőtől a negyedikig tartó – osztálya két helyszínen tanul majd az ősztől kezdődő új tanévben:
öt osztály a Móra Ferenc Általános Iskolában kap helyet,
hat másik osztályt pedig a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium fogad be.
A Tábor-negyedi iskola 5–8. osztályai egy helyszínre, a Tompa László Általános Iskolába költöznek úgy, hogy négy osztály az iskola udvarán telepítendő modern, légkondicionált konténertermekben fog tanulni a következő tanévben
– jelentette be Simon Károly.
Szakács-Paál István polgármester és Simon Károly, az oktatási bizottság elnöke
Fotó: László Ildikó
A székelyudvarhelyi oktatási bizottság elnöke a frissen megszületett megoldást a hétfői sajtótájékoztatón ismertette, amelyet Szakács-Paál István polgármester hívott össze, és amelyen jelen voltak a problémában és a megoldásban érintett iskolák igazgatói közül többen is, valamint az oktatási bizottság tagjai.
A Benedek Elek Pedagógiai Líceum négy éve fennálló teremproblémája ügyében is döntöttek. A tanügyi törvény értelmében egy tanintézmény csak akkor tarthatja meg a pedagógiai státuszt, ha rendelkezik két párhuzamos szakirányú osztállyal – ez okozta a gondot a középiskolában azóta, hogy elindították a harmadik osztályt.
így rendeződik a helyhiány, vázolta a megoldást Mátyus István, a pedagógiai líceum képviselője.
Válsághelyzet van – jelentette be Székelyudvarhely polgármestere a város iskolahálózatában felmerült problémákat illetően. Az Orbán Balázs Általános Iskolában statikai problémák merültek fel, ott a következő tanévben mégsem indulhat újra az oktatás.
Tiltakozó szülői petíciók, szóbeszédek, kiszivárgott elképzelések, elvetett forgatókönyvek, félelmek és indulatok – nagy feszültség övezi a székelyudvarhelyi iskolahálózat krízisének rendezését.
Három, Székelyudvarhely közösségéért hosszú éveken át dolgozó személy vehette át pénteken a Pro Urbe díjat az Udvarhely Napok keretében. Az ünnepségen a közösség szolgálatáért és a maradandó értékteremtésért mutatott hála állt a középpontba.
A szervezők várakozásait is felülmúló érdeklődés övezi a Bagossy Brothers Company péntek esti koncertjét az Udvarhely Napokon, ezért kiterjedt forgalomkorlátozásokat és ideiglenes közlekedési intézkedéseket vezetnek be a biztonság érdekében.
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Csapadékmentes idő esetén rovarirtást végeznek Székelyudvarhely közterein, hétfőn este – hívja fel a figyelmet a helyi polgármesteri hivatal.
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