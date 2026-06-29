Megvan a megoldás az iskolahálózati krízisre Székelyudvarhelyen

Megszületett a megoldás a székelyudvarhelyi iskolahálózatot érintő, hetek óta húzódó, indulatokat keltő problémára. Ezt tartják az eddigi legjobbnak az érintett felek.

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A Tábor-negyedi iskola 5–8. osztályai egy helyszínre, a Tompa László Általános Iskolába költöznek úgy, hogy négy osztály az iskola udvarán telepítendő modern, légkondicionált konténertermekben fog tanulni a következő tanévben

Az Orbán Balázs Általános Iskola tizenegy elemi – tehát az előkészítőtől a negyedikig tartó – osztálya két helyszínen tanul majd az ősztől kezdődő új tanévben:

A székelyudvarhelyi oktatási bizottság elnöke a frissen megszületett megoldást a hétfői sajtótájékoztatón ismertette, amelyet Szakács-Paál István polgármester hívott össze, és amelyen jelen voltak a problémában és a megoldásban érintett iskolák igazgatói közül többen is, valamint az oktatási bizottság tagjai.

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A Benedek Elek Pedagógiai Líceum négy éve fennálló teremproblémája ügyében is döntöttek. A tanügyi törvény értelmében egy tanintézmény csak akkor tarthatja meg a pedagógiai státuszt, ha rendelkezik két párhuzamos szakirányú osztállyal – ez okozta a gondot a középiskolában azóta, hogy elindították a harmadik osztályt.