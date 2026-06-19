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Egyel kevesebb iskola, de ugyanannyi diák – minden érintett tart a kényszermegoldástól Székelyudvarhelyen

A tavaly még 7-8 hónaposra tervezett kiköltözés évekre nyúlhat, a kényszerhelyzet váratlan kihívások elé állította az iskolaváros oktatási hálózatát

A tavaly még 7-8 hónaposra tervezett kiköltözés évekre nyúlhat, a kényszerhelyzet váratlan kihívások elé állította az iskolaváros oktatási hálózatát

Fotó: Olti Angyalka

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Tiltakozó szülői petíciók, szóbeszédek, kiszivárgott elképzelések, elvetett forgatókönyvek, félelmek és indulatok – nagy feszültség övezi a székelyudvarhelyi iskolahálózat krízisének rendezését. A döntés senki számára nem lesz ideális, inkább csak az a kérdés, mennyire nem.

Széchely István

2026. június 19., 07:582026. június 19., 07:58

Felkorbácsolták az indulatokat a szülők körében az iskolaváros oktatási hálózatában kialakult krízis rendezésének egyes elképzelései és a szárnyra kelt híresztelések, így az egyeztetések második köre és a döntéshozatal előtt

érezhetően nagy a feszültség az érintettek körében.

Az Orbán Balázs Általános Iskola energetikai felújítása közben kiderült, hogy statikai problémák vannak az épülettel, ezért a korábban tervezettnél jóval hosszabb időre kell helyet találjanak az iskola diákjai számára.

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Nagyobb a baj az Orbán Balázs iskolánál, mint azt korábban sejtették

Teljes szerkezeti megerősítésre szorul a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola épülete, a szakértői vélemény szerint ugyanis nemcsak az új munkálatokat nem bírja el, hanem jelenlegi állapotában is veszélyes. A felelősségre vonás sem marad el.

A polgármester által megbízott oktatási munkacsoport több megoldási lehetőséget is megvizsgált, majd egyeztetésre hívták az iskolák igazgatóit. A szülők körében eközben elkezdtek terjedni a lehetséges forgatókönyvek és híresztelések egyes iskolák elköltöztetéséről, ami újabb feszültségeket szült. Több petíciót is indítottak, egyesek Facebook-bejegyzésekben tiltakoztak,

a végső megoldásról azonban egyelőre semmit nem tudni.

Az általunk megkérdezettek által elmondottakban alapján az az egy biztos, hogy az eredeti forgatókönyveket elvetették.

Spekulációk és forgatókönyvek

„A héten be voltak hívva ide az érintett iskoláknak a vezetői, mindenki elmondta, hogy látja a helyzetét – nyilván elsősorban mindenki a saját maga helyzetéről beszélt –, milyen problémák vannak, és akkor elmondta a polgármester, hogy

Idézet
a munkacsoport két hét múlva jön a végleges döntéssel. Ennek időpontja jövő kedd

– mondta megkeresésünkre Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városháza szóvivője. Hozzáfűzte, el van mérgesedve a helyzet, és a jövő heti döntésig a polgármester sem szeretne nyilatkozni, de nem is tudna semmi véglegeset mondani, lévén, hogy még nem született döntés az ügyben.

Minden csak spekuláció, ami a megoldási lehetőségekről eddig megjelent, a városháza illetékesei ugyanis semmi konkrétumról nem nyilatkoztak,

és az iskolaigazgatók is csak forgatókönyv-változatokat kaptak – mondta Zörgő Noémi.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Cáfolta ugyanakkor, hogy lenne valóságalapja a legnagyobb feszültséget keltő elképzelésnek, ami a szülők körében elterjedt, miszerint elköltöztetnék a nemrég felújított Tompa László Általános Iskola közösségét, hogy ott helyezzék el az Orbán Balázsba Általános Iskola diákjait.

Idézet
Az Orbán Balázs Tompába való költöztetése el se hangzott sehol

– hangsúlyozta. Az Orbán Balázs diákközössége el se férne a Tompa épületében, hiszen az mintegy 500 férőhelyes, az Orbán Balázsba járó diákok pedig szinte 600-an vannak, így az is lehetetlen lenne, hogy a Tompa 220 diákja mellé beköltöztessék a Tábor-negyedi iskola tanulóit. De

az sem merült fel, hogy a volt Ucecom iskola épületébe költöztessék őket

– részletezte a szóvivő az említett elképzeléssel kapcsolatban keringő különböző változatokról.
Az eddigi forgatókönyvekről azonban nem érdemes beszélni – válaszolta kérdésünkre –, ugyanis azokat elvetették az iskolaigazgatókkal történt egyeztetésen. Kiderült ugyanis, hogy

vannak még tartalékok, több használható osztályterem áll rendelkezésre, mint amiről korábban tudtak, így új elképzeléseket kell kidolgozni.

Az Orbán Balázs iskola esetében az a fontos, hogy az 5-8. osztály maradjon egy épületben, mert a tanárok folyamatosan különböző osztályokban tanítanak, és az nem lehet, hogy az ötödik osztály a Bethlen-negyedben van, a hatodik pedig a város másik felében. Ez már tavaly is szempont volt és most is az, és körzeti iskola lévén, a lakhelyhez való közelség is, amennyire lehet.

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Illetve figyelembe kell venni, hogy az 1-4. osztály egy picit flexibilisebb ilyen szempontból, mert ott nagyjából egy tanítónénivel vannak a gyermekek. Arra volt még sok panasz az Orbán Balázsos szülőktől, hogy

akiknek több elemis gyermeke jár az iskolába, azok között volt olyan, hogy a három gyermeket háromfelé kellett vigye, ami azért reggel nyolckor nagy mutatvány

– sorolta a szempontokat a szóvivő, megjegyezve, hogy az utóbbit is figyelembe veszi a munkacsoport a döntés meghozatalakor.

A szülők már pánikban vannak

Négy különböző forgatókönyvről tárgyaltak a múlt heti egyeztetésen, de végül mindegyiket elvetették, a végleges döntés pedig még nem ismert – közölte megkeresésünkre Gábos Anna, az Orbán Balázs Általános Iskola igazgatója. „Ezen kívül nekünk beleszólási lehetőségünk nem nagyon van.

Idézet
Mi annyit kértünk, hogy a lehető legjobban kerüljünk egy helyre, és a Bányait, valamint az Ucecomot kizárjuk a lehetőségek közül, azokat nem fogadjuk el.

Ennyit tudok mondani. És várjuk az eredményt, hogy lássuk, az oktatási bizottság mit lát jónak” – fogalmazott. A négy korábbi forgatókönyv közül számukra egyik sem volt megfelelő, ugyanis azok alapján az iskola elemista osztályait ugyanannyira szétszórták volna a következő tanévben is, mint az ideiben.

Egy sokrétű és hosszú távú probléma megoldásán dolgozik a munkacsoport

– hisz menet közben az is kiderült, hogy talán csak több év alatt oldódik meg az iskola épületének a helyzete –, és ebben a megoldáskeresési folyamatban eddig nem feltétlenül ők voltak a kedvezményezettek, számolt be tapasztalatairól Gábos Anna.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

„Olyan szülők vannak, hogy három gyereket visznek háromfelé a reggeli forgalomban. És ha egy édesanya arra gondol, hogy 8-ra el kell érjen a munkába, és a kicsi gyerekeket még szét kell hordani, hát, ez tényleg hatalmas nagy kihívás, és ezt csináljuk mi mindent tűrve egy éve. Reménykedtünk abban, hogy hamarosan vége lesz,

Idézet
a nagy trauma pedig akkor ért bennünket, amikor megtudtuk, hogy nemhogy nem ér véget, hanem folytatódik, és talán most még kilátástalanabb a helyzet, mint ahogy volt tavaly szeptemberben.

Én nagyon aggódom a gyerekekért, szülőkért, saját magunkért, a saját iskolánkért” – fogalmazott. Civilizáltan várják, hogy milyen megoldást dolgoznak ki a problémára, és ha az kedvezőtlen lesz számukra, akkor valószínűleg ők is lépnek, tehát nem fogadják el. A szülők, főleg az elemi tagozatos gyermekek szülei részéről egész évben nagy volt a nyomás, de most már pánikban vannak, és amint arról értesült, ők is aláírásokat gyűjtöttek és petíciót indítottak,

Idézet
visszautasítják azokat a körülményeket, amelyben egy évet lehúztak

– mondta az iskola igazgatója.

Tíz évig vártak a felújításra, nem hagynák ott az iskolát

Az eddigi elképzelések elégedetlenséget váltottak ki a Tompa László Általános Iskola tantestületében is, az oda járó gyermekek szülei körében pedig felháborodást – utóbbiak szintén petíciót indítottak.

• Fotó: Csató Andrea Galéria

Fotó: Csató Andrea

Több olyan forgatókönyv is felmerült, amelyek szerint más épületekbe, köztük a volt Ucecom-épületbe költöztették volna az iskolát – válaszolta kérdésünkre Libik Győző, a tanintézmény igazgatója, de nem kívánta részletesebben taglalni ezeket. Megerősítette ő is, hogy ezeket a forgatókönyveket végül elvetették, de azt is elmondta, hogy az azóta körvonalazódó új megoldási lehetőségekről még ő se tud semmit. Határozottan kijelentette viszont, hogy

a szülők és az iskola tantestülete is ellenzi a költözés lehetőségét.

„Ez az egyik legrégebbi általános iskola a városban. És a szülők, mivel fel lett újítva, nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy itt is maradjanak, mivel a legközelebb van a lakhelyükhöz is.

Idézet
Ez körzeti iskola, és nem mindegy számukra, hogy kétszáz métert kell menjenek, vagy másfél kilométert.

Gyalog a kicsiket nem tudják elengedni, akkor meg nem tudják megoldani a munkába járást, tehát egy csomó új probléma merülne fel” – sorolta az érveket.
Közel tíz évig dolgoztak azon, hogy felújításra kerülhessen az iskola épülete, 2017-ben kezdte el a pályázást ennek érdekében,

valahogy eljutottak oda, hogy sikerült is felújítani, majd egy hónapra rá értesülnek a költöztetési elképzelésről,

mondta neheztelve a tanintézetvezető. Arra is kitért ugyanakkor – egy másik elképzelésre utalva, amely szerint osztálytermekké alakítanák az iskola tornatermét – hogy a felújítási pályázati projektnek vannak követelményei, például az, hogy öt évig nem lehet módosítani az épületet, nem lehet átalakításokat végezni rajta.

• Fotó: Erdély Bálint Előd Galéria

Fotó: Erdély Bálint Előd

A felmerült forgatókönyvek híre, különösen a költözésről szólók nagy felháborodást váltottak ki a szülőkből, amint arról Libik Győző beszámolt,

két nap alatt több mint háromezer aláírást gyűjtöttek össze az elképzelés ellen, de szerinte tízezernél is több lenne, ha lett volna rá egy-két hetük.

Az igazgató elmondta azt is, hogy az Orbán Balázs Általános Iskola két osztálya náluk kapott helyet a most végződő tanévben, és a következő tanévben 5-6 osztályt tudnának befogadni.

Idézet
Azt mondtuk, hogy természetesen jövőre is befogadjuk. Nem tehetjük meg, hogy nem segítünk, ha valaki bajban van. De azért ez nem mehet ki arra, hogy a mi tanulóinknak ne maradjon hely

fogalmazott a tanintézet vezetője.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Oktatás
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