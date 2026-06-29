Piszkozatlapból legyező a „túlfűtött” román érettségin

Megoldhatónak tartották a hétfői román nyelv és irodalom írásbelit azok a székelyudvarhelyi végzősök, akiket a vizsga után kérdeztünk. Noha a rendkívüli hőség is nehezítette a vizsgát, a feladatsor nem okozott különösebb meglepetést.

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Az idei, még újnak számító oktatási rendszer szerint összeállított feladatsor első és második részében a profilnak megfelelő, ismeretlen szövegek alapján kellett megválaszolniuk a kérdéseket, valamint rövid fogalmazást írniuk.

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A harmadik tételben egy tanult művet kellett összehasonlítaniuk a feladatsor korábbi részeiben szereplő egyik szöveggel – ez a feladat is a profiltól függött. Ezúttal az emberi lét alapvető tapasztalatai témát körüljárva kellett 300 szavas esszét írniuk.

„Nagyon szerettem volna a tapasztalat témáját kapni a harmadik tételben, és örültem neki, amikor kiosztották a feladatlapokat.