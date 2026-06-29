Piszkozatlapból legyező a „túlfűtött” román érettségin

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Megoldhatónak tartották a hétfői román nyelv és irodalom írásbelit azok a székelyudvarhelyi végzősök, akiket a vizsga után kérdeztünk. Noha a rendkívüli hőség is nehezítette a vizsgát, a feladatsor nem okozott különösebb meglepetést.
2026. június 29., 14:442026. június 29., 14:44
2026. június 29., 15:322026. június 29., 15:32
Az idei, még újnak számító oktatási rendszer szerint összeállított feladatsor első és második részében a profilnak megfelelő, ismeretlen szövegek alapján kellett megválaszolniuk a kérdéseket, valamint rövid fogalmazást írniuk.
A harmadik tételben egy tanult művet kellett összehasonlítaniuk a feladatsor korábbi részeiben szereplő egyik szöveggel – ez a feladat is a profiltól függött. Ezúttal az emberi lét alapvető tapasztalatai témát körüljárva kellett 300 szavas esszét írniuk.
„Nagyon szerettem volna a tapasztalat témáját kapni a harmadik tételben, és örültem neki, amikor kiosztották a feladatlapokat.
– mondta az egyik diák.
Azok a vizsgázók, akik korábbi években végeztek, továbbra is a régi rendszer szerint vizsgáznak. Nekik a harmadik tételben George Bacovia vagy Tudor Arghezi verseinek elemzése szerepelt. A tételsorokat hivatalosan 15 órakor teszik közzé.
A hőség miatt minden vizsgaközpontban
A megkérdezett diákok szerint volt olyan vizsgaközpont is, ahol az érettségizők egy plusz piszkozatlapot kaptak, amelyből legyezőt hajtogathattak, ugyanakkor erre a lapra semmit sem volt szabad írni.
Az írásbeli érettségi szerdán a kötelező tantárggyal – matematikával vagy történelemmel – folytatódik, egy nap csúszással a kánikulára való tekintettel, csütörtökön a választott tantárgy következik, pénteken pedig az anyanyelvi vizsgát tartják a nem román tannyelvű iskolák végzősei számára.
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Egy nappal elhalasztják a keddi matematika és történelem írásbeli vizsgákat a várható rendkívüli hőség miatt.
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