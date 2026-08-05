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Ötnapos razzia Háromszéken: drog és alkohol hatása alatt vezető sofőröket is kiszűrtek

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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A rendőrök 611 járművezetőt teszteltek, 385 bírságot szabtak ki, és 51 jogosítványt vontak be egy ötnapos közlekedésrendészeti akció során Kovászna megyében. Tizennégy sofőr kábítószer hatása alatt, nyolc pedig ittas állapotban ült volánhoz.

Gergely Imre

2026. augusztus 05., 17:302026. augusztus 05., 17:30

Több száz bírságot szabtak ki a Kovászna megyei Rendőr-főkapitányság ötnapos közlekedésbiztonsági akciója során július 30. és augusztus 4. között, A megye teljes területén zajló akció célja a közúti balesetek leggyakoribb okainak megelőzése, a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése, valamint a közbiztonság erősítése volt – olvasható a közleményben.

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Az ellenőrzések során a rendőrök 1324 gépjárművet vizsgáltak át, 611 járművezetőt pedig alkohol- vagy pszichoaktív szerek fogyasztásának kimutatására teszteltek: 486-an alkoholszondás, 125-en kábítószer-gyorsteszten estek át.

Az akció alatt 14 olyan közlekedési bűncselekményt állapítottak meg, amelyeknél a sofőr pszichoaktív szerek hatása alatt vezetett.

Az érintettek ellen büntetőeljárás indult, vezetői engedélyüket pedig a helyszínen bevonták.

Az ötnapos ellenőrzéssorozat alatt összesen 51 vezetői engedélyt vontak be. A 14 kábítószer hatása alatti vezetés mellett

8 jogosítványt ittas járművezetés, további 8-at jelentős sebességtúllépés, 21-et pedig egyéb közlekedési szabálysértések miatt vettek el.

A rendőrök emellett 26 forgalmi engedélyt is bevontak, miután a járműveknél műszaki hibákat vagy egyéb szabálytalanságokat állapítottak meg.

A szabálysértések miatt összesen 385 bírságot szabtak ki.

Ebből 125-öt gyorshajtásért, 7-et ittas vezetésért, 253-at pedig egyéb közlekedési jogsértések miatt róttak ki.

Háromszék Rendőrség
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