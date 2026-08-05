Ötnapos razzia Háromszéken: drog és alkohol hatása alatt vezető sofőröket is kiszűrtek

A rendőrök 611 járművezetőt teszteltek, 385 bírságot szabtak ki, és 51 jogosítványt vontak be egy ötnapos közlekedésrendészeti akció során Kovászna megyében. Tizennégy sofőr kábítószer hatása alatt, nyolc pedig ittas állapotban ült volánhoz.

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Több száz bírságot szabtak ki a Kovászna megyei Rendőr-főkapitányság ötnapos közlekedésbiztonsági akciója során július 30. és augusztus 4. között, A megye teljes területén zajló akció célja a közúti balesetek leggyakoribb okainak megelőzése, a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése, valamint a közbiztonság erősítése volt – olvasható a közleményben.

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Az ellenőrzések során a rendőrök 1324 gépjárművet vizsgáltak át, 611 járművezetőt pedig alkohol- vagy pszichoaktív szerek fogyasztásának kimutatására teszteltek: 486-an alkoholszondás, 125-en kábítószer-gyorsteszten estek át.