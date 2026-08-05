Ötnapos razzia Háromszéken: drog és alkohol hatása alatt vezető sofőröket is kiszűrtek

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
A rendőrök 611 járművezetőt teszteltek, 385 bírságot szabtak ki, és 51 jogosítványt vontak be egy ötnapos közlekedésrendészeti akció során Kovászna megyében. Tizennégy sofőr kábítószer hatása alatt, nyolc pedig ittas állapotban ült volánhoz.
Több száz bírságot szabtak ki a Kovászna megyei Rendőr-főkapitányság ötnapos közlekedésbiztonsági akciója során július 30. és augusztus 4. között, A megye teljes területén zajló akció célja a közúti balesetek leggyakoribb okainak megelőzése, a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése, valamint a közbiztonság erősítése volt – olvasható a közleményben.
Az ellenőrzések során a rendőrök 1324 gépjárművet vizsgáltak át, 611 járművezetőt pedig alkohol- vagy pszichoaktív szerek fogyasztásának kimutatására teszteltek: 486-an alkoholszondás, 125-en kábítószer-gyorsteszten estek át.
Az érintettek ellen büntetőeljárás indult, vezetői engedélyüket pedig a helyszínen bevonták.
Az ötnapos ellenőrzéssorozat alatt összesen 51 vezetői engedélyt vontak be. A 14 kábítószer hatása alatti vezetés mellett
A rendőrök emellett 26 forgalmi engedélyt is bevontak, miután a járműveknél műszaki hibákat vagy egyéb szabálytalanságokat állapítottak meg.
Ebből 125-öt gyorshajtásért, 7-et ittas vezetésért, 253-at pedig egyéb közlekedési jogsértések miatt róttak ki.
Az államelnöknek, a kormánynak, a parlamentnek és a környezetvédelmi minisztériumnak címzett petíciót kezdeményezett a Kovászna megyei Agrosic Közösségi Társulás annak érdekében, hogy a vidék lakóit megvédjék a túlszaporodott medveállománytól.
Életveszélyes fenyegetést kapott Majka, ezért elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje. Az előadó közösségi oldalán azt írta, ismeretlenek azt is tudják, hol szállnának meg, kik biztosítanák a rendezvényt és milyen útvonalon közlekednének Erdélyben.
Több település bejáratánál álló székelykapu került valakik célkeresztjébe Kovászna megyében. A rejtélyes hátterű bejelentés sok fejtörést és nem utolsó sorban fölösleges pénzkidobást okoz az érintett önkormányzatoknak.
Csaknem ötszáz személyt igazoltattak, kilencvenet pedig további ellenőrzésre a rendőrségre kísértek egy sepsiszentgyörgyi nagyszabású rendőrségi akció során. Bírságokat is kiosztottak, elsősorban közrendvédelmi szabálysértések miatt.
Kigyulladt ki egy lakás kedd hajnalban Sepsiszentgyörgyön. A tűz miatt 34 embert kellett kimenekíteni vagy önként elhagynia az épületet, ketten füstmérgezés gyanújával kerültek kórházba.
Előzetes letartóztatásba került egy 17 éves lány, miután a gyanú szerint egy rendőrt ütött fejbe egy fabottal egy háromszéki intézkedés során. A rendőr 7–9 nap alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett.
A Sepsibükszádtól a Szent Anna tó felé vezető út mentén, a patakvölgyben a héten formát öltött a Vinca Minor Egyesület erdei iskolája, melynek létrehozásában sok fiatal is részt vett, akik nyári szabadságuk egy részét az építő kalákára szánták.
Uzsoráskodással, hamis nyilatkoztattétellel és ezekben való cinkossággal gyanúsított személyeknél végeztek házkutatásokat a sepsiszentgyörgyi bűnügyi nyomozók.
Informatikai csalás ügyében nyomoz a rendőrség, miután egy kézdivásárhelyi személy 9500 lejt veszített egy megtévesztő SMS következtében.
Szombat délelőtt sikeresen kimentettek egy kútba esett férfit Kökösben.
szóljon hozzá!