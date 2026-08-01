Fotó: Olti Angyalka
Uzsoráskodással, hamis nyilatkoztattétellel és ezekben való cinkossággal gyanúsított személyeknél végeztek házkutatásokat a sepsiszentgyörgyi bűnügyi nyomozók.
2026. augusztus 01., 18:452026. augusztus 01., 18:45
2026. augusztus 03., 18:032026. augusztus 03., 18:03
Az eddigi vizsgálatok alapján kiderült, 2022 szeptembere és 2025 októbere között egy 43 éves férfi több ízben és több személynek is 50 és 100 százalékos kamatra adott kölcsönt. Ráadásul, ha az adósok nem tudták időben törleszteni tartozásukat, akkor további kamatokat is felszámolt az uzsorás, az illetők pedig fizettek, mert
A nyomozás feltárta, hogy egyes biztosítékként szolgáló ingatlanok vagy ingatlan-tranzakciók esetében a kölcsönöket nyújtó egyén hamisan nyilatkozott az ingatlanok értékeiről, hogy az illetővel szemben felléphessen a végrehajtó. Mindezek lebonyolításában az uzsorásnak cinkosa volt egy 33 éves férfi is.
A nyomozás során július 30-án a sepsiszentgyörgyi ügyészség felügyeletével 11 helyszínen tartottak házkutatást, köztük a két férfi lakásán és telkén, továbbá másik két személynél, akiknek szintén köze lehetett a bűnügyhöz.
több tucat készüléket (telefonokat, laptopokat, táblagépeket, memóriakártyákat), 30 SIM-kártyát, értékes ékszereket, órákat és és egy légpuskát, valamint jegyzeteket és dokumentumokat.
cinkosát viszont szabadon engedték.
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