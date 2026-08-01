Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Uzsorást küldött rács mögé a sepsiszentgyörgyi rendőrség

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Uzsoráskodással, hamis nyilatkoztattétellel és ezekben való cinkossággal gyanúsított személyeknél végeztek házkutatásokat a sepsiszentgyörgyi bűnügyi nyomozók.

Bodor Tünde

2026. augusztus 01., 18:452026. augusztus 01., 18:45

2026. augusztus 03., 18:032026. augusztus 03., 18:03

Az eddigi vizsgálatok alapján kiderült, 2022 szeptembere és 2025 októbere között egy 43 éves férfi több ízben és több személynek is 50 és 100 százalékos kamatra adott kölcsönt. Ráadásul, ha az adósok nem tudták időben törleszteni tartozásukat, akkor további kamatokat is felszámolt az uzsorás, az illetők pedig fizettek, mert

végrehajtás fenyegette őket és garanciaként lekötött ingatlanjaikat.

A nyomozás feltárta, hogy egyes biztosítékként szolgáló ingatlanok vagy ingatlan-tranzakciók esetében a kölcsönöket nyújtó egyén hamisan nyilatkozott az ingatlanok értékeiről, hogy az illetővel szemben felléphessen a végrehajtó. Mindezek lebonyolításában az uzsorásnak cinkosa volt egy 33 éves férfi is.

Hirdetés

A nyomozás során július 30-án a sepsiszentgyörgyi ügyészség felügyeletével 11 helyszínen tartottak házkutatást, köztük a két férfi lakásán és telkén, továbbá másik két személynél, akiknek szintén köze lehetett a bűnügyhöz.

Az akció során a rendőrség lefoglalt 60 000 lejt, 3 000 eurót és 3 000 forintot,

több tucat készüléket (telefonokat, laptopokat, táblagépeket, memóriakártyákat), 30 SIM-kártyát, értékes ékszereket, órákat és és egy légpuskát, valamint jegyzeteket és dokumentumokat.

A két gyanúsítottat 24 órára őrizetbe vették, majd július 31-én a 43 éves uzsorást előzetes letartóztatásba helyezték,

cinkosát viszont szabadon engedték.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván
Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
Megkezdte a felkészülést a VSK Székelyudvarhely, erős kerettel hangolnak a futsalbajnokságra
Sikerült felrobbantani a Duna medrében álló sziklát, van esély az atomerőmű üzemben tartására
Egy nappal később játsszák a Sepsi OSK–FCSB meccset
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván
Székelyhon

Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván
Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
Székelyhon

Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
Megkezdte a felkészülést a VSK Székelyudvarhely, erős kerettel hangolnak a futsalbajnokságra
Székely Sport

Megkezdte a felkészülést a VSK Székelyudvarhely, erős kerettel hangolnak a futsalbajnokságra
Sikerült felrobbantani a Duna medrében álló sziklát, van esély az atomerőmű üzemben tartására
Krónika

Sikerült felrobbantani a Duna medrében álló sziklát, van esély az atomerőmű üzemben tartására
Egy nappal később játsszák a Sepsi OSK–FCSB meccset
Székely Sport

Egy nappal később játsszák a Sepsi OSK–FCSB meccset
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Nőileg

Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. augusztus 03., hétfő

Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány

Előzetes letartóztatásba került egy 17 éves lány, miután a gyanú szerint egy rendőrt ütött fejbe egy fabottal egy háromszéki intézkedés során. A rendőr 7–9 nap alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
2026. augusztus 03., hétfő

Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
Hirdetés
2026. augusztus 02., vasárnap

A népi feredők után a kalákázók erdei iskolát építenek Sepsibükszádon

A Sepsibükszádtól a Szent Anna tó felé vezető út mentén, a patakvölgyben a héten formát öltött a Vinca Minor Egyesület erdei iskolája, melynek létrehozásában sok fiatal is részt vett, akik nyári szabadságuk egy részét az építő kalákára szánták.

A népi feredők után a kalákázók erdei iskolát építenek Sepsibükszádon
A népi feredők után a kalákázók erdei iskolát építenek Sepsibükszádon
2026. augusztus 02., vasárnap

A népi feredők után a kalákázók erdei iskolát építenek Sepsibükszádon
2026. augusztus 01., szombat

Évtizedekig passzív szereplője lesz Sepsiszentgyörgy életének a volt szemétdomb

Harminc évig nem szabad hozzányúlni a háromszéki városok régi, használaton kívüli szeméttelepeihez, több városban mégis keresik a terület felhasználási lehetőségeit. A sepsiszentgyörgyi aktuális helyzetről érdeklődtünk.

Évtizedekig passzív szereplője lesz Sepsiszentgyörgy életének a volt szemétdomb
Évtizedekig passzív szereplője lesz Sepsiszentgyörgy életének a volt szemétdomb
2026. augusztus 01., szombat

Évtizedekig passzív szereplője lesz Sepsiszentgyörgy életének a volt szemétdomb
2026. augusztus 01., szombat

9500 lejt emeltek le egy kézdivásárhelyi lakos számlájáról SMS-es csalással

Informatikai csalás ügyében nyomoz a rendőrség, miután egy kézdivásárhelyi személy 9500 lejt veszített egy megtévesztő SMS következtében.

9500 lejt emeltek le egy kézdivásárhelyi lakos számlájáról SMS-es csalással
9500 lejt emeltek le egy kézdivásárhelyi lakos számlájáról SMS-es csalással
2026. augusztus 01., szombat

9500 lejt emeltek le egy kézdivásárhelyi lakos számlájáról SMS-es csalással
Hirdetés
2026. augusztus 01., szombat

Kútba esett férfit mentettek Kökösben

Szombat délelőtt sikeresen kimentettek egy kútba esett férfit Kökösben.

Kútba esett férfit mentettek Kökösben
Kútba esett férfit mentettek Kökösben
2026. augusztus 01., szombat

Kútba esett férfit mentettek Kökösben
2026. augusztus 01., szombat

Közösségi felolvasással emlékeztek Sepsiszentgyörgyön Petőfi Sándorra

Bensőséges, hangulatos közösségi versolvasással emlékeztek Petőfi Sándorra pénteken este, halálának 177. évfordulóján Sepsiszentgyörgyön, a költő nemrég felállított szobránál.

Közösségi felolvasással emlékeztek Sepsiszentgyörgyön Petőfi Sándorra
Közösségi felolvasással emlékeztek Sepsiszentgyörgyön Petőfi Sándorra
2026. augusztus 01., szombat

Közösségi felolvasással emlékeztek Sepsiszentgyörgyön Petőfi Sándorra
2026. július 31., péntek

Ro-Alert rendszerrel könnyebben megy az eltűntek keresése is

Nőtt a bűncselekmények, a családon belüli erőszakos esetek és a balesetek száma Kovászna megyében az év első felében, miközben bővült a rendőrség állománya is. Féléves értékelőjében a megyei rendőr-főkapitány a Ro-Alert rendszerről is beszélt.

Ro-Alert rendszerrel könnyebben megy az eltűntek keresése is
Ro-Alert rendszerrel könnyebben megy az eltűntek keresése is
2026. július 31., péntek

Ro-Alert rendszerrel könnyebben megy az eltűntek keresése is
Hirdetés
2026. július 30., csütörtök

Több száz sepsiszentgyörgyi gyermek maradhat a következő tanévben iskolai meleg ebéd nélkül

Tanügyi intézmények, valamint a sepsiszentgyörgyi gyerekeket érintő határozattervezetek voltak többek között a sepsiszentgyörgyi önkormányzat júliusi rendes ülésének napirendjén.

Több száz sepsiszentgyörgyi gyermek maradhat a következő tanévben iskolai meleg ebéd nélkül
Több száz sepsiszentgyörgyi gyermek maradhat a következő tanévben iskolai meleg ebéd nélkül
2026. július 30., csütörtök

Több száz sepsiszentgyörgyi gyermek maradhat a következő tanévben iskolai meleg ebéd nélkül
2026. július 30., csütörtök

Három gépjármű balesetezett Sepsiszentgyörgy határában, akadozik a forgalom

Közlekedési baleset történt csütörtök délután a 12-es országúton, Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli kijáratánál – tájékoztatott a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság. Az érintett szakaszon torlódás alakult ki.

Három gépjármű balesetezett Sepsiszentgyörgy határában, akadozik a forgalom
Három gépjármű balesetezett Sepsiszentgyörgy határában, akadozik a forgalom
2026. július 30., csütörtök

Három gépjármű balesetezett Sepsiszentgyörgy határában, akadozik a forgalom
2026. július 28., kedd

Összegezte a rendőrség, hogy melyek a legbalesetveszélyesebb útszakaszok Kovászna megyében

Nyolc olyan kritikus útszakasz van Kovászna megyében, amelyek kockázatosak a közlekedés résztvevői számára – tudtuk meg Ramona Cozma-tól, a Kovászna megyei közlekedésrendészet vezetőjétől Ráduly István prefektus keddi sajtótájékoztatóján.

Összegezte a rendőrség, hogy melyek a legbalesetveszélyesebb útszakaszok Kovászna megyében
Összegezte a rendőrség, hogy melyek a legbalesetveszélyesebb útszakaszok Kovászna megyében
2026. július 28., kedd

Összegezte a rendőrség, hogy melyek a legbalesetveszélyesebb útszakaszok Kovászna megyében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!