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A népi feredők után a kalákázók erdei iskolát építenek Sepsibükszádon A Sepsibükszádtól a Szent Anna tó felé vezető út mentén, a patakvölgyben a héten formát öltött a Vinca Minor Egyesület erdei iskolája, melynek létrehozásában sok fiatal is részt vett, akik nyári szabadságuk egy részét az építő kalákára szánták. Bodor Tünde 2026. augusztus 02., 15:592026. augusztus 02., 15:59 2026. augusztus 02., 16:202026. augusztus 02., 16:20

Fotó: Tuchiluș Alex

A Sepsibükszádtól a Szent Anna tó felé vezető út mentén, a patakvölgyben a héten formát öltött a Vinca Minor Egyesület erdei iskolája, melynek létrehozásában sok fiatal is részt vett, akik nyári szabadságuk egy részét az építő kalákára szánták.

Bodor Tünde 2026. augusztus 02., 15:592026. augusztus 02., 15:59 2026. augusztus 02., 16:202026. augusztus 02., 16:20

A Vinca Minor Egyesület és az Ars Topia Alapítvány több mint tíz éve partnerségben szervezi a székelyföldi népi feredőépítő kalákákat. Az erdélyi és anyaországi kalákázók azonban nemcsak nálunk igyekeznek táji értékmentő tevékenységet folytatni, az évek során oda szervezték a munkacsoportot, ahol a legnagyobb szükség volt rá. Úgy gondolták, hogy a táji örökség megmentésének az a leghatékonyabb módja, ha a fiatalokat is bevonják ebbe a munkába. Idén július 23. és augusztus 3. között

a sepsibükszádi völgyben alakuló erdei iskolában dolgoztak,

sok fiatal tájépítész közreműködésével – mondta Herczeg Ágnes, az Ars Topia Alapítvány elnöke. Hirdetés

Herczeg Ágnes tájépítész, az Ars Topia Alapítvány elnöke a fürdőépítő kalákák bázisembere. Fotó: Tuchiluș Alex

Válságból fakadó új élet A Vinca Minor erdei iskola története 2022-ben kezdődött, amikor törvényileg megvonták az egyesülettől (és országos szinten sok mástól is) a természetvédelmi területek gondnoki státuszát – vázolja a kezdeteket Para Zoltán környezetmérnök, az egyesület alapítója. Ezután egy útkeresési szakasz kezdődött, de mivel Zoltán számára mindig fontos volt a környezetvédelmi nevelés, a tudatosítás, a tapogatózás továbbra is ebbe az irányba történt. Ekkor adódott az a lehetőség, hogy az Ars Topia Alapítvánnyal együtt

megpályázzák az erdei iskola létesítésének költségét

a Magyar Turisztikai Ügynökség határon túliaknak kiírt szekciójában. Éltek a lehetőséggel és megnyerték a szükséges finanszírozást.

„Irányt váltottunk, és reméljük, ősztől be tudjuk indítani az erdei iskolát: ez a hely nagyon specifikus,

a Csomád, a vulkanikus működés, a gyógyvizek számtalan módot kínálnak arra, hogy a fizikai, kémiai, geológiai, földrajzi, meteorológiai ismereteket a természetben oktassuk

– mutatott rá Para Zoltán, aki körbe is vezetett a közel 25 áras rendkívül izgalmas, változatos, jó adottságú területen.

Para Zoltán számára kiemelten fontos a környezetvédelem, a táji értékek megóvása és azok népszerűsítése Fotó: Tuchiluș Alex

A táborépítéskor kész lakókonténerekre alapoztak, melyeket faburkolattal tettek tájbaillővé: a konténerekből kialakított hálók, konyha, mosdó, irodahelyiség és mosókonyha most bizonyítottak először élesben, mikor 40 és 60 közötti kalákázónak nyújtottak otthont a munkálatok idejére.

Fotó: Tuchiluș Alex

Az itt önkénteskedőkre rengeteg munka várt, de mindenki tudása legjavát adta. A kalákások többsége az Ars Topia Alapítványnak köszönhetően Budapestről jött, ugyanakkor a Sapientia marosvásárhelyi karán végzett tájépítészekből is többen jelen voltak. „Nagyon izgalmas, hogy

26 éve kalákázunk, generációk nőttek bele ebbe a munkába.

Most is legalább öten vannak köztünk olyanok, akik a gyereknevelési szabadság lejárta után már a gyermekeikkel vesznek részt a táborban” – mutatott rá Herczeg Ágnes.

Fotó: Tuchiluș Alex

Mint megtudtuk, a mostani kaláka célja az udvar rendezése és egy filagória, valamint a tanösvény megállópontjainak építése volt. Az udvar rézsűjének egy részén, a kőtámfalon kívül padokat helyeztek el. A konténerházak kaptak egy kis fából készült előtetőt. Tulajdonképpen minden kőből vagy fából készült, az ösvényhez még szükséges volt némi agro- és geofólia.

Fotó: Tuchiluș Alex

A terepen van egy kis időszakos tó is, amely a vizes élőhelyek tulajdonságainak vizsgálatára ad lehetőséget, ide egy híd is épült. A közút alatti meredek, sziklás, fás oldalban a fatörzsek közé egy magaslati erdei tanya épült, itt is lehet oktatni, egy másik zugban pedig az „égigérő fa” alatt lehet mesét olvasni vagy beszélgetni.

Az erdei iskola első látásra is sok titkát kínálja megfejtésre a gyermekeknek és pedagógusoknak.

Meg lehet mérni a talaj savasságát vagy lúgosságát, ugyanazon a kövön moha és zuzmó terem, a talajból feltörő vasas vizet is lehet vizsgálni, a növényzetet, fákat tanulmányozni, sőt még a patakban pancsolásra is van lehetőség.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Para Zoltán

Fotó: Para Zoltán

Fotó: Para Zoltán