Háromszéken petícióban kérnek védelmet a túlszaporodott medveállománytól

Az államelnöknek, a kormánynak, a parlamentnek és a környezetvédelmi minisztériumnak címzett petíciót kezdeményezett a Kovászna megyei Agrosic Közösségi Társulás annak érdekében, hogy a vidék lakóit megvédjék a túlszaporodott medveállománytól.

Bodor Tünde 2026. augusztus 05., 17:062026. augusztus 05., 17:06 2026. augusztus 05., 17:282026. augusztus 05., 17:28

Bárki aláírhatja azt a petíciót, amelyet az Agrosic Közösségi Társulás kezdeményezett és Tamás Sándor megyei önkormányzati elnök mutatott be a sajtónak szerda délben, annak apropóján, hogy

az utóbbi időben aggasztóan megnőtt a medvetámadások száma.

Mint Tamás Sándor mondta, a lakosság hangját erősítenék fel ily módon.

Tamás Sándor számokat hoztt az élőhelyek eltartóképességéről, a medvék számáról és arról is, más európai államokban három-hatszorosa a kilövési kvóta a romániainak Fotó: Tuchiluș Alex

A köztudottan évek óta fennálló problémára – a medvék jelenlétére a lakott településeken, azok közelében, a szántóföldeken és a mezőkön – megoldás lehetne a Tánczos Barna miniszterelnökhelyettes által javasolt, és a parlament 90 százaléka által jóváhagyott

kilövési kvóta növelése.

A törvénytervezetet azonban az államelnök azt követően sem akarja kihirdetni, hogy az alkotmánybíróság azt – az óvás után – alkotmányosnak ítélte.

Az államfő a szabályozást vissza akarja küldeni a parlamentnek újratárgyalásra.

Ezért is látta szükségesnek az Agrosic, hogy petíciót indítson, amelyet itt mindenki aláírhat, és amelyhez az érintett önkormányzatok a hasonló helyzetben levő szomszédos megyék, községek vezetőit és lakosságát is igyekeztek megnyerni.

Tamás Sándor ismertette, Kovászna megye

180 000 hektáros élőhelyeinek eltartóképességét (kb. 300 ha/medve) legalább négyszer meghaladja a medvepopuláció mérete,

mely megduplázódott, mióta 2016-ban betiltották a nagyvad vadászatát. Jelenleg kb. 2400 medve él Kovászna megyében. Miközben tíz éve 58, medvék okozta káresetet jelentettek egész évben, idén 130 volt csak az év első öt hónapjában, tette hozzá. Hirdetés A sajtóeseményen a tanácselnök mellett több olyan helység (Kovászna városa, Bodok, Gidófalva, Zágonbárkány, Bölön) polgármestere is jelen volt, amelynek különösen súlyos gondokat okoz a medvék jelenléte, de a Kovászna megyei juhtenyésztők és szarvasmarhatenyésztők is képviseltették magukat. Nem a faj kiirtása a cél, hanem az emberi élet és a természet közötti egyensúly visszaállítása Ezt az egyensúlyt azok a döntéshozók kompromittálják, akik klimatizált irodákban ülnek, akiknek nincs terepismeretük és akik szerint el kellene érnünk a maximális egyedszámot – ők viszont nem számolnak az emberek toleranciájával, fejtegette a tanácselnök. A továbbiakban megszólaló polgármesterek, egyesületi képviselők a medvetúlszaporulat által generált további problémákra mutattak rá. Nem kevés ilyen van: attól kezdve, hogy az emberek nem mernek kocogni, túrázni, egészen addig, hogy nem mernek kimenni a földjeikre (gyalog vagy biciklivel semmiképpen), mert ezzel

életveszélybe sodorják magukat.

Nem egy embert támadott meg a medve, csak Zágonbárkányban tavaly és idén két ember sérült meg, Bölönben pedig embert ölt a nagyvad.

A medve által megtámadott zágonbárkányi lakos sérüléseiről készült fotókat mutatja Tamás Sándor Fotó: Tuchiluș Alex

Az állatok, növénykultúrák elpusztításáért jelentős pénzt, csak községi szinten 30-50 ezer lej kártérítést fizet az állam, mondta Anca Băila, a község alpolgármestere.

Fizet ugyan az állam, de késve és keveset, a folyamat pedig rendkívül bürokratikus,

egészítette ki Alexandru Racolțea bölöni polgármester, aki kitért arra is, máig sem tudták kilőni a községben embert ölő medvét.A villanypásztor és a szögesdrót sem megoldás, a medve beás a kerítés alatt – mutatott rá egy másik aspektusra Fodor István bodoki polgármester.

Az emberek már borvízért sem mernek menni a forráshoz, hallhattuk a bodoki polgármestertől. Fotó: Tuchiluș Alex

Videófelvételek bizonyítják, hogy Gidófalva központjában medvék és farkasok járnak, mondta Porzsolt Levente polgármester, aki arra is rámutatott,

nem az unió diktálja Romániának, hogy ne növelje a kilövési kvótát, az államelnök tehetetlensége a mi belügyünk.

A villanypásztorokkal magunkat zárjuk be, magunknak csinálunk börtönt, a hatóságok pedig a döntések felelősségének fel nem vállalásával a medvéből csináltak ellenséget, állította a polgármester.

Porzsolt Levente: Nem Brüsszel diktálja, hogy óvjuk a medvéket, ez tagállami hatáskör, attól függetlenül, hogy ők védendőnek látják a medvét, de az államelnök tehetetlensége a mi problémánk. Fotó: Tuchiluș Alex

Gyerő József kovásznai elöljáró úgy értékelte,

a sürgősségi eljárásnak titulált beavatkozások nem jelentenek megoldást egy általános, rendszerszintű problémára.

Mire a bizottságok minden tagja megjelenik a helyszínen, gyakran nincs ott a medve, a polgármesterek nem járőrözhetnek minden éjjel, miközben nappal is felelős munkát végeznek.

A medvék kilövése lakott övezetben egy újabb problémát generál: a lakosság veszélyeztetését,

miközben ugyanaz lesz az eredmény, mintha a vadgazdálkodást az erdőben végeznék el, de utóbbi esetben még akár szelektálni is lehetne a kilőhető vadakat, a sürgősségi beavatkozások alkalmával azonban (majdnem) minden állatot meglőnek.

Gyerő Józseg kovásznai polgármester: kérjük, hogy tartsák tiszteletben az álkotmányt, mely szerint az ember életének védelmét szavatolja az állam. Fotó: Tuchiluș Alex

Ráadásul ezen akcióknak jelentős költsége van, miközben az állam lemond a lehetséges bevételről. A kilőtt medvék húsát el kell égetni, bőrét nagy költségekkel kell tartósítani, de aztán azok érintetlenül tönkremennek, tette hozzá Fodor István.

Hiányos és inadekvát jogi környezetben kell helytállni,