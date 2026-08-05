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Háromszéken petícióban kérnek védelmet a túlszaporodott medveállománytól

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Az államelnöknek, a kormánynak, a parlamentnek és a környezetvédelmi minisztériumnak címzett petíciót kezdeményezett a Kovászna megyei Agrosic Közösségi Társulás annak érdekében, hogy a vidék lakóit megvédjék a túlszaporodott medveállománytól.

Bodor Tünde

2026. augusztus 05., 17:062026. augusztus 05., 17:06

2026. augusztus 05., 17:282026. augusztus 05., 17:28

Bárki aláírhatja azt a petíciót, amelyet az Agrosic Közösségi Társulás kezdeményezett és Tamás Sándor megyei önkormányzati elnök mutatott be a sajtónak szerda délben, annak apropóján, hogy

az utóbbi időben aggasztóan megnőtt a medvetámadások száma.

Mint Tamás Sándor mondta, a lakosság hangját erősítenék fel ily módon.

Tamás Sándor számokat hoztt az élőhelyek eltartóképességéről, a medvék számáról és arról is, más európai államokban három-hatszorosa a kilövési kvóta a romániainak • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Tamás Sándor számokat hoztt az élőhelyek eltartóképességéről, a medvék számáról és arról is, más európai államokban három-hatszorosa a kilövési kvóta a romániainak

Fotó: Tuchiluș Alex

A köztudottan évek óta fennálló problémára – a medvék jelenlétére a lakott településeken, azok közelében, a szántóföldeken és a mezőkön – megoldás lehetne a Tánczos Barna miniszterelnökhelyettes által javasolt, és a parlament 90 százaléka által jóváhagyott

kilövési kvóta növelése.

A törvénytervezetet azonban az államelnök azt követően sem akarja kihirdetni, hogy az alkotmánybíróság azt – az óvás után – alkotmányosnak ítélte.

Az államfő a szabályozást vissza akarja küldeni a parlamentnek újratárgyalásra.

Ezért is látta szükségesnek az Agrosic, hogy petíciót indítson, amelyet itt mindenki aláírhat, és amelyhez az érintett önkormányzatok a hasonló helyzetben levő szomszédos megyék, községek vezetőit és lakosságát is igyekeztek megnyerni.
Tamás Sándor ismertette, Kovászna megye

180 000 hektáros élőhelyeinek eltartóképességét (kb. 300 ha/medve) legalább négyszer meghaladja a medvepopuláció mérete,

mely megduplázódott, mióta 2016-ban betiltották a nagyvad vadászatát. Jelenleg kb. 2400 medve él Kovászna megyében. Miközben tíz éve 58, medvék okozta káresetet jelentettek egész évben, idén 130 volt csak az év első öt hónapjában, tette hozzá.

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A sajtóeseményen a tanácselnök mellett több olyan helység (Kovászna városa, Bodok, Gidófalva, Zágonbárkány, Bölön) polgármestere is jelen volt, amelynek különösen súlyos gondokat okoz a medvék jelenléte, de a Kovászna megyei juhtenyésztők és szarvasmarhatenyésztők is képviseltették magukat.

Nem a faj kiirtása a cél, hanem az emberi élet és a természet közötti egyensúly visszaállítása

Ezt az egyensúlyt azok a döntéshozók kompromittálják, akik klimatizált irodákban ülnek, akiknek nincs terepismeretük és akik szerint el kellene érnünk a maximális egyedszámot – ők viszont nem számolnak az emberek toleranciájával, fejtegette a tanácselnök. A továbbiakban megszólaló polgármesterek, egyesületi képviselők a medvetúlszaporulat által generált további problémákra mutattak rá. Nem kevés ilyen van: attól kezdve, hogy az emberek nem mernek kocogni, túrázni, egészen addig, hogy nem mernek kimenni a földjeikre (gyalog vagy biciklivel semmiképpen), mert ezzel

életveszélybe sodorják magukat.

Nem egy embert támadott meg a medve, csak Zágonbárkányban tavaly és idén két ember sérült meg, Bölönben pedig embert ölt a nagyvad.

A medve által megtámadott zágonbárkányi lakos sérüléseiről készült fotókat mutatja Tamás Sándor • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A medve által megtámadott zágonbárkányi lakos sérüléseiről készült fotókat mutatja Tamás Sándor

Fotó: Tuchiluș Alex

Az állatok, növénykultúrák elpusztításáért jelentős pénzt, csak községi szinten 30-50 ezer lej kártérítést fizet az állam, mondta Anca Băila, a község alpolgármestere.

Fizet ugyan az állam, de késve és keveset, a folyamat pedig rendkívül bürokratikus,

egészítette ki Alexandru Racolțea bölöni polgármester, aki kitért arra is, máig sem tudták kilőni a községben embert ölő medvét.A villanypásztor és a szögesdrót sem megoldás, a medve beás a kerítés alatt – mutatott rá egy másik aspektusra Fodor István bodoki polgármester.

Az emberek már borvízért sem mernek menni a forráshoz, hallhattuk a bodoki polgármestertől. • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Az emberek már borvízért sem mernek menni a forráshoz, hallhattuk a bodoki polgármestertől.

Fotó: Tuchiluș Alex

Videófelvételek bizonyítják, hogy Gidófalva központjában medvék és farkasok járnak, mondta Porzsolt Levente polgármester, aki arra is rámutatott,

nem az unió diktálja Romániának, hogy ne növelje a kilövési kvótát, az államelnök tehetetlensége a mi belügyünk.

A villanypásztorokkal magunkat zárjuk be, magunknak csinálunk börtönt, a hatóságok pedig a döntések felelősségének fel nem vállalásával a medvéből csináltak ellenséget, állította a polgármester.

Porzsolt Levente: Nem Brüsszel diktálja, hogy óvjuk a medvéket, ez tagállami hatáskör, attól függetlenül, hogy ők védendőnek látják a medvét, de az államelnök tehetetlensége a mi problémánk. • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Porzsolt Levente: Nem Brüsszel diktálja, hogy óvjuk a medvéket, ez tagállami hatáskör, attól függetlenül, hogy ők védendőnek látják a medvét, de az államelnök tehetetlensége a mi problémánk.

Fotó: Tuchiluș Alex

Gyerő József kovásznai elöljáró úgy értékelte,

a sürgősségi eljárásnak titulált beavatkozások nem jelentenek megoldást egy általános, rendszerszintű problémára.

Mire a bizottságok minden tagja megjelenik a helyszínen, gyakran nincs ott a medve, a polgármesterek nem járőrözhetnek minden éjjel, miközben nappal is felelős munkát végeznek.

A medvék kilövése lakott övezetben egy újabb problémát generál: a lakosság veszélyeztetését,

miközben ugyanaz lesz az eredmény, mintha a vadgazdálkodást az erdőben végeznék el, de utóbbi esetben még akár szelektálni is lehetne a kilőhető vadakat, a sürgősségi beavatkozások alkalmával azonban (majdnem) minden állatot meglőnek.

Gyerő Józseg kovásznai polgármester: kérjük, hogy tartsák tiszteletben az álkotmányt, mely szerint az ember életének védelmét szavatolja az állam. • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Gyerő Józseg kovásznai polgármester: kérjük, hogy tartsák tiszteletben az álkotmányt, mely szerint az ember életének védelmét szavatolja az állam.

Fotó: Tuchiluș Alex

Ráadásul ezen akcióknak jelentős költsége van, miközben az állam lemond a lehetséges bevételről. A kilőtt medvék húsát el kell égetni, bőrét nagy költségekkel kell tartósítani, de aztán azok érintetlenül tönkremennek, tette hozzá Fodor István.

Hiányos és inadekvát jogi környezetben kell helytállni,

ezért azt kérik a törvényhozóktól, tartsák tiszteletben esküjüket, az emberi élet védelmét garantáló alkotmányt, és hozzanak a helyzetnek megfelelő törvényeket, követelte határozottan Gyerő József.

A Kovászna megyei juhtenyésztőket képviselő Sorin Popica közölte, hét-nyolc megye állattenyésztőit kéri fel a petíció aláírására. Szerinte a problémák súlyosabbak, mint egyesek gondolnák, külföldön egyszerűen hihetetlenek.

A petíció megfogalmazói az alábbi azonnali lépéseket követelik:

  • a kvótát szabályozó törvény sürgős kihirdetését,

  • hatékony állományszabályozást,

  • gyors és érdemi beavatkozást,

  • a medve védettségi státuszának felülvizsgálatát,

  • valódi kártalanítást.

Jelenleg a legnagyobb veszélyt az jelenti, ha nem hozol döntést – summázott Tamás Sándor. Ezt a döntést akarják kicsikarni a döntéshozóktól.

Háromszék Belföld medve
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