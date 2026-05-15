Nehéz év előtt állnak a megyei önkormányzatok

Két dolog azonnal kitűnik a székelyföldi megyei tanácsok elfogadott költségvetéséből: mindhárom megye esetében csökkenő vagy épp stagnáló számokról, emellett csökkenő beruházási tervekről beszélünk az előző évhez viszonyítva.

Geréb László 2026. május 15., 07:572026. május 15., 07:57

A 2026-os évnek már eltelt jó egyharmada, mire a megyei önkormányzatok el tudták fogadni a 2026-os költségvetésüket. Ennek a jelentős késésnek az oka a nagyon későn jóváhagyott, majd az alkotmánybíróságon is megtámadott központi költségvetést elfogadásának a csúszása volt. Hirdetés Nem voltak könnyű helyzetben az önkormányzatok a költségvetések tervezésénél, hisz a költségvetési hiány lefaragása érdekében hozott megszorítások, az ország romló gazdasági állapota, a lassíthatatlan infláció, a meredeken emelkedő üzemanyagárak mind a pénzügyi mozgástér szűkülése irányába hatottak. Ez látszik is az elfogadott költségvetéseken, hisz mindhárom megye esetében csökkenő vagy épp stagnáló számokról, illetve csökkenő beruházási tervekről beszélünk az előző évhez viszonyítva. Hogy sikerült a 2025-ös év? A 2026-os évre jóváhagyott megyei költségvetések elemzése előtt vessünk egy pillantást arra, hogy a három székely megye hogyan is valósította meg az egy évvel korábban jóváhagyott 2025-ös költségvetéseit. A 2025-ös évet mindhárom megye hatalmas tervekkel kezdte, hisz a szuperválasztási év után végre elindulhatott egy beruházás fókuszú költségvetési gondolkodás.

A 2025-ös tervekbe hatalmas összegeket foglaltak be országszerte a megyék és a települések egyaránt,

hisz mindenki tudatában volt annak, hogy 2026 júniusáig az Országos Helyreállítási és Reziliencia Tervből (PNRR) megpályázatott projekteket be kell fejezni és el kell számolni. Ehhez az összegekhez hozzáadódtak az Anghel Saligny Program még futó projektjei, valamint a különböző EU-s forrásokból finanszírozott fejlesztések is. Így országos szinten azt tapasztalhattuk, hogy a 2025-ös költségvetések igazi rekordköltségvetések voltak, amelyekkel komoly fejlesztési feladatok kivitelezését vállalták magukra a települések és megyék egyaránt.

Az Országos Helyreállítási és Reziliencia Terv (többnyire PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență) Románia átfogó reform- és beruházási programja, amelyet az Európai Unió NextGenerationEU alapja finanszíroz. A 2026-ig tartó projekt célja a koronavírus-járvány utáni gazdasági talpraállás, a zöld átmenet (44,1%) és a digitalizáció (21,8%) elősegítése, közel 28,5 milliárd eurós keretösszeggel.



Az Anghel Saligny Beruházási Program lényege Románia helyi közösségeinek modernizálása, kiemelten a vidéki infrastruktúra fejlesztése révén, 50 milliárd lej összértékben. A program célja a közművesítés (víz, csatorna) és a közlekedési hálózat (megyei és helyi utak) javítása, ezzel csökkentve a fejlesztési szakadékot a települések között.

Azonban a megvalósítási arányokat vizsgálva azt láthatjuk, hogy a tervezett és megvalósított számok között jelentős eltérések vannak, ami igaz az elemzett három székely megyére is. 2025-ben a legnagyobb költségvetéssel Maros és Hargita megye terveztek, szinte duplaannyival, mint Kovászna megye (lásd 1. grafikon). Azonban az évvégi megvalósítások közt már nagy különbségeket tapasztalunk, hisz míg Maros megye a tervezett költségvetését 94 százalékban tudta megvalósítani, addig Kovászna megye 72%-os, míg Hargita megye csak 66%-os megvalósítást ért el 2025-ben (2. grafikon).

Infografika: Csáki Ferencz

Infografika: Csáki Ferencz

A költségvetés két nagy összetevője, a működési és a fejlesztési rész megvalósításai között nagy különbséget látunk mindhárom megye esetében. Míg az év elején elfogadott működési költségvetést mindhárom megye közel 100 százalékosan kivitelezte, addig a tervezett fejlesztések megvalósítási foka két megye esetében nagymértékben elmarad a tervezettől. Hargita megye a tervezett fejlesztéseknek csak 48%-át, Kovászna megye pedig 54%-át tudta megvalósítani. Ezzel szemben Maros megye szinte az összes betervezett fejlesztését végig tudta vinni 91%-os megvalósítási aránnyal. Miért maradtak el a tervezett fejlesztések? A fejlesztések elmaradása több okra is visszavezethető. Ezek közül a költségvetési hiány okán a központi költségvetésből folyamatosan késő vagy elmaradó kifizetések érintették a legsúlyosabban a megyék gazdálkodásait. A kifizetések késése mellett ugyanakkor

óriási problémát jelentett a 2025-ben Európa-rekordnak számító 9 százalékközeli infláció,

amely a fejlesztések összértékét hasonló arányban növelte. Azonban a lejben kifejezett értéknövekedést nem lehetett európai uniós forrásokból fedezni, azok mind pótlólagos önrészhozzájárulás formájában jelentek meg a pályázó önkormányzatok számára, súlyos pluszkiadásokkal terhelve a megyei költségvetéseket. És akkor lássuk a terveket a 2026-os évre A 2026-os év sem ígérkezik könnyebbnek. Sőt, sok tekintetben az elmúlt évtízed egyik legnehezebb évének néznek elébe a romániai önkormányzatok. Az országos költségvetés hiányának lefaragása érdekében hozott megszorító intézkedések minden oldalról negatívan érintik az önkormányzatokat. A központi költségvetésből visszaosztott összegek csökkennek, a jövedelemadóból helyben maradó összegek rendre elmaradnak a tavalyi visszaosztásokhoz képest, az apparátusok újjászervezése kevesebb munkaerőt hagy az önkormányzatoknál, ugyanakkor a központi költségvetésből finanszírozott projektek kifizetései is egyre inkább akadoznak. És

úgy csökkenek a források 2026-ra, hogy közben az infláció megmaradt a 10 százalék közeli szinten, a minimálbér júliustól ismét emelkedik…

Vagyis az egyre növekedő kiadásokat csökkenő bevételekből kell fedezni. Ez pedig egy elég komoly kihívás. A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy a három székely megye hogyan tervezte a 2026-os költségvetését. A számokat elemezve azt látjuk, hogy összegében Hargita és Kovászna megye a 2025-ös tervekhez képest láthatóan kisebb költségvetéssel indul neki a 2026-os évnek, míg Maros megye a 2025-ös tervhez közeli összeget fogadott el 2026-ra is (3. grafikon).

Infografika: Csáki Ferencz

Mutatjuk a büdzsék legfontosabb bevételeit A megyei önkormányzatok költségvetéseinek legfontosabb bevételei az ÁFÁ-ból és a jövedelemadóból történő visszaosztások. Míg az ÁFA-visszaosztás értéke Hargita megyénél 24%-kal, Kovászna megye esetében 32%-kal növekedett 2026-ban, addig Maros megye esetében ez az összeg 23%-kal csökkent a tavalyi év megvalósításához viszonyítva. A jövedelemadóból való visszaosztásnál azonban mindhárom megye kevesebbel tervez, mint amennyit 2025-ben kaptak: Hargita megye 5%-kal, Kovászna 7%-kal, míg Maros megye 12%-kal kevesebbet. A harmadik nagy bevételi tétel a megyék költségvetésében a központi költségvetésből (pl. Anghel Saligny) és EU-s támogatásokból (PNRR, egyéb EU-s projektek) finanszírozott fejlesztések. Ezek összege a 2026-os évben is jelentős mindhárom megye esetében. A legnagyobb ilyen jellegű bevételt Hargita megye tervezi 2026-ra, amely összeg majdnem duplája a Kovászna megyeinek, de közel 50%-kal meghaladja a Maros megyei hasonló összeget is (4. grafikon).

Infografika: Csáki Ferencz

A költségvetések esetében egy fontos mutatószám az, hogy a befolyó adólejeket milyen arányban használják fel működésre és fejlesztésre. Természetesen az lenne a célszerű, ha minél nagyobb arányban fejlesztésekre tudná fordítani egy megyei önkormányzat a költségvetését. A három megyét vizsgálva a fejlesztési kiadások aránya a 2026-os összköltségvetéséből Hargita megye esetében a legmagasabbak, ahol a költségvetés több mint felét fejlesztésre tervezik felhasználni. A fejlesztési kiadások aránya Hargita megyében 54%, Kovászna megyénél 40%, míg Maros megyénél 35%. Hargita megye elsőbbsége azonban nem csak az arányszámokban jelentkezik, hanem összegszerűen is látható, hiszen Hargita megye tervez a legtöbbet a fejlesztésekre fordítani 2026-ban, amely összeg több mint duplája a Kovászna megyei 2026-os terveknek. Ami szembetűnő, hogy egyedül Maros megye tervez egy kevéssel nagyobb összeget fejlesztésekre 2026-ra, mint a 2025-ös évben tette, ezzel szemben mind Hargita, mind Kovászna megye is nagyságrendekkel kisebb összegeket tervez az idén a fejlesztésekre, mint ahogy 2025-ben tette (5. grafikon).

Infografika: Csáki Ferencz

A megyei tanácsok kiadásai Kiadási oldalon több fontos terület van, amelyeket a megyei önkormányzatok finanszíroznak. A legnagyobb terület a szociális fejezet, azon belül is gyerekvédelem, amely mindhárom megye esetében a működési költségvetésnek több mint negyven százalékát jelenti. Ez a tétel Maros megye esetében a legnagyobb, egyedül meghaladja a Hargita és Kovászna megye ez irányú költségeit, amit az a tény is magyaráz, hogy

Maros megye rendelkezik az ország egyik legkiterjedtebb gyerekvédelmi hálózatával

(6. grafikon). Ez a terület azért is jelent kivételt a többi megyei önkormányzatok által működtett területtől, mert egyedül itt tapasztaljuk azt, hogy az összegek mindhárom megyénél növekedtek a 2025-ös tervekhez képest, Hargita és Kovászna megye esetében közel 20%-kal, Maros megyénél 2%-kal.

Infografika: Csáki Ferencz

Jelentős tételt tesz ki a megyék költségvetéséből az apparátus finanszírozása. Itt pozitívumként jegyezhetjük meg, hogy az elmúlt években mindhárom megyénél csökkentek az apparátus személyi kiadásai. Ha a megszorítások előtti 2024-es évet vesszük alapul, akkor 2026-ban Hargita megyében 5,3 millió lejjel, Kovászna megyében 1 millió lejjel, Maros megyében pedig 3 millió lejjel terveztek kevesebbet az apparátus fizetésre, mint 2024-ben. Az apparátus működési kiadásainak két legfontosabb összetevője a személyi és a dologi (utóbbi anyagi és szolgáltatási költségeket jelent) Hargita és Maros megyében egyaránt 35 millió lej közeli összeget tesz ki, míg Kovászna megyében ennek felét, 17,7 millió lejt (7. grafikon).

Infografika: Csáki Ferencz

Az oktatás, egészségügy és kultúra fejezetekbe foglalt összegek jelentős különbségeket mutatnak a három megyénél. Ezeknek oka egyrészt a megyék különböző méretű intézményi rendszereiben, másrészt az egyes területeken futó nagy fejlesztési projektekben keresendő. Például Hargita megye esetében a megye szinte összes oktatási intézményét magába foglaló nagy európai uniós fejlesztési projekt emeli ilyen magasra az oktatási kiadásokat 2026-ban. Az egészségügyi kiadásoknál a korházfejlesztési projektek (például a csíkszeredai) és azok önrészei határozzák meg a ráfordítások különböző mértékeit (8. grafikon). A 2025-ös tervekhez viszonyítva mind a három fent jelzett költségtétel csökkent Hargita megye esetében: az oktatási kiadások 36%-kal, az egészségügyi kiadások 37%-kal, míg a kultúrára szánt kiadások 14%-kal kisebbek 2026-ban. Kovászna megyénél csak az oktatás csökkent a 2025-ös tervekhez képest 53%-kal, az egészségügyre szánt kiadások 14%-kal, a kultúrára szánt kiadások pedig 7%-kal növekedtek. Maros megyében 57%-kal megy kevesebb az oktatásra idén, mint 2025-ben, az egészségügyi fejezet azonban 30%-magasabb a tavalyi összegnél, míg a kulturális kiadások 12%-kal maradnak el a 2025-ös tervekhez képest.

Infografika: Csáki Ferencz

Nézzük meg az egyik legfontosabb fejezetet Az egyik legnagyobb és legfontosabb tétel a megyei tanácsok költségvetésében a szállítás fejezet, amelyben a megyei besorolású utak karbantartására és fejlesztésére tervezett összegek szerepelnek. Ezek egyik része az ÁFÁ-ból a megyei utak hosszának függvényében visszaosztott összegekből származik, amely sajnos épp csak a téli hóeltakarítási munkálatokra és az éves útjavításokra elégséges.

Amely megye fejleszteni is szeretné a közútjait, annak mindenképp központi költségvetési, vagy uniós forrásokat kell lehívnia.

Mindhárom megyében több ilyen finanszírozású projektet is láthatunk. Kovászna és Maros megyék esetében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR), Hargita megyében pedig Anghel Saligny Program támogatásokból épülnek utak. Maros megye jóval magasabb szállításra tervezett összegét ugyanakkor a marosvásárhelyi Transilvania reptér működtetése is magyarázza (9. grafikon). A 2025-ös tervekhez képest Hargita megye 43%-kal kisebb összeget irányzott elő az idén erre a területre, míg Kovászna megye utakra szánt kiadásai 22%-kal kisebbek az idén a 2025-ösnél. Ezzel szemben Maros megye 58%-kal nagyobb összeget tervez az idén a szállítás fejezetre, mint 2025-ben tervezett. Ezen összegek nagyságát nagymértékben meghatározza, hogy az egyes megyei önkormányzatoknál épp milyen nagy pályázatból finanszírozott útfejlesztések futnak, valamint az is, hogy azok épp milyen előrehaladási állapotban vannak.

Infografika: Csáki Ferencz

Mi legyen a hitelekkel és a kamatokkal? Fizetni kell! Sajnos egyre jelentősebb tételt jelent mindhárom megye esetében az adósságszolgálat, vagyis a felvett hitelek és azok kamatainak a törlesztése. Az elmúlt években mind a megyei, mind a települési önkormányzatok nagy előszeretettel fordultak hitelekhez, többségében annak érdekében, hogy biztosítani tudják az EU-s projektjeik egyre növekvő önrészeinek finanszírozását. Ennek következtében az önkormányzatok többségénél tetemes adósság halmozódott fel, ami szerencsére törvényileg felülről határolt.

A közpénzügyi törvény előírása szerint ugyanis az önkormányzatok maximum a saját bevételeik 30%-áig adósodhatnak el.

A mindhárom megyei önkormányzat esetében a 2026-os évre betervezett hitel- és kamattörlesztések milliós nagyságrendűek, ezáltal komoly összegeket vonnak el egyéb területektől. Ezen a téren Hargita megye a listavezető, ahol a 2019 és 2023 közti időszakban felvett hitelek után jelentkező adósságszolgálat 20 millió lejt jelent a 2026-os évre, amiből 10 millió lej hiteltörlesztés és 10 millió lej kamat. Ami igazán szomorúvá teszi a helyzetet az, hogy ezek a törlesztőrészletek a következő jó pár évben még jelen lesznek a megyék költségvetésében, hiszen a hitelek többnyire 10 év körüli időszakra kerültek felvételre, így a megyék pénzügyi mozgástere még évekig szűkös marad.

Infografika: Csáki Ferencz

Végezetül egy kis kitekintő és egy összegző Annak érdekében, hogy jobban meg tudjuk ítélni a három székely megye költségvetési helyzetét, azok főösszegét összevetettük a legfejlettebb erdélyi megyének elkönyvelt Kolozs megye, valamint Erdély legfejlődőbb városának, Kolozsvárnak a költségvetésével. Ha a költségvetési főösszeget nézzük, annak értéke Kolozs megye esetében 979,8 millió lej, így Kolozs megye egyedül nagyjából a három székely megye költségvetésének háromnegyedét adja. Ha Kolozsvár városával hasonlítjuk össze a három megyét, akkor teljesen más dimenziókról beszélünk, hisz a kincses város 3,9 milliárd lejes 2026-ra megszavazott költségvetése háromszor akkora, mint a három székely megye ez évi költségvetése együttvéve. Összegezve a fent leírtakat megállapíthatjuk, hogy

egy nagyon nehéz időszak áll a megyei önkormányzatok előtt, amelynek a 2026-os év csak a kezdete.

A kiadási tételek csak a megyék által ellátott legnagyobb kötelező feladatnál, vagyis a gyerekvédelemnél növekedtek mindhárom megye esetében. A többi tételnél – mint például oktatás, egészségügy, kultúra, vagy épp az útjavítások – legtöbb esetben csökkenő, vagy épp kis mértékű növekedésről beszélhetünk a 2026-os évre. A központi költségvetésből visszaosztott tételek, vagyis a visszaosztott ÁFA és jövedelemadó egyelőre nem mutatnak jelentős növekedést, miközben a magas infláció folyamatosan tolja fölfele a költségeket. Emellett a 2020–2027-es EU-s finanszírozási ciklusnak lassan a végére értünk, így jelentősebb kiírások már nem várhatók. A következő, 2028–2035-ös ciklus kiírásai valamikor csak 2029-ben lesznek láthatóak, így EU-s fejlesztések területén sem lesz gazdag a következő pár esztendő. Ráadásul

az évekkel korábban elnyert támogatások önrészei hatalmas ütemben növekednek, emellett még a felvett hitelek adósságszolgálata is folyamatosan viszi el a szabad forrásokat a költségvetésekből.