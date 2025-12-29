Több mint egymillió eurós vagyonáért ölte meg az anyját egy Szeben megyei nő

Képünk illusztráció
Fotó: Pexels
Több mint egymillió euró értékű vagyont akart megszerezni az a nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy a nagydisznódi városi kórház egyik ápolónőjének segítségével megölte az anyját – nyilatkozta hétfőn az Agerpresnek a Szeben megyei ügyészség büntetőügyi részlegének főügyésze.
Dan Simion elmondta, hogy az áldozat örökségének felmérése még nem zárult le, de azt már ismert, hogy legalább három ingatlant birtokolt Szeben megyében.
Az ügyész közlése szerint a 38 éves nő és a 46 éves ápolónő 30 napos előzetes letartóztatásba került minősített emberölésért.
A feltételezett bűncselekmény 2024. júniusában történt. A nyomozati anyag szerint a 38 éves nő nyugtatót tett 59 éves édesanyja teájába. Miután az asszony elaludt, a lánya értesítette a 46 éves ápolónőt, aki egy újabb adag nyugtatót injekciózott az áldozat lábába, ami a halálát okozta. De hogy
– részletezte korábban az ügyész.
Az áldozat lánya eladta az örökölt ingatlanokat, és Dubajba költözött, ahonnan ezekben a napokban visszatért Nagyszebenbe eladni egy házat, de a nyomozók elfogták. Feltételezett bűntársa, a 46 éves ápolónő nagydisznódi városi kórház sürgősségi osztályán dolgozik – közölte Dan Simion.
Az utóbbi egészségügyi intézményben belső vizsgálat indult az ápolónő letartóztatása után – nyilatkozta hétfőn a város polgármestere, Mircea Orlățan. A kórház vezetője, Maria-Delia Mincă bejelentette, hogy az ápolónő munkaszerződését december 29-i hatállyal felfüggesztették.
Ittas sofőrök, felfüggesztett jogosítványok, valamint súlyos közlekedési baleset is szerepel a Hargita megyei rendőrség karácsonyi mérlegében.
Súlyos közlekedési baleset történt vasárnap hajnalban a bukaresti Egyesülés (Unirii) aluljáróban: egy személygépkocsi nekiütközött az elválasztófalnak, majd felborult. A becsapódás nyomán az autó vezetője megsérült, kórházi ellátásra szorult.
Erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Székelyföld egy része is érintett.
Határozatképtelenség miatt január 16-ára halasztotta az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezettel kapcsolatos beadvány megvitatását – jelentette be hétfőn a testület elnöke, Simina Tănăsescu.
Nyilvános felbujtás miatt 8400 lej pénzbüntetést rótt ki Bukarest hatodik kerületének bírósága Călin Georgescu és George Simion egyik támogatójára.
A 2026-os évben a romániai alkalmazottaknak 17 hivatalos munkaszüneti nap jár, ezek közül 12 esik hétköznapra. Mutatjuk a listát, hogy könnyebben megtervezhesse jövő évi szabadságát.
Az elmúlt 24 órában 25 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 28 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.
Vastag kőfalak, lőrések és gyilokjáró veszik körül Csíkkarcfalva község templomát, amely nemcsak az imádságra, hanem a védekezésre is készült.
A híres francia színésznőt súlyos betegség után, vasárnap érte a halál. 91 éves volt.
A szélvihar miatt nem tudják elhagyni a térséget a Bilea-tó környéki menedékházakban elszállásolt turisták.
