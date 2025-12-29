Több mint egymillió eurós vagyonáért ölte meg az anyját egy Szeben megyei nő

Több mint egymillió euró értékű vagyont akart megszerezni az a nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy a nagydisznódi városi kórház egyik ápolónőjének segítségével megölte az anyját – nyilatkozta hétfőn az Agerpresnek a Szeben megyei ügyészség büntetőügyi részlegének főügyésze.

Dan Simion elmondta, hogy az áldozat örökségének felmérése még nem zárult le, de azt már ismert, hogy legalább három ingatlant birtokolt Szeben megyében.

Az ügyész közlése szerint a 38 éves nő és a 46 éves ápolónő 30 napos előzetes letartóztatásba került minősített emberölésért.

A feltételezett bűncselekmény 2024. júniusában történt. A nyomozati anyag szerint a 38 éves nő nyugtatót tett 59 éves édesanyja teájába. Miután az asszony elaludt, a lánya értesítette a 46 éves ápolónőt, aki egy újabb adag nyugtatót injekciózott az áldozat lábába, ami a halálát okozta. De hogy