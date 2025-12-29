Rovatok
Több mint egymillió eurós vagyonáért ölte meg az anyját egy Szeben megyei nő

Képünk illusztráció • Fotó: Pexels

Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

Több mint egymillió euró értékű vagyont akart megszerezni az a nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy a nagydisznódi városi kórház egyik ápolónőjének segítségével megölte az anyját – nyilatkozta hétfőn az Agerpresnek a Szeben megyei ügyészség büntetőügyi részlegének főügyésze.

Székelyhon

2025. december 29., 15:082025. december 29., 15:08

Dan Simion elmondta, hogy az áldozat örökségének felmérése még nem zárult le, de azt már ismert, hogy legalább három ingatlant birtokolt Szeben megyében.

Az ügyész közlése szerint a 38 éves nő és a 46 éves ápolónő 30 napos előzetes letartóztatásba került minősített emberölésért.

A feltételezett bűncselekmény 2024. júniusában történt. A nyomozati anyag szerint a 38 éves nő nyugtatót tett 59 éves édesanyja teájába. Miután az asszony elaludt, a lánya értesítette a 46 éves ápolónőt, aki egy újabb adag nyugtatót injekciózott az áldozat lábába, ami a halálát okozta. De hogy

biztosak legyenek abban, hogy megölték a nőt, a lánya és az ápolónő egy párnával megfojtották

– részletezte korábban az ügyész.

Az áldozat lánya eladta az örökölt ingatlanokat, és Dubajba költözött, ahonnan ezekben a napokban visszatért Nagyszebenbe eladni egy házat, de a nyomozók elfogták. Feltételezett bűntársa, a 46 éves ápolónő nagydisznódi városi kórház sürgősségi osztályán dolgozik – közölte Dan Simion.

Az utóbbi egészségügyi intézményben belső vizsgálat indult az ápolónő letartóztatása után – nyilatkozta hétfőn a város polgármestere, Mircea Orlățan. A kórház vezetője, Maria-Delia Mincă bejelentette, hogy az ápolónő munkaszerződését december 29-i hatállyal felfüggesztették.

Belföld Bűnügy
2025. december 29., hétfő

2025. december 29., hétfő

2025. december 29., hétfő

2025. december 29., hétfő

2025. december 29., hétfő

2025. december 29., hétfő

2025. december 29., hétfő

2025. december 29., hétfő

2025. december 29., hétfő

2025. december 29., hétfő

2025. december 29., hétfő

2025. december 29., hétfő

2025. december 29., hétfő

2025. december 29., hétfő

2025. december 28., vasárnap

2025. december 28., vasárnap

2025. december 28., vasárnap

2025. december 28., vasárnap

2025. december 28., vasárnap

2025. december 28., vasárnap

