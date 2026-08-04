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Jól halad a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése

• Fotó: Kovács Attila

Fotó: Kovács Attila

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Nemsokára leér Tusnádfürdőig az az ellátóvezeték, amely a város vízellátását megfelelő módon tudja majd biztosítani. A vezetéképítés mellett a kiszolgáló létesítmények is készülnek, idén szeretnék befejezni a beruházást.

Kovács Attila

2026. augusztus 04., 19:582026. augusztus 04., 19:58

A csíkszentsimoni kutakból kell lejuttatni az ivóvizet 18 kilométeres nyomvonalon Tusnádfürdőre, akárcsak a jelenleg használt csővezetéken, amely viszont annyira gyatra állapotban van, hogy időközönként elszakad.

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Ez tette szükségessé az új ellátóvezeték építését, amely hosszas előkészületek után tavaly nyáron kezdődött el. Egy év elmúltával

az acélcsövek lefektetése, amelyet a kutaktól kezdtek, Tusnádfürdőhöz közelít

– közölte érdeklődésünkre Butyka Zsolt, a fürdőváros polgármestere. Hozzátette, a kivitelező jól halad ezzel, így két héten belül ez a munka befejeződik.

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Aláírták szerdán a tusnádfürdői vízhálózat korszerűsítésének munkálatainak szerződését a fejlesztési minisztériumban. A tervezett beruházás összértéke 34 millió lej – tájékoztat hírlevelében az RMDSZ.

A városban ugyanakkor elkezdődött az új víztartályok telepítésének előkészítése, és azt is kell biztosítani, hogy ezek üzembe helyezéséig a vízellátás zavartalan legyen – tudtuk meg.

Csíkszentsimonban az új, korszerű vízkezelő állomás építése elkezdődött,

az alapozásnál tartanak. A városvezető szerint a munkálatok nagy részét novemberben be lehet fejezni, annál is inkább, mert a projekt lezárásának határideje 2027 februárja. A jelenlegi ütemezés és haladás mellett ez teljesíthető, igaz, a kivitelező nemrég különböző csúszások miatt a határidő hosszabbításáért folyamodott.

• Fotó: Kovács Attila Galéria

Fotó: Kovács Attila

A beruházás időtartama 24 hónap a kivitelezési szerződés szerint, amelyet még 2022 őszén aláírtak, de a bürokrácia és a halogatás miatt a munkakezdés késett. A Cseke Attila vezette fejlesztési minisztérium több mint 30 millió lejt biztosított a költségekre, a munkálatok az Országos Beruházási Társaság (CNI) megbízásából zajlanak.

A jelenlegi ellátóvezeték gyatra állapota miatt az elmúlt években rendszeresek voltak csőtörések,

ez nemcsak a fürdőváros és a szintén erről a vezetékről ellátott Tusnád község lakóit hozta kellemetlen helyzetbe, hanem a Tusnádfürdőre érkező turisták is szembesültek a vízhiánnyal. A város régi víztartályai pedig már nem tudják kiszolgálni a megnövekedett igényeket, ezért van szükség kapacitásnövelésre.

Mivel az érvényes szabályozás szerint ellátóvezetékhez közvetlenül elosztóvezeték nem csatlakoztatható csak víztartályok közbeiktatásával, Tusnád község településeinek vízellátásához ilyen létesítményekre lesz szükség.

Csíkszék Tusnádfürdő
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