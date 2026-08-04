Jól halad a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése

Nemsokára leér Tusnádfürdőig az az ellátóvezeték, amely a város vízellátását megfelelő módon tudja majd biztosítani. A vezetéképítés mellett a kiszolgáló létesítmények is készülnek, idén szeretnék befejezni a beruházást.

Kovács Attila 2026. augusztus 04., 19:582026. augusztus 04., 19:58

A csíkszentsimoni kutakból kell lejuttatni az ivóvizet 18 kilométeres nyomvonalon Tusnádfürdőre, akárcsak a jelenleg használt csővezetéken, amely viszont annyira gyatra állapotban van, hogy időközönként elszakad. Hirdetés Ez tette szükségessé az új ellátóvezeték építését, amely hosszas előkészületek után tavaly nyáron kezdődött el. Egy év elmúltával

az acélcsövek lefektetése, amelyet a kutaktól kezdtek, Tusnádfürdőhöz közelít

– közölte érdeklődésünkre Butyka Zsolt, a fürdőváros polgármestere. Hozzátette, a kivitelező jól halad ezzel, így két héten belül ez a munka befejeződik. korábban írtuk 34 millió lejből újulhat meg a tusnádfürdői vízhálózat Aláírták szerdán a tusnádfürdői vízhálózat korszerűsítésének munkálatainak szerződését a fejlesztési minisztériumban. A tervezett beruházás összértéke 34 millió lej – tájékoztat hírlevelében az RMDSZ. A városban ugyanakkor elkezdődött az új víztartályok telepítésének előkészítése, és azt is kell biztosítani, hogy ezek üzembe helyezéséig a vízellátás zavartalan legyen – tudtuk meg.

Csíkszentsimonban az új, korszerű vízkezelő állomás építése elkezdődött,

az alapozásnál tartanak. A városvezető szerint a munkálatok nagy részét novemberben be lehet fejezni, annál is inkább, mert a projekt lezárásának határideje 2027 februárja. A jelenlegi ütemezés és haladás mellett ez teljesíthető, igaz, a kivitelező nemrég különböző csúszások miatt a határidő hosszabbításáért folyamodott.

Fotó: Kovács Attila

A beruházás időtartama 24 hónap a kivitelezési szerződés szerint, amelyet még 2022 őszén aláírtak, de a bürokrácia és a halogatás miatt a munkakezdés késett. A Cseke Attila vezette fejlesztési minisztérium több mint 30 millió lejt biztosított a költségekre, a munkálatok az Országos Beruházási Társaság (CNI) megbízásából zajlanak.

A jelenlegi ellátóvezeték gyatra állapota miatt az elmúlt években rendszeresek voltak csőtörések,