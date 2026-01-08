Két kivitelező dolgozik majd a 131, 137A, valamint 133-as jelzésű megyei utakon. Archív
Fotó: László Ildikó
Számos jogi vita után két kivitelezővel kötött szerződést Hargita Megye Tanácsa az Udvarhelyszéken elkezdett, majd félbehagyott nagyszabású útfelújítás elvégzésére: elvileg idén folytatódhat a munka. A modernizálás elhúzódásának azonban ára lesz.
Kilenc éve nyert támogatást az Európai Unió Regionális Operatív Programjában (POR) pályázó Hargita Megye Tanácsa, hogy korszerűsítsék az utakat a Kányád–Székelydálya–Városfalva–Oklánd–Kovászna megye határa, valamint az Ócfalva–Székelypetek–Brassó megye határa közötti szakaszokon. A beruházás részeként a 131, 137A, valamint 133-as jelzésű megyei utakon végezhetnek felújításokat.
A hírek hallatán többen örültek a helyiek közül, hogy végre rendbe teszik ezeket az utakat, ám lelkesedésük idővel lankadni kezdett, hiszen négy év telt el, amire elkezdődhetett a kivitelezés. Az akkori közlések szerint
ráadásul többször is módosítani kellett a terveket.
Végül 2021-ben egy olasz cég nyerte el a munkálatok kivitelezésének jogát. A vállalat neki is kezdett az építkezésnek, ám lassan haladt, nem végezte el a rábízott útkarbantartásokat, majd
Ezt tapasztalva a megbízó megyei önkormányzat kénytelenek volt szerződést bontani vele. Az útépítési vállalat azonban nem hagyta ezt annyiban, bíróságon követelt kártérítést megrendelőjétől. A megyei tanács ugyancsak pénzt várt el a rosszul teljesítő cégtől, ezért ők is jogorvoslást kértek.
Ekkorra már világossá vált, hogy a csupán kis százalékban megvalósított útfelújítást a kiszabott 2023 végi határidőre képtelenség befejezni. A megyei tanács nem tehetett mást:
Ezzel egy időben tárgyalásokat folytattak a pályáztatóval, és a projekt finanszírozását sikerült átütemezni a következő európai uniós támogatási ciklusra. Az útfelújítás elvégzésének új határideje 2028.
Bíró Barna Botond, Hargita Megye tanácsának elnöke a 2024. októberi beiktatását követően jelentette be, hogy a
• Homoródszentpál–Kovászna megye határa,
• Homoródszentpál–Kányád,
• valamint Ócfalva–Székelypetek–Brassó megye határa szakaszokra bontották szét a projektet.
Jó hír volt az is, hogy mindhárom szakasz kivitelezésére találtak megfelelő céget, így joggal bízhattak abban, hogy 2025 tavaszán újra elkezdődhet a munka. Mégsem így alakult, hiszen óvás történt a közbeszerzési eljáráson, amely hónapokig tartó peres ügyet eredményezett.
Végül a megyei önkormányzat elfogadta a táblabíróság ítéletét, és aszerint cselekedett. Itt azonban nem zárult le az ügy, mert
Utóbbit azonban már nem találta jogosnak a bíróság – magyarázta a Székelyhonnak legutóbbi megkeresésünkkor Bíró Barna Botond.
Mint mondta, ezt szem előtt tartva szerződést kötöttek a közbeszerzési eljáráson nyertes cégekkel. Így a Homoródszentpál és Kányád közötti részen a kolozsvári Diferit vállalat, míg a másik két szakaszon besztercei Far Foundation fog dolgozni. Egyébként utóbbi cég végezte a felújításokat a 137-es megyei úton (Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között).
A megyei tanács elnöke megjegyezte, a korábban említett, az eljárásból már kizárt vállalat igyekszik hatályon kívül helyeztetni az őket negatívan érintő bírósági döntést, de nem sok esélyt lát rá, hogy sikerrel járjanak. Így bízik benne, hogy idén ténylegesen elkezdődik a munka.
Jelenleg áfa nélkül 138 millió lejbe kerül a beruházás, amelyre 108 millió lejes támogatást kaptak – magyarázta a tanácselnök. Kijelentette ugyanakkor azt is, hogy
így a megyei tanács jogászai jelenleg azon gondolkodnak, miként kérhetnék ezt számon a peres ügyeket kezdeményező cégen. Az elöljárótól azt is megtudtuk, hogy időközben lezárult a munkatelepet elhagyó olasz céggel folytatott per is: mindkét félnek fizetnie kell, de sajnos nagyobb mértékben a megyei tanácsnak. Ez ügyben is szeretnének más jogi megoldást találni.
Időjárási okok miatt több Hargita megyei településen is megszakadt az áramszolgáltatás kedd reggel, összesen több mint négyszáz felhasználót érint a kimaradás.
Leghamarabb január közepétől lehet befizetni a 2026-os helyi adókat Székelyudvarhelyen, ám akik ezt március 31-ig megteszik, 10 százalékos kedvezményben részesülnek. Idén sok esetben megduplázódnak az adóterhek.
Súlyos betegséget követően elhunyt Kovács Ágnes, székelyudvarhelyi nyugalmazott magyar szakos tanárnő, a Nőileg egykori főszerkesztője.
Tavaly 1032 kisbaba jött világra Székelyudvarhelyen, csaknem százzal kevesebb, mint egy évvel korábban. Mutatjuk, hogy milyen keresztneveket választottak leggyakrabban az udvarhelyszéki szülők, ugyanakkor a ritkább, különlegesebb neveket is.
Medvét láttak szombat késő délután a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn. A hatóságok Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a lakosságot.
Vélhetően autó ütötte el a medvét, amelynek tetemét Máréfalva községben, a Máréfalvi patak nevű részen találták meg pénteken este egy épülő ingatlanban.
Kiégett egy szerszámok és fa tárolására használt melléképület pénteken hajnalban Szentegyházán. Az önkéntes tűzoltóknak köszönhetően a lángok nem terjedtek át a közeli lakóházra.
Január elsején, a délelőtti órákban jött világra Székelyudvarhelyen az idei esztendő első kisbabája. Az újszülött és édesanyja is jól vannak – tájékoztat a városi kórház.
Jelentősen megemelkednek jövőre az épület-, mezőgazdasági terület- és gépjárműadók Székelyudvarhelyen is, miután megjelent a Hivatalos Közlönyben az ezek növeléséről szóló törvény. Ezt fogadták el az önkormányzati képviselők hétfői ülésükön.
Mintegy ötven vadász gyűlt össze szombaton Etéden, hogy részt vegyenek a Hubertus Vadásztársulat által szervezett jótékonysági vadászaton. A hajtók hangját ugyan többször megtörte a puskák dörrenése, de ezúttal csak egy vaddisznót sikerült elejteni.
szóljon hozzá!