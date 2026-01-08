Rovatok
Évtizedes történetté vált a nagyszabású útfelújítás Udvarhelyszéken, aminek még mindig csak az elején tartunk

Két kivitelező dolgozik majd a 131, 137A, valamint 133-as jelzésű megyei utakon. Archív • Fotó: László Ildikó

Két kivitelező dolgozik majd a 131, 137A, valamint 133-as jelzésű megyei utakon. Archív

Fotó: László Ildikó

Számos jogi vita után két kivitelezővel kötött szerződést Hargita Megye Tanácsa az Udvarhelyszéken elkezdett, majd félbehagyott nagyszabású útfelújítás elvégzésére: elvileg idén folytatódhat a munka. A modernizálás elhúzódásának azonban ára lesz.

Fülöp-Székely Botond

2026. január 08., 11:02

Kilenc éve nyert támogatást az Európai Unió Regionális Operatív Programjában (POR) pályázó Hargita Megye Tanácsa, hogy korszerűsítsék az utakat a Kányád–Székelydálya–Városfalva–Oklánd–Kovászna megye határa, valamint az Ócfalva–Székelypetek–Brassó megye határa közötti szakaszokon. A beruházás részeként a 131, 137A, valamint 133-as jelzésű megyei utakon végezhetnek felújításokat.

Kivonult és perelt a kivitelező

A hírek hallatán többen örültek a helyiek közül, hogy végre rendbe teszik ezeket az utakat, ám lelkesedésük idővel lankadni kezdett, hiszen négy év telt el, amire elkezdődhetett a kivitelezés. Az akkori közlések szerint

bürokratikus nehézségek miatt húzódott el munkálat kezdete: nehéz volt beszerezni az engedélyeket,

ráadásul többször is módosítani kellett a terveket.

Végül 2021-ben egy olasz cég nyerte el a munkálatok kivitelezésének jogát. A vállalat neki is kezdett az építkezésnek, ám lassan haladt, nem végezte el a rábízott útkarbantartásokat, majd

egy év múlva egyszerűen elhagyta a munkatelepet.

Ezt tapasztalva a megbízó megyei önkormányzat kénytelenek volt szerződést bontani vele. Az útépítési vállalat azonban nem hagyta ezt annyiban, bíróságon követelt kártérítést megrendelőjétől. A megyei tanács ugyancsak pénzt várt el a rosszul teljesítő cégtől, ezért ők is jogorvoslást kértek.

Ekkorra már világossá vált, hogy a csupán kis százalékban megvalósított útfelújítást a kiszabott 2023 végi határidőre képtelenség befejezni. A megyei tanács nem tehetett mást:

felmérte az utak állapotát és visszavette azokat saját ügykezelésébe, hogy legalább a karbantartást elvégezhessék.

Ezzel egy időben tárgyalásokat folytattak a pályáztatóval, és a projekt finanszírozását sikerült átütemezni a következő európai uniós támogatási ciklusra. Az útfelújítás elvégzésének új határideje 2028.

Óvásokkal tűzdelt újrakezdés

Bíró Barna Botond, Hargita Megye tanácsának elnöke a 2024. októberi beiktatását követően jelentette be, hogy a
• Homoródszentpál–Kovászna megye határa,
• Homoródszentpál–Kányád,
• valamint Ócfalva–Székelypetek–Brassó megye határa szakaszokra bontották szét a projektet.

Jó hír volt az is, hogy mindhárom szakasz kivitelezésére találtak megfelelő céget, így joggal bízhattak abban, hogy 2025 tavaszán újra elkezdődhet a munka. Mégsem így alakult, hiszen óvás történt a közbeszerzési eljáráson, amely hónapokig tartó peres ügyet eredményezett.

Végül a megyei önkormányzat elfogadta a táblabíróság ítéletét, és aszerint cselekedett. Itt azonban nem zárult le az ügy, mert

újabb óvás történt, ezúttal egy, a procedúrából kizárt vállalat részéről.

Utóbbit azonban már nem találta jogosnak a bíróság – magyarázta a Székelyhonnak legutóbbi megkeresésünkkor Bíró Barna Botond.

Mint mondta, ezt szem előtt tartva szerződést kötöttek a közbeszerzési eljáráson nyertes cégekkel. Így a Homoródszentpál és Kányád közötti részen a kolozsvári Diferit vállalat, míg a másik két szakaszon besztercei Far Foundation fog dolgozni. Egyébként utóbbi cég végezte a felújításokat a 137-es megyei úton (Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között).

A megyei tanács elnöke megjegyezte, a korábban említett, az eljárásból már kizárt vállalat igyekszik hatályon kívül helyeztetni az őket negatívan érintő bírósági döntést, de nem sok esélyt lát rá, hogy sikerrel járjanak. Így bízik benne, hogy idén ténylegesen elkezdődik a munka.

Jelentős áremelkedés történt

Jelenleg áfa nélkül 138 millió lejbe kerül a beruházás, amelyre 108 millió lejes támogatást kaptak – magyarázta a tanácselnök. Kijelentette ugyanakkor azt is, hogy

az összeg még jócskán, akár 180 millió lejre is megemelkedhet az anyagárak növekedése miatt. A pluszköltségek keletkezéséhez pedig nagy mértékben hozzájárultak az elhúzódó óvások is,

így a megyei tanács jogászai jelenleg azon gondolkodnak, miként kérhetnék ezt számon a peres ügyeket kezdeményező cégen. Az elöljárótól azt is megtudtuk, hogy időközben lezárult a munkatelepet elhagyó olasz céggel folytatott per is: mindkét félnek fizetnie kell, de sajnos nagyobb mértékben a megyei tanácsnak. Ez ügyben is szeretnének más jogi megoldást találni.

Udvarhelyszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
