Kinyíltak a hóvirágok Székelyudvarhelyen

Az elmúlt napok enyhe időjárása nemcsak a hó olvadásában mutatkozik meg Székelyudvarhelyen, hanem az előbukkanó hóvirágokkal is.

Székelyudvarhelyi lakótelepi környezetben fotóztuk le a tavasz hírnökét január 28-án reggel. Az igazi tavaszra ugyan még várni kell, de

az időjárás most a ilyenkor megszokotthoz képest is jóval enyhébb.

Székelyudvarhelyen csak plusz 2,5 Celsius-fokig esett vissza a hőmérséklet az éjszaka folyamán, de sem Csíkszeredában (0,2 fok), sem Háromszéken (Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely egyaránt 1,4 fok), sem Marosvásárhelyen (0,7 fok) nem fagyott az éjszaka. Gyergyóalfaluban volt mínusz egy fok.

Hirdetés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ma és holnap akár 8–10 Celsius-fokos nappali csúcshőmérsékletek is várhatók Erdélyben, és továbbra is lesznek olyan területek, ahol éjszakánként nem lesznek mínuszok.

Egyébként a Bihari napló ugyancsak a héten, hétfőn írt arról, hogy a napokban tapasztalható felmelegedés előcsalogatta a hóvirágokat a nagyváradi városnegyedek virágoskertjeiben. Noha a hónap közepén Nagyváradon a hőmérők –16 Celsius-fokot mutattak...