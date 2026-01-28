Kinyíltak a hóvirágok Székelyudvarhelyen

Fotó: Székelyhon
Az elmúlt napok enyhe időjárása nemcsak a hó olvadásában mutatkozik meg Székelyudvarhelyen, hanem az előbukkanó hóvirágokkal is.
Székelyudvarhelyi lakótelepi környezetben fotóztuk le a tavasz hírnökét január 28-án reggel. Az igazi tavaszra ugyan még várni kell, de
Szerdára virradóan – akárcsak egy nappal korábban – Székelyföld legnagyobb részén nem esett fagypont alá a hőmérséklet.
Fotó: Székelyhon
Székelyudvarhelyen csak plusz 2,5 Celsius-fokig esett vissza a hőmérséklet az éjszaka folyamán, de sem Csíkszeredában (0,2 fok), sem Háromszéken (Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely egyaránt 1,4 fok), sem Marosvásárhelyen (0,7 fok) nem fagyott az éjszaka. Gyergyóalfaluban volt mínusz egy fok.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ma és holnap akár 8–10 Celsius-fokos nappali csúcshőmérsékletek is várhatók Erdélyben, és továbbra is lesznek olyan területek, ahol éjszakánként nem lesznek mínuszok.
Egyébként a Bihari napló ugyancsak a héten, hétfőn írt arról, hogy a napokban tapasztalható felmelegedés előcsalogatta a hóvirágokat a nagyváradi városnegyedek virágoskertjeiben. Noha a hónap közepén Nagyváradon a hőmérők –16 Celsius-fokot mutattak...
Kilencedik alkalommal szerveznek disznótoros eseményt Szentegyházán, ahol a szakmaiság mellett a hangulat és a közösségi élmény is számít.
Emlékünnepséggel, iskolai programokkal, városi sétákkal, kvízzel és fotókiállítással idézik fel Orbán Balázs emlékét Székelyudvarhelyen február elején.
Egy magyar Úr New Yorkból – Kövi Pál és az Erdélyi lakoma címmel nyílt kiállítás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban, amelyen jeles személyiség életébe engednek betekintést, aki könyvével a 20. század receptjeit mentette át az utókornak.
Új tagot fog nevesíteni a Székelyudvarhelyért Párt a helyi önkormányzati képviselő-testületbe, miután korábbi tanácsosuk, Élthes Előd Etele tavaly iktatta lemondását. Az új személy kilétéről Gálfi Árpádot, a párt elnökét is faggattuk.
Két különböző tematikájú kiállítás megnyitójára várja az érdeklődőket január 26-án és 27-én a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum.
Lőrincz Ildikó muzeológus, művészettörténész tart előadást a 20. századi székelyudvarhelyi képzőművészetről szerdán.
Idén meg kell épülnie a negyven férőhelyes bölcsődének a parajdi Mánya-kertben, ám egyelőre csak az épület alapjait lehet látni a helyszínen. A kivitelező a nagy havazások ellenére is dolgozott ottjártunkkor.
Csőtörés javítása miatt több utcában vízszünet lesz január 26-án, hétfőn Székelyudvarhelyen.
Konfliktus alakult ki egy négyfős társaság körében Székelyudvarhelyen, szombaton. Az összetűzés során egy személyt éles eszközzel sebesítettek meg.
A mesterséges intelligencia segítségével kellett képregényt készítsenek a református kollégiumok diákjai, akik jelentkeztek az immár huszonötödik alkalommal, ezúttal Székelyudvarhelyen megszervezett bibliaismereti vetélkedőre.
