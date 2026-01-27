Rovatok
Egy dolog már biztos a lemondott székelyudvarhelyi tanácsos helyére kerülő jelöltről

Egy fiatal tanácsos fogja átvenni Élthes (balra) helyét a testületben

Fiatal tanácsos fogja átvenni Élthes (balra) helyét a testületben

Fotó: Csató Andrea

Új tagot fog nevesíteni a Székelyudvarhelyért Párt a helyi önkormányzati képviselő-testületbe, miután korábbi tanácsosuk, Élthes Előd Etele tavaly iktatta lemondását. Az új személy kilétéről Gálfi Árpádot, a párt elnökét is faggattuk.

Fülöp-Székely Botond

2026. január 27., 16:012026. január 27., 16:01

Lassan két hónap is eltelt, amióta Élthes Előd Etele, a Székelyudvarhelyért Párt (SZP) önkormányzati képviselője a városházán iktatta a mandátumáról való lemondását. Venczel Attila főjegyző a december 22-i tanácsülésen közölte, hogy a tanácsos mandátuma noha december 4-én szűnt meg, ám azt a testület többi tagjának is el kell fogadnia, tudomásul kell vennie – ez meg is történt az évvégi ülésen. Így

két aktív tanácsosa maradt az SZP-nek a 19 tagú, RMDSZ-es többségű testületben.

Természetesen joguk van ismét betölteni a megüresedet helyet, amit a 2024-es helyhatósági választáson indított jelöltlistájuk alapján tehetnek meg.

Pótolni fogják

Az ügyben elsőként Bálint Csongort, a Székelyudvarhelyért Párt frakcióvezetőjét kérdeztük, aki határozottan kijelentette, hogy pótolni szeretnék a lemondott tanácsosukat, hiszen fontosnak tartják munkájuk folyamatosságának biztosítását. Arról azonban egyelőre nem szeretett volna beszélni, hogy ki lesz az új tanácsos. Mint mondta, még nem zárultak le teljesen az egyeztetések.

Gálfi Árpád volt polgármestert, az SZP elnökét is megkerestük, aki megerősítette, hogy élni fognak a jogukkal a megüresedett mandátum betöltése érdekében, ám az eskütételre váró képviselőjük nevét ő sem árulta el.

Idézet
Nem arról van szó, hogy titkolózunk, csak egyszerűen zajlanak még az egyeztetések és a jogi eljárások az ügyben.

Természetesen beszéltünk már egy jelölttel, aki vállalta a tisztség betöltését, ám utolsó percben is megváltozhatnak a dolgok, ezért nem szeretnénk idő előtt kommunikálni” – fogalmazott. Annyit azonban megtudtunk tőle, hogy

nem a jelöltlistájukon soron következő emberről van szó.

Gálfi emlékeztetett, már pártjuk megalapításakor közölte, hogy elsősorban a fiatalokat szeretnék képviselői tisztséghez juttatni, hogy tapasztalatot szerezhessenek a közéleti munka területén és tudásukkal segíthessék a várost. A mostani helyzetben is ezt az elvüket tartják szem előtt.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Politika
