Egy dolog már biztos a lemondott székelyudvarhelyi tanácsos helyére kerülő jelöltről

Fiatal tanácsos fogja átvenni Élthes (balra) helyét a testületben
Fotó: Csató Andrea
Új tagot fog nevesíteni a Székelyudvarhelyért Párt a helyi önkormányzati képviselő-testületbe, miután korábbi tanácsosuk, Élthes Előd Etele tavaly iktatta lemondását. Az új személy kilétéről Gálfi Árpádot, a párt elnökét is faggattuk.
Lassan két hónap is eltelt, amióta Élthes Előd Etele, a Székelyudvarhelyért Párt (SZP) önkormányzati képviselője a városházán iktatta a mandátumáról való lemondását. Venczel Attila főjegyző a december 22-i tanácsülésen közölte, hogy a tanácsos mandátuma noha december 4-én szűnt meg, ám azt a testület többi tagjának is el kell fogadnia, tudomásul kell vennie – ez meg is történt az évvégi ülésen. Így
Természetesen joguk van ismét betölteni a megüresedet helyet, amit a 2024-es helyhatósági választáson indított jelöltlistájuk alapján tehetnek meg.
Az ügyben elsőként Bálint Csongort, a Székelyudvarhelyért Párt frakcióvezetőjét kérdeztük, aki határozottan kijelentette, hogy pótolni szeretnék a lemondott tanácsosukat, hiszen fontosnak tartják munkájuk folyamatosságának biztosítását. Arról azonban egyelőre nem szeretett volna beszélni, hogy ki lesz az új tanácsos. Mint mondta, még nem zárultak le teljesen az egyeztetések.
Gálfi Árpád volt polgármestert, az SZP elnökét is megkerestük, aki megerősítette, hogy élni fognak a jogukkal a megüresedett mandátum betöltése érdekében, ám az eskütételre váró képviselőjük nevét ő sem árulta el.
Természetesen beszéltünk már egy jelölttel, aki vállalta a tisztség betöltését, ám utolsó percben is megváltozhatnak a dolgok, ezért nem szeretnénk idő előtt kommunikálni” – fogalmazott. Annyit azonban megtudtunk tőle, hogy
Gálfi emlékeztetett, már pártjuk megalapításakor közölte, hogy elsősorban a fiatalokat szeretnék képviselői tisztséghez juttatni, hogy tapasztalatot szerezhessenek a közéleti munka területén és tudásukkal segíthessék a várost. A mostani helyzetben is ezt az elvüket tartják szem előtt.
