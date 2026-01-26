Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A tervezettnél lassabban halad a bölcsődeépítés Parajdon

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Idén meg kell épülnie a negyven férőhelyes bölcsődének a parajdi Mánya-kertben, ám egyelőre csak az épület alapjait lehet látni a helyszínen. A kivitelező a nagy havazások ellenére is dolgozott ottjártunkkor.

Fülöp-Székely Botond

2026. január 26., 09:572026. január 26., 09:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nehéz időszakon van túl Parajd: a tavalyi bányakatasztrófa minden helybéliben életre szóló nyomot hagyott maga után. Az önkormányzat is a legnehezebb hónapjait éli, mégsem állhat le a munka, muszáj a jövőbe tekinteni, és terveket szőni, azokat pedig megvalósítani.

Amikor a polgármester is szkeptikus

Tízmillió lejért pályázott az Országos Befektetési Társaságnál (CNI) a parajdi önkormányzat, hogy bölcsődét építhessenek a községközpontban. A programban a negyven férőhelyes létesítmény típustervét választották ki. A CNI által kezdeményezett közbeszerzési eljáráson egy besztercei, illetve egy kolozsvári cégből álló konzorcium nyerte el az építkezés jogát.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Az építkezés már 2024 őszén elkezdődött az önkormányzat által megvásárolt Mánya-kertben, akkor az alap megásása volt folyamatban. Mostanra azonban

meglepő módon csak az épület alapját sikerült kiönteni betonból,

jelenleg vasazási munkálatok vannak folyamatban. A kivitelező egyébként a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére is dolgozik a helyszínen.

Hirdetés

Ottjártunkkor a munkások meglepő optimizmussal kiáltották felénk, hogy Havasalföldről érkeztek, és sem a hó, sem a fagy nem tántorítja el őket a munkától.

A havazások ellenére is dolgozott a kivitelező Galéria

A havazások ellenére is dolgozott a kivitelező

Fotó: Olti Angyalka

Nyágrus László, Parajd polgármestere azonban nem volt ilyen derűlátó: a Székelyhonnak fontosnak tartotta jelezni, ő is azt tapasztalta, hogy nem megfelelő ütemben zajlott a munka a Mánya-kertben.

Idézet
Ezt a projektet idén nyáron be kellene fejezni a szerződés alapján. Én ugyanakkor szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban,

hiszen meglátásom szerint ehhez mostanra állniuk kellene a falaknak és az épület befödése is meg kellet volna törtéjen. Ennek ellenére reménykedek, hogy mégis sikerül időben megépíteni a bölcsődét” – fogalmazott.

Gondok voltak a területtel

Az elöljáró arról is beszélt, hogy nem volt egyszerű dolga a kivitelezőnek, hiszen egy meglehetősen mocsaras területen kezdte az építkezést. Éppen ezért első lépésként csövekben kellett elvezesse a vizet onnan, valamint a megszokottnál mélyebb alapot kellett ásson. Mindez nagy mértékben hátráltatta a megvalósítást. „Mindemellett úgy gondolom, hogy

Idézet
az eddig látottakhoz képest gyorsítania kell a munkatempón a konzorciumnak, ha időben akar teljesíteni.

Bízom benne, hogy ez így is történik majd, amint az időjárási viszonyok kedvezőbbek lesznek” – szögezte le az elöljáró. Hozzátette, eddig nem volt bölcsőde a községben, így fontos létesítményről van szó, amely működésével könnyebbé teszi a fiatal szülők mindennapjait.

korábban írtuk

Elkezdték építeni a parajdi szolgálati lakásokat, haladnak a bölcsődével is
Elkezdték építeni a parajdi szolgálati lakásokat, haladnak a bölcsődével is

A tervezetthez képest új helyszínen kezdték el a parajdi szolgálati lakások építését, ahol hat lakrészt alakítanak ki a tanügyi és egészségügyi dolgozók számára. A kivitelezést 2026-ban kell befejezni.

Udvarhelyszék Parajd
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Szabad ég alatt egy hajléktalan nő Csíkszeredában
Pontosít a sepsiszentgyörgyi önkormányzat: mi a valóság a helyi adók és illetékek körül?
A legvégén egyenlített, szétlövésekkel kapott ki a Sportklub
„Rakják ki a faluból és zárják be!”. A bánsági tinédzsergyilkosság elkövetője ellen tüntetnek a lakosok
Fordulatos hazai sikerrel megnyerte az alapszakaszt a Brassói Corona
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Szabad ég alatt egy hajléktalan nő Csíkszeredában
Székelyhon

Szabad ég alatt egy hajléktalan nő Csíkszeredában
Pontosít a sepsiszentgyörgyi önkormányzat: mi a valóság a helyi adók és illetékek körül?
Székelyhon

Pontosít a sepsiszentgyörgyi önkormányzat: mi a valóság a helyi adók és illetékek körül?
A legvégén egyenlített, szétlövésekkel kapott ki a Sportklub
Székely Sport

A legvégén egyenlített, szétlövésekkel kapott ki a Sportklub
„Rakják ki a faluból és zárják be!”. A bánsági tinédzsergyilkosság elkövetője ellen tüntetnek a lakosok
Krónika

„Rakják ki a faluból és zárják be!”. A bánsági tinédzsergyilkosság elkövetője ellen tüntetnek a lakosok
Fordulatos hazai sikerrel megnyerte az alapszakaszt a Brassói Corona
Székely Sport

Fordulatos hazai sikerrel megnyerte az alapszakaszt a Brassói Corona
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Nőileg

A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 25., vasárnap

Székelyudvarhely számos utcájában fog szünetelni a vízszolgáltatás

Csőtörés javítása miatt több utcában vízszünet lesz január 26-án, hétfőn Székelyudvarhelyen.

Székelyudvarhely számos utcájában fog szünetelni a vízszolgáltatás
Székelyudvarhely számos utcájában fog szünetelni a vízszolgáltatás
2026. január 25., vasárnap

Székelyudvarhely számos utcájában fog szünetelni a vízszolgáltatás
Hirdetés
2026. január 24., szombat

Testi sértésbe torkollt egy konfliktus Székelyudvarhelyen

Konfliktus alakult ki egy négyfős társaság körében Székelyudvarhelyen, szombaton. Az összetűzés során egy személyt éles eszközzel sebesítettek meg.

Testi sértésbe torkollt egy konfliktus Székelyudvarhelyen
Testi sértésbe torkollt egy konfliktus Székelyudvarhelyen
2026. január 24., szombat

Testi sértésbe torkollt egy konfliktus Székelyudvarhelyen
2026. január 23., péntek

A Biblia és mesterséges intelligencia találkozása a református kollégiumok vetélkedőjén

A mesterséges intelligencia segítségével kellett képregényt készítsenek a református kollégiumok diákjai, akik jelentkeztek az immár huszonötödik alkalommal, ezúttal Székelyudvarhelyen megszervezett bibliaismereti vetélkedőre.

A Biblia és mesterséges intelligencia találkozása a református kollégiumok vetélkedőjén
A Biblia és mesterséges intelligencia találkozása a református kollégiumok vetélkedőjén
2026. január 23., péntek

A Biblia és mesterséges intelligencia találkozása a református kollégiumok vetélkedőjén
2026. január 23., péntek

Ön kíváncsi a régi Székelyudvarhelyre?

Székelyudvarhely évszázadai címmel szerveznek várostörténeti konferenciát a református egyházmegye központi hivatalának termében.

Ön kíváncsi a régi Székelyudvarhelyre?
Ön kíváncsi a régi Székelyudvarhelyre?
2026. január 23., péntek

Ön kíváncsi a régi Székelyudvarhelyre?
Hirdetés
2026. január 23., péntek

Egy lépéssel előrébb a Nagy-Küküllő menti sétány ügyében Székelyudvarhelyen

Hamarosan pályázatot nyújtanak be a Nagy-Küküllő mentén elképzelt sétány, valamint a csereháti Mária tér megvalósításáért – derült ki a székelyudvarhelyi képviselők soron kívüli ülésén pénteken. Az adóemeléssel kapcsolatban is tisztáztak néhány dolgot.

Egy lépéssel előrébb a Nagy-Küküllő menti sétány ügyében Székelyudvarhelyen
Egy lépéssel előrébb a Nagy-Küküllő menti sétány ügyében Székelyudvarhelyen
2026. január 23., péntek

Egy lépéssel előrébb a Nagy-Küküllő menti sétány ügyében Székelyudvarhelyen
2026. január 23., péntek

Adóváltozások idéntől: beszűkült a trükközők mozgástere – videó

Elmúltak már azok az idők, amikor az adóhatóságnak nem volt megfelelő rálátása a cégek pénzügyeire, derült ki az RMKT székelyudvarhelyi szervezetének az adózási változások ismertetéséről szóló rendezvényén.

Adóváltozások idéntől: beszűkült a trükközők mozgástere – videó
Adóváltozások idéntől: beszűkült a trükközők mozgástere – videó
2026. január 23., péntek

Adóváltozások idéntől: beszűkült a trükközők mozgástere – videó
2026. január 22., csütörtök

Ünnepi gálaesten adták át az Udvarhelyszék Kultúrájáért díjakat

Székelyudvarhelyen, a Polgármesteri Hivatal Szent István termében tartották meg január 22-én, a magyar kultúra napján az Udvarhelyszék Kultúrájáért díjak ünnepélyes átadásával egybekötött gálaestet.

Ünnepi gálaesten adták át az Udvarhelyszék Kultúrájáért díjakat
Ünnepi gálaesten adták át az Udvarhelyszék Kultúrájáért díjakat
2026. január 22., csütörtök

Ünnepi gálaesten adták át az Udvarhelyszék Kultúrájáért díjakat
Hirdetés
2026. január 22., csütörtök

Terepszemle a beszakadt parajdi bányafödémnél: átveszik a kiépített csőrendszert?

Terepszemlét tartottak Parajdon a Korond-patak elterelésére kiépített ideiglenes csőrendszert vizsgálva. Noha a kivitelező késznek mondta a munkát, a Salrom vállalat munkatársai és a szakértők további biztonsági beavatkozásokat kérnek az átvétel előtt.

Terepszemle a beszakadt parajdi bányafödémnél: átveszik a kiépített csőrendszert?
Terepszemle a beszakadt parajdi bányafödémnél: átveszik a kiépített csőrendszert?
2026. január 22., csütörtök

Terepszemle a beszakadt parajdi bányafödémnél: átveszik a kiépített csőrendszert?
2026. január 22., csütörtök

Kiállítják Siklódy Ferenc munkáit Székelyudvarhelyen

Székelyföld neves képzőművészeinek portréit mutatja be Siklódy Ferenc kiállítása, amelyet január 26-án nyitnak meg a Haáz Rezső Múzeumban, Székelyudvarhelyen.

Kiállítják Siklódy Ferenc munkáit Székelyudvarhelyen
Kiállítják Siklódy Ferenc munkáit Székelyudvarhelyen
2026. január 22., csütörtök

Kiállítják Siklódy Ferenc munkáit Székelyudvarhelyen
2026. január 21., szerda

Hamarosan befejezik a korondi bölcsőde építését, ősztől már meg is nyitnák

Kívülről már jól néz ki a Korondon épülő bölcsőde, de a belső részen még több apró munkálatot kell elvégeznie a kivitelezőnek, ugyanakkor a tereprendezés is hátravan. A község vezetősége a következő tanévtől már megnyitná a létesítményt.

Hamarosan befejezik a korondi bölcsőde építését, ősztől már meg is nyitnák
Hamarosan befejezik a korondi bölcsőde építését, ősztől már meg is nyitnák
2026. január 21., szerda

Hamarosan befejezik a korondi bölcsőde építését, ősztől már meg is nyitnák
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!