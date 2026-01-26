A tervezettnél lassabban halad a bölcsődeépítés Parajdon

Fotó: Olti Angyalka
Idén meg kell épülnie a negyven férőhelyes bölcsődének a parajdi Mánya-kertben, ám egyelőre csak az épület alapjait lehet látni a helyszínen. A kivitelező a nagy havazások ellenére is dolgozott ottjártunkkor.
Nehéz időszakon van túl Parajd: a tavalyi bányakatasztrófa minden helybéliben életre szóló nyomot hagyott maga után. Az önkormányzat is a legnehezebb hónapjait éli, mégsem állhat le a munka, muszáj a jövőbe tekinteni, és terveket szőni, azokat pedig megvalósítani.
Tízmillió lejért pályázott az Országos Befektetési Társaságnál (CNI) a parajdi önkormányzat, hogy bölcsődét építhessenek a községközpontban. A programban a negyven férőhelyes létesítmény típustervét választották ki. A CNI által kezdeményezett közbeszerzési eljáráson egy besztercei, illetve egy kolozsvári cégből álló konzorcium nyerte el az építkezés jogát.
Fotó: Olti Angyalka
Az építkezés már 2024 őszén elkezdődött az önkormányzat által megvásárolt Mánya-kertben, akkor az alap megásása volt folyamatban. Mostanra azonban
jelenleg vasazási munkálatok vannak folyamatban. A kivitelező egyébként a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére is dolgozik a helyszínen.
Ottjártunkkor a munkások meglepő optimizmussal kiáltották felénk, hogy Havasalföldről érkeztek, és sem a hó, sem a fagy nem tántorítja el őket a munkától.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Nyágrus László, Parajd polgármestere azonban nem volt ilyen derűlátó: a Székelyhonnak fontosnak tartotta jelezni, ő is azt tapasztalta, hogy nem megfelelő ütemben zajlott a munka a Mánya-kertben.
hiszen meglátásom szerint ehhez mostanra állniuk kellene a falaknak és az épület befödése is meg kellet volna törtéjen. Ennek ellenére reménykedek, hogy mégis sikerül időben megépíteni a bölcsődét” – fogalmazott.
Az elöljáró arról is beszélt, hogy nem volt egyszerű dolga a kivitelezőnek, hiszen egy meglehetősen mocsaras területen kezdte az építkezést. Éppen ezért első lépésként csövekben kellett elvezesse a vizet onnan, valamint a megszokottnál mélyebb alapot kellett ásson. Mindez nagy mértékben hátráltatta a megvalósítást. „Mindemellett úgy gondolom, hogy
Bízom benne, hogy ez így is történik majd, amint az időjárási viszonyok kedvezőbbek lesznek” – szögezte le az elöljáró. Hozzátette, eddig nem volt bölcsőde a községben, így fontos létesítményről van szó, amely működésével könnyebbé teszi a fiatal szülők mindennapjait.
