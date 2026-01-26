A tervezettnél lassabban halad a bölcsődeépítés Parajdon

Idén meg kell épülnie a negyven férőhelyes bölcsődének a parajdi Mánya-kertben, ám egyelőre csak az épület alapjait lehet látni a helyszínen. A kivitelező a nagy havazások ellenére is dolgozott ottjártunkkor.

Fülöp-Székely Botond 2026. január 26., 09:572026. január 26., 09:57

Nehéz időszakon van túl Parajd: a tavalyi bányakatasztrófa minden helybéliben életre szóló nyomot hagyott maga után. Az önkormányzat is a legnehezebb hónapjait éli, mégsem állhat le a munka, muszáj a jövőbe tekinteni, és terveket szőni, azokat pedig megvalósítani. Amikor a polgármester is szkeptikus Tízmillió lejért pályázott az Országos Befektetési Társaságnál (CNI) a parajdi önkormányzat, hogy bölcsődét építhessenek a községközpontban. A programban a negyven férőhelyes létesítmény típustervét választották ki. A CNI által kezdeményezett közbeszerzési eljáráson egy besztercei, illetve egy kolozsvári cégből álló konzorcium nyerte el az építkezés jogát.

Fotó: Olti Angyalka

Az építkezés már 2024 őszén elkezdődött az önkormányzat által megvásárolt Mánya-kertben, akkor az alap megásása volt folyamatban. Mostanra azonban

meglepő módon csak az épület alapját sikerült kiönteni betonból,

jelenleg vasazási munkálatok vannak folyamatban. A kivitelező egyébként a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére is dolgozik a helyszínen. Hirdetés Ottjártunkkor a munkások meglepő optimizmussal kiáltották felénk, hogy Havasalföldről érkeztek, és sem a hó, sem a fagy nem tántorítja el őket a munkától.

A havazások ellenére is dolgozott a kivitelező Fotó: Olti Angyalka

Nyágrus László, Parajd polgármestere azonban nem volt ilyen derűlátó: a Székelyhonnak fontosnak tartotta jelezni, ő is azt tapasztalta, hogy nem megfelelő ütemben zajlott a munka a Mánya-kertben.

Ezt a projektet idén nyáron be kellene fejezni a szerződés alapján. Én ugyanakkor szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban,

hiszen meglátásom szerint ehhez mostanra állniuk kellene a falaknak és az épület befödése is meg kellet volna törtéjen. Ennek ellenére reménykedek, hogy mégis sikerül időben megépíteni a bölcsődét” – fogalmazott. Gondok voltak a területtel Az elöljáró arról is beszélt, hogy nem volt egyszerű dolga a kivitelezőnek, hiszen egy meglehetősen mocsaras területen kezdte az építkezést. Éppen ezért első lépésként csövekben kellett elvezesse a vizet onnan, valamint a megszokottnál mélyebb alapot kellett ásson. Mindez nagy mértékben hátráltatta a megvalósítást. „Mindemellett úgy gondolom, hogy

az eddig látottakhoz képest gyorsítania kell a munkatempón a konzorciumnak, ha időben akar teljesíteni.