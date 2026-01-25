Székelyudvarhely számos utcájában fog szünetelni a vízszolgáltatás

A székelyudvarhelyi városháza Facebook-oldalán olvasható a tájékoztatás, amely szerint hétfőn 8:30 és 14 óra között a Bethlen-negyedi park melletti csőtörés javítása miatt szolgáltatáskiesés lesz a következő utcákban, városrészeken:

a Kisköved utcában,

a Virágok sétányán,

az Ifjúság bejáratban,

a Téglavetők bejáratban,

és a Gyepes bejáratban.

Felhívták a figyelmet továbbá, hogy a szolgáltatás újraindulásakor a víz átmenetileg zavaros lehet.