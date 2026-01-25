Székelyudvarhely számos utcájában fog szünetelni a vízszolgáltatás

Székelyudvarhelyi utcákban, városrészekben lesz vízszünet hétfőn
Fotó: Tuchiluș Alex
Csőtörés javítása miatt több utcában vízszünet lesz január 26-án, hétfőn Székelyudvarhelyen.
A székelyudvarhelyi városháza Facebook-oldalán olvasható a tájékoztatás, amely szerint hétfőn 8:30 és 14 óra között a Bethlen-negyedi park melletti csőtörés javítása miatt szolgáltatáskiesés lesz a következő utcákban, városrészeken:
a Kisköved utcában,
a Virágok sétányán,
az Ifjúság bejáratban,
a Téglavetők bejáratban,
és a Gyepes bejáratban.
Felhívták a figyelmet továbbá, hogy a szolgáltatás újraindulásakor a víz átmenetileg zavaros lehet.
