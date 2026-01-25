Rovatok
Székelyudvarhely számos utcájában fog szünetelni a vízszolgáltatás

Székelyudvarhelyi utcákban, városrészekben lesz vízszünet hétfőn • Fotó: Tuchiluș Alex

Székelyudvarhelyi utcákban, városrészekben lesz vízszünet hétfőn

Fotó: Tuchiluș Alex

Csőtörés javítása miatt több utcában vízszünet lesz január 26-án, hétfőn Székelyudvarhelyen.

Székelyhon

2026. január 25., 20:482026. január 25., 20:48

A székelyudvarhelyi városháza Facebook-oldalán olvasható a tájékoztatás, amely szerint hétfőn 8:30 és 14 óra között a Bethlen-negyedi park melletti csőtörés javítása miatt szolgáltatáskiesés lesz a következő utcákban, városrészeken:

  • a Kisköved utcában,

  • a Virágok sétányán,

  • az Ifjúság bejáratban,

  • a Téglavetők bejáratban,

  • és a Gyepes bejáratban.

Felhívták a figyelmet továbbá, hogy a szolgáltatás újraindulásakor a víz átmenetileg zavaros lehet.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
