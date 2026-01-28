Orbán Balázsra a róla alkotott szobornál, a Városháza téren, illetve a szejkefürdői helyszínen is koszorúzással emlékeznek február 3-án, kedden 12 órától. A megemlékezéshez többnapos kísérőrendezvény-sorozat kapcsolódik, amelynek célja, hogy

a fiatalabb korosztály számára is közelebb hozza a legnagyobb székely életét és munkásságát.

Február 2. és 6. között Iskolásként Orbán Balázs korában címmel városi sétákat szerveznek V–VIII. osztályos diákok számára, amelyek során a résztvevők Orbán Balázs szemével ismerhetik meg Székelyudvarhelyt. Az osztályközösségek jelentkezését várják. Ugyancsak ebben az időszakban kirándulásokat szerveznek az Orbán Balázs Látogatóközponthoz, elsősorban II. osztályos tanulók számára, a szejkefürdői helyszínen.

Hirdetés

Február 5-én, csütörtökön 13 és 15 óra között az Ismerős a név? – Orbán Balázs kvíz várja az érdeklődőket a Vekker kávézóban. A helyesen kitöltött kvíz jutalma egy ajándék kávé.

A programsorozat február 6-án, pénteken 14 órakor zárul az Orbán Balázsra emlékezünk fotópályázat kiállításmegnyitójával a Városháza téren, ahol a beérkezett pályaműveket a nagyközönség is megtekintheti.