Fotó: Csató Andrea
Emlékünnepséggel, iskolai programokkal, városi sétákkal, kvízzel és fotókiállítással idézik fel Orbán Balázs emlékét Székelyudvarhelyen február elején.
Orbán Balázsra a róla alkotott szobornál, a Városháza téren, illetve a szejkefürdői helyszínen is koszorúzással emlékeznek február 3-án, kedden 12 órától. A megemlékezéshez többnapos kísérőrendezvény-sorozat kapcsolódik, amelynek célja, hogy
Február 2. és 6. között Iskolásként Orbán Balázs korában címmel városi sétákat szerveznek V–VIII. osztályos diákok számára, amelyek során a résztvevők Orbán Balázs szemével ismerhetik meg Székelyudvarhelyt. Az osztályközösségek jelentkezését várják. Ugyancsak ebben az időszakban kirándulásokat szerveznek az Orbán Balázs Látogatóközponthoz, elsősorban II. osztályos tanulók számára, a szejkefürdői helyszínen.
Február 5-én, csütörtökön 13 és 15 óra között az Ismerős a név? – Orbán Balázs kvíz várja az érdeklődőket a Vekker kávézóban. A helyesen kitöltött kvíz jutalma egy ajándék kávé.
A programsorozat február 6-án, pénteken 14 órakor zárul az Orbán Balázsra emlékezünk fotópályázat kiállításmegnyitójával a Városháza téren, ahol a beérkezett pályaműveket a nagyközönség is megtekintheti.
Egy magyar Úr New Yorkból – Kövi Pál és az Erdélyi lakoma címmel nyílt kiállítás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban, amelyen jeles személyiség életébe engednek betekintést, aki könyvével a 20. század receptjeit mentette át az utókornak.
Új tagot fog nevesíteni a Székelyudvarhelyért Párt a helyi önkormányzati képviselő-testületbe, miután korábbi tanácsosuk, Élthes Előd Etele tavaly iktatta lemondását. Az új személy kilétéről Gálfi Árpádot, a párt elnökét is faggattuk.
Két különböző tematikájú kiállítás megnyitójára várja az érdeklődőket január 26-án és 27-én a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum.
Lőrincz Ildikó muzeológus, művészettörténész tart előadást a 20. századi székelyudvarhelyi képzőművészetről szerdán.
Idén meg kell épülnie a negyven férőhelyes bölcsődének a parajdi Mánya-kertben, ám egyelőre csak az épület alapjait lehet látni a helyszínen. A kivitelező a nagy havazások ellenére is dolgozott ottjártunkkor.
Csőtörés javítása miatt több utcában vízszünet lesz január 26-án, hétfőn Székelyudvarhelyen.
Konfliktus alakult ki egy négyfős társaság körében Székelyudvarhelyen, szombaton. Az összetűzés során egy személyt éles eszközzel sebesítettek meg.
A mesterséges intelligencia segítségével kellett képregényt készítsenek a református kollégiumok diákjai, akik jelentkeztek az immár huszonötödik alkalommal, ezúttal Székelyudvarhelyen megszervezett bibliaismereti vetélkedőre.
Székelyudvarhely évszázadai címmel szerveznek várostörténeti konferenciát a református egyházmegye központi hivatalának termében.
Hamarosan pályázatot nyújtanak be a Nagy-Küküllő mentén elképzelt sétány, valamint a csereháti Mária tér megvalósításáért – derült ki a székelyudvarhelyi képviselők soron kívüli ülésén pénteken. Az adóemeléssel kapcsolatban is tisztáztak néhány dolgot.
