Kitiltják az iskolákból és kórházakból a szexuális agresszorokat

A képviselőház által szerdán döntő házként elfogadott törvénytervezet szerint a szexuális agresszióért vagy kizsákmányolásért elítélt, és emiatt nyilvántartásba vett személyek nem dolgozhatnak iskolákban, kórházakban, idősotthonokban, szociális, testnevelési és sportközpontokban.

A tilalom állami és magántulajdonban levő intézményekre egyaránt vonatkozik. A tervezet szerint ezek a személyek önkéntesként sem tevékenykedhetnek intézményekben vagy szervezeteknél, nem kerülhetnek közel kiskorúakhoz és idős, fogyatékossággal élő vagy más hátrányos helyzetben levő személyekhez.

E tekintetben ezeknek a köz- és magánintézményeknek és szervezeteknek kötelességük magatartási integritási tanúsítványt kérni azoktól a személyektől, akiket alkalmazni készülnek, vagy önkéntesi szerződést kívánnak kötni velük. Az előírás a külföldi állampolgárokra is érvényes.