Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kitiltják az iskolákból és kórházakból a szexuális agresszorokat

• Fotó: Pixabay.com

Fotó: Pixabay.com

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A képviselőház által szerdán döntő házként elfogadott törvénytervezet szerint a szexuális agresszióért vagy kizsákmányolásért elítélt, és emiatt nyilvántartásba vett személyek nem dolgozhatnak iskolákban, kórházakban, idősotthonokban, szociális, testnevelési és sportközpontokban.

Farkas Áron

2026. február 25., 15:082026. február 25., 15:08

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tilalom állami és magántulajdonban levő intézményekre egyaránt vonatkozik. A tervezet szerint ezek a személyek önkéntesként sem tevékenykedhetnek intézményekben vagy szervezeteknél, nem kerülhetnek közel kiskorúakhoz és idős, fogyatékossággal élő vagy más hátrányos helyzetben levő személyekhez.

Hirdetés

E tekintetben ezeknek a köz- és magánintézményeknek és szervezeteknek kötelességük magatartási integritási tanúsítványt kérni azoktól a személyektől, akiket alkalmazni készülnek, vagy önkéntesi szerződést kívánnak kötni velük. Az előírás a külföldi állampolgárokra is érvényes.

Az előírás megszegése 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal szankcionálható a jogszabálytervezet szerint.

A tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntő házként határozott az ügyben – számolt be az Agerpres.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 25., szerda

A deficitcsökkentő intézkedések ellen tüntetnek a tanügyi szakszervezetek Bukarestben

A tanügyi szakszervezetek a Cotroceni-palota előtt tüntetnek szerdán, mert fel akarják hívni a figyelmet arra, hogy az oktatási rendszerben dolgozók nem értenek egyet a költségvetési hiány csökkentésére hozott politikai intézkedésekkel.

A deficitcsökkentő intézkedések ellen tüntetnek a tanügyi szakszervezetek Bukarestben
A deficitcsökkentő intézkedések ellen tüntetnek a tanügyi szakszervezetek Bukarestben
2026. február 25., szerda

A deficitcsökkentő intézkedések ellen tüntetnek a tanügyi szakszervezetek Bukarestben
Hirdetés
2026. február 25., szerda

Januárban több italcsomagolást váltottunk vissza, mint amennyi piacra került

A betétdíjas visszaváltási rendszer (SGR) elindítása óta eltelt több mint két évben több mint 8,9 milliárd italcsomagolást váltott vissza a lakosság, és több mint 647 ezer tonnás mennyiség került az újrahasznosító állomásokra.

Januárban több italcsomagolást váltottunk vissza, mint amennyi piacra került
Januárban több italcsomagolást váltottunk vissza, mint amennyi piacra került
2026. február 25., szerda

Januárban több italcsomagolást váltottunk vissza, mint amennyi piacra került
2026. február 25., szerda

Mielőtt beköszöntene a tavasz, még jön egy kis havazás

Csapadékos időre, az ország jelentős részén havazásra, a hegyekben hófúvásra figyelmeztető előrejelzést adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Mielőtt beköszöntene a tavasz, még jön egy kis havazás
Mielőtt beköszöntene a tavasz, még jön egy kis havazás
2026. február 25., szerda

Mielőtt beköszöntene a tavasz, még jön egy kis havazás
2026. február 25., szerda

Erdély közepéig ér a házkutatásokba torkollt harmadik ligás bundabotrány – videóval

Több mint harminc házkutatási parancsot hajtottak végre szerdán a hatóságok egy sportfogadási bundabotrány kapcsán. Huszonegy embert állítottak elő és hallgattak ki.

Erdély közepéig ér a házkutatásokba torkollt harmadik ligás bundabotrány – videóval
Erdély közepéig ér a házkutatásokba torkollt harmadik ligás bundabotrány – videóval
2026. február 25., szerda

Erdély közepéig ér a házkutatásokba torkollt harmadik ligás bundabotrány – videóval
Hirdetés
2026. február 25., szerda

Egyszerű indítványt nyújtott be Demeter András művelődésügyi miniszter ellen az AUR

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) frakcióvezetője, Petrișor Peiu szerdán egyszerű indítványt nyújtott be a szenátusban Demeter András művelődésügyi miniszter ellen.

Egyszerű indítványt nyújtott be Demeter András művelődésügyi miniszter ellen az AUR
Egyszerű indítványt nyújtott be Demeter András művelődésügyi miniszter ellen az AUR
2026. február 25., szerda

Egyszerű indítványt nyújtott be Demeter András művelődésügyi miniszter ellen az AUR
2026. február 25., szerda

A kedd esti kormánydöntés után sem veti el a tiltakozás lehetőségét a Sanitas

A kormány kedd esti döntése értelmében az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben nem alkalmaznak bércsökkentést, a Sanitas szakszervezet azonban még nem állítja le a korábban bejelentett tiltakozások előkészítését.

A kedd esti kormánydöntés után sem veti el a tiltakozás lehetőségét a Sanitas
A kedd esti kormánydöntés után sem veti el a tiltakozás lehetőségét a Sanitas
2026. február 25., szerda

A kedd esti kormánydöntés után sem veti el a tiltakozás lehetőségét a Sanitas
2026. február 25., szerda

A nyugdíjkorhatár emelését tervezik bizonyos ágazatokban

Emelni kell a nyugdíjkorhatárt mindazoknál az alkalmazotti kategóriáknál, amelyek valamilyen formában korkedvezményben részesülnek – jelentette ki kedd este Ilie Bolojan miniszterelnök a rendőrök bukaresti tüntetésére reagálva.

A nyugdíjkorhatár emelését tervezik bizonyos ágazatokban
A nyugdíjkorhatár emelését tervezik bizonyos ágazatokban
2026. február 25., szerda

A nyugdíjkorhatár emelését tervezik bizonyos ágazatokban
Hirdetés
2026. február 25., szerda

Gazdaságélénkítő csomag: a fogyasztás helyett a termelésre építenék a növekedést

A kedd este elfogadott gazdaságélénkítési csomag nem csupán a 2026-os évre szól, hanem 2032-ig határozza meg az állami támogatási programokat, amelyekre összesen 5 milliárd eurót irányzott elő a kormány – jelentette be Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

Gazdaságélénkítő csomag: a fogyasztás helyett a termelésre építenék a növekedést
Gazdaságélénkítő csomag: a fogyasztás helyett a termelésre építenék a növekedést
2026. február 25., szerda

Gazdaságélénkítő csomag: a fogyasztás helyett a termelésre építenék a növekedést
2026. február 25., szerda

Az AI nem vállal felelősséget – ezért marad kulcsszerepe a fordítóirodáknak

A mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át a fordítás világát, de nem minden helyzetben válthatja ki az emberi szakértelmet.

Az AI nem vállal felelősséget – ezért marad kulcsszerepe a fordítóirodáknak
Az AI nem vállal felelősséget – ezért marad kulcsszerepe a fordítóirodáknak
2026. február 25., szerda

Az AI nem vállal felelősséget – ezért marad kulcsszerepe a fordítóirodáknak
2026. február 25., szerda

Közigazgatási reform: gyorsulnak a helyi fejlesztések, karcsúsodik az állam

A közigazgatási csomag erősíti a decentralizációt, felgyorsítja a helyi fejlesztéseket, karcsúbb államot eredményez, és javítja a közszolgáltatások minőségét – jelentette be a kedd esti kormányülés után Cseke Attila.

Közigazgatási reform: gyorsulnak a helyi fejlesztések, karcsúsodik az állam
Közigazgatási reform: gyorsulnak a helyi fejlesztések, karcsúsodik az állam
2026. február 25., szerda

Közigazgatási reform: gyorsulnak a helyi fejlesztések, karcsúsodik az állam
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!