Amikor túl szép, hogy igaz legyen: csalásra utalhatnak a gyanúsan alacsony árak

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
A belügyminisztérium vasárnap a szellemi tulajdon világnapján arra figyelmeztetett, hogy a hamisított termékek és a kalóztartalmak továbbra is valós kockázatot jelentenek a vásárlók számára.
A tárca vasárnapi közleménye szerint – melyet az Agerpres ismertet – az év első három hónapjában a rendőrség 384 büntetőeljárást indított, 397 bűncselekményt állapított meg, és 176 gyanúsítottat azonosított a szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos ügyekben. Ugyanakkor
A közleményben idézett Cătălin Predoiu belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a gazdasági bűncselekmények esetében a belügyi szerveknek határozottan, pontosan és kompromisszumok nélkül kell fellépniük, a törvény alkalmazásával.
A minisztérium szerint a feltárt esetek azt mutatják, hogy
míg egyetlen internetes kattintás mögött valós veszélyek – csalás, adatlopás vagy kibertámadás – is meghúzódhatnak.
A hatóságok arra kérik a fogyasztókat, hogy figyeljenek a gyanúsan olcsó árakra, a gyenge minőségű csomagolásra, a származási iratok hiányára és a nem biztonságos honlapok használatára. Egyúttal azt javasolják, hogy az állampolgárok kizárólag engedélyezett forrásból vásároljanak, ellenőrizzék a termékek eredetiségét, és kerüljék a kalóztartalmak elérését vagy terjesztését.
szóljon hozzá!