Amikor túl szép, hogy igaz legyen: csalásra utalhatnak a gyanúsan alacsony árak

A belügyminisztérium vasárnap a szellemi tulajdon világnapján arra figyelmeztetett, hogy a hamisított termékek és a kalóztartalmak továbbra is valós kockázatot jelentenek a vásárlók számára.

A tárca vasárnapi közleménye szerint – melyet az Agerpres ismertet – az év első három hónapjában a rendőrség 384 büntetőeljárást indított, 397 bűncselekményt állapított meg, és 176 gyanúsítottat azonosított a szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos ügyekben. Ugyanakkor

több mint 28 millió lej értékű árut foglaltak le, a kiszabott bírságok összértéke pedig meghaladta az 562 ezer lejt.

A közleményben idézett Cătălin Predoiu belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a gazdasági bűncselekmények esetében a belügyi szerveknek határozottan, pontosan és kompromisszumok nélkül kell fellépniük, a törvény alkalmazásával.

A minisztérium szerint a feltárt esetek azt mutatják, hogy