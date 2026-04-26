Amikor túl szép, hogy igaz legyen: csalásra utalhatnak a gyanúsan alacsony árak

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

A belügyminisztérium vasárnap a szellemi tulajdon világnapján arra figyelmeztetett, hogy a hamisított termékek és a kalóztartalmak továbbra is valós kockázatot jelentenek a vásárlók számára.

2026. április 26., 13:30

A tárca vasárnapi közleménye szerint – melyet az Agerpres ismertet – az év első három hónapjában a rendőrség 384 büntetőeljárást indított, 397 bűncselekményt állapított meg, és 176 gyanúsítottat azonosított a szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos ügyekben. Ugyanakkor

több mint 28 millió lej értékű árut foglaltak le, a kiszabott bírságok összértéke pedig meghaladta az 562 ezer lejt.

A közleményben idézett Cătălin Predoiu belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a gazdasági bűncselekmények esetében a belügyi szerveknek határozottan, pontosan és kompromisszumok nélkül kell fellépniük, a törvény alkalmazásával.

A minisztérium szerint a feltárt esetek azt mutatják, hogy

a gyanúsan alacsony árak mögött hamisítói hálózatok állhatnak,

míg egyetlen internetes kattintás mögött valós veszélyek – csalás, adatlopás vagy kibertámadás – is meghúzódhatnak.

A hatóságok arra kérik a fogyasztókat, hogy figyeljenek a gyanúsan olcsó árakra, a gyenge minőségű csomagolásra, a származási iratok hiányára és a nem biztonságos honlapok használatára. Egyúttal azt javasolják, hogy az állampolgárok kizárólag engedélyezett forrásból vásároljanak, ellenőrizzék a termékek eredetiségét, és kerüljék a kalóztartalmak elérését vagy terjesztését.

2026. április 26., vasárnap

Növekvő árak, szűkülő kínálat: idén is folytatódik az Új otthon program

A kormány idén is folytatja az Új otthon programot, 500 millió lejes hitelgarancia-kerettel – derül ki a pénzügyminisztérium vasárnap közzétett jogszabálytervezetéből.

2026. április 26., vasárnap

Külügyminiszter: az orosz nagykövet nem tudta cáfolni a drón orosz eredetét

Most fordult elő először, hogy az orosz fél nem tudta teljes mértékben tagadni a Románia légterébe szombat hajnalban behatoló drón orosz eredetét – jelentette ki szombat este Oana Țoiu a bukaresti orosz nagykövet bekéretéséről.

2026. április 26., vasárnap

Április végi fagy Csíkszeredában

Bár szombaton napközben Székelyföld-szerte napos, tavaszi idő volt, vasárnap reggelre több helyen fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A leghidegebbet ezúttal is Csíkszeredában mérték.

2026. április 25., szombat

Drónincidens: Bukarest határozott üzenetet küldött Moszkvának

A Galacon lezuhant orosz drón miatt a külügyminisztérium szombaton bekérette az orosz nagykövetet, és közölték a diplomatával, hogy a román fél elítéli légterének megsértését, és „határozottan tiltakozik” ez ellen az elfogadhatatlan cselekedet ellen.

2026. április 25., szombat

Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe, a nemzeti oldal újjászervezésén fog dolgozni

Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát – ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be, hozzátéve, hogy rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.

2026. április 25., szombat

Drónmaradványokat találtak Tulcea megyében is

A védelmi minisztériumot szombaton arról értesítették, hogy drónmaradványokat találtak a Tulcea megyei Văcăreni község melletti farm térségében. Ez már a második drón, amelyet az éjszakai orosz támadást követően Románia területén lezuhant.

2026. április 25., szombat

Megsemmisítették a robbanásveszélyes drónt, hazatérhettek a kitelepített emberek – videóval

Biztonságban a megsemmisítésükre kijelölt helyszínre szállították a Galac területére lezuhant orosz drónmaradványokat, így a hatóságok engedélyezték a kitelepített lakosok hazatérését – közölte szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

2026. április 25., szombat

Egyeztetésre hívta az Európa-barát pártok vezetőit az államfő

Nicușor Dan államfő meghívta hétfőre a Cotroceni-palotába az Európa-barát pártok vezetőit, hogy megbeszélést folytassanak a SAFE és a PNRR programról.

2026. április 25., szombat

Több mint kétszáz embert evakuáltak, miután lezuhant egy orosz drón Galacon – videóval

Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).

2026. április 25., szombat

Viharos szél söpör végig az országon – féltucatnyi riasztást adtak ki

Több sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki megerősödő szél miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. A vasárnap reggeltől érvényes figyelmeztető előrejelzés az ország teljes területét, így a székelyföldi megyéket is érinti.

