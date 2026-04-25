Egyeztetésre hívta az Európa-barát pártok vezetőit az államfő

Nicușor Dan államfő meghívta hétfőre a Cotroceni-palotába az Európa-barát pártok vezetőit, hogy megbeszélést folytassanak a SAFE és a PNRR programról.

Az államelnök szombat délelőtti Facebook-bejegyzésében bejelentette, hogy mediátori szerepének megfelelően meghívta a négy Európa-barát parlamenti párt, illetve a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának vezetőit, hogy technikai és gyakorlati szempontból megvitassák a Románia számára fontos programokat, mint például a SAFE és az országos helyreállítási terv (PNRR).

Ezt megelőzően bejelentette, hogy aláírta a Szociáldemokrata Párt (PSD) minisztereinek felmentéséről, illetve az ideiglenes miniszterek kinevezéséről szóló rendeleteket.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön nyújtották be lemondásukat a Victoria-palotában.