Egyeztetésre hívta az Európa-barát pártok vezetőit az államfő

Nicușor Dan az RMDSZ vezetőivel tárgyal a kormányválság miatt összehívott szerdai egyeztetésen
Nicușor Dan államfő meghívta hétfőre a Cotroceni-palotába az Európa-barát pártok vezetőit, hogy megbeszélést folytassanak a SAFE és a PNRR programról.
Az államelnök szombat délelőtti Facebook-bejegyzésében bejelentette, hogy mediátori szerepének megfelelően meghívta a négy Európa-barát parlamenti párt, illetve a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának vezetőit, hogy technikai és gyakorlati szempontból megvitassák a Románia számára fontos programokat, mint például a SAFE és az országos helyreállítási terv (PNRR).
Ezt megelőzően bejelentette, hogy aláírta a Szociáldemokrata Párt (PSD) minisztereinek felmentéséről, illetve az ideiglenes miniszterek kinevezéséről szóló rendeleteket.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön nyújtották be lemondásukat a Victoria-palotában.
Benyújtották lemondásukat a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől.
Az üzemanyagválság tekintetében aggasztó kilátások várhatók középtávon Romániában – jelentette ki Nicușor Dan államfő pénteken.
Nicușor Dan államelnök pénteken kijelentette, hogy nem fogja elfogadni a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által támogatott kisebbségi kormány megalakítását.
