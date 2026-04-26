Külügyminiszter: az orosz nagykövet nem tudta cáfolni a drón orosz eredetét

Most fordult elő először, hogy az orosz fél nem tudta teljes mértékben tagadni a Románia légterébe szombat hajnalban behatoló drón orosz eredetét – jelentette ki szombat este Oana Țoiu a bukaresti orosz nagykövet bekéretéséről.

2026. április 26., 11:48

A külügyminiszter az Antena 3 CNN-nek nyilatkozva elmondta, nincs kétség afelől, hogy orosz gyártmányú drón sértette meg ismét a román légteret, amint azt Radu Miruță védelmi miniszter is megerősítette. Hozzátette: a nagykövettel folytatott tárgyaláson

először fordult elő, hogy az orosz fél nem tudta cáfolni a drón származását.

Țoiu beszámolója szerint az orosz nagykövet megismételte Moszkva álláspontját, miszerint Oroszországnak nincsenek célpontjai Románia, az Európai Unió vagy a NATO területén. A diplomata azt mondta: jelenleg nem tudják megerősíteni, hogy a drón az orosz hadseregé, ugyanakkor olyan információval sem rendelkeznek, amely alapján ezt cáfolni lehetne.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Románia határozottan elítéli az incidenst. A román fél azt üzente az orosz nagykövetnek, hogy megérik ugyan az orosz fél állítását, miszerint a légtérsértés nem volt szándékos, de ez nem változtat a lényegen.

A román légtér megsértése, a civilek életére és a polgári infrastruktúrára jelentett veszély, valamint az a tény, hogy a drónt ukrajnai polgári infrastruktúra elleni támadásra küldték, a nemzetközi jog megsértését jelenti”

– idézi Țoiut az Agerpres hírügynökség.

Beszélt arról is, hogy Románia, a NATO és az Európai Unió szemszögéből nincs semmilyen kétség afelől: Oroszország illegális háborút folytat Ukrajna ellen. Szerinte az orosz fél hamisan próbálja azt a narratívát terjeszteni a nyilvánosságban, hogy Ukrajnát terheli a felelősség a katonai konfliktusért, holott egyértelmű, hogy Oroszország támad polgári infrastruktúrát, ők okozták gyermekek halálát, illetve ők vettek célba kórházakat, szülészeteket és mentőautókat is.

Mint arról beszámoltunk, szombat reggel kétszáztizenhét embert evakuáltak Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak. A maradványokat később elszállították és megsemmisítették.Az incidens nyomán a román külügyminisztérium bekérette az orosz nagykövetet és közölték a diplomatával, hogy a román fél elítéli légterének megsértését.

Több mint kétszáz embert evakuáltak, miután lezuhant egy orosz drón Galacon – videóval
Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).

Megsemmisítették a robbanásveszélyes drónt, hazatérhettek a kitelepített emberek – videóval
Biztonságban a megsemmisítésükre kijelölt helyszínre szállították a Galac területére lezuhant orosz drónmaradványokat, így a hatóságok engedélyezték a kitelepített lakosok hazatérését – közölte szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

Drónincidens: Bukarest határozott üzenetet küldött Moszkvának
A Galacon lezuhant orosz drón miatt a külügyminisztérium szombaton bekérette az orosz nagykövetet, és közölték a diplomatával, hogy a román fél elítéli légterének megsértését, és „határozottan tiltakozik” ez ellen az elfogadhatatlan cselekedet ellen.

2026. április 26., vasárnap

Növekvő árak, szűkülő kínálat: idén is folytatódik az Új otthon program

A kormány idén is folytatja az Új otthon programot, 500 millió lejes hitelgarancia-kerettel – derül ki a pénzügyminisztérium vasárnap közzétett jogszabálytervezetéből.

2026. április 26., vasárnap

Április végi fagy Csíkszeredában

Bár szombaton napközben Székelyföld-szerte napos, tavaszi idő volt, vasárnap reggelre több helyen fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A leghidegebbet ezúttal is Csíkszeredában mérték.

2026. április 25., szombat

Drónincidens: Bukarest határozott üzenetet küldött Moszkvának

A Galacon lezuhant orosz drón miatt a külügyminisztérium szombaton bekérette az orosz nagykövetet, és közölték a diplomatával, hogy a román fél elítéli légterének megsértését, és „határozottan tiltakozik” ez ellen az elfogadhatatlan cselekedet ellen.

Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe, a nemzeti oldal újjászervezésén fog dolgozni

Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát – ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be, hozzátéve, hogy rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.

2026. április 25., szombat

Drónmaradványokat találtak Tulcea megyében is

A védelmi minisztériumot szombaton arról értesítették, hogy drónmaradványokat találtak a Tulcea megyei Văcăreni község melletti farm térségében. Ez már a második drón, amelyet az éjszakai orosz támadást követően Románia területén lezuhant.

Megsemmisítették a robbanásveszélyes drónt, hazatérhettek a kitelepített emberek – videóval

Biztonságban a megsemmisítésükre kijelölt helyszínre szállították a Galac területére lezuhant orosz drónmaradványokat, így a hatóságok engedélyezték a kitelepített lakosok hazatérését – közölte szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

Egyeztetésre hívta az Európa-barát pártok vezetőit az államfő

Nicușor Dan államfő meghívta hétfőre a Cotroceni-palotába az Európa-barát pártok vezetőit, hogy megbeszélést folytassanak a SAFE és a PNRR programról.

2026. április 25., szombat

Több mint kétszáz embert evakuáltak, miután lezuhant egy orosz drón Galacon – videóval

Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).

Viharos szél söpör végig az országon – féltucatnyi riasztást adtak ki

Több sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki megerősödő szél miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. A vasárnap reggeltől érvényes figyelmeztető előrejelzés az ország teljes területét, így a székelyföldi megyéket is érinti.

Kiderült, ki lesz Magyar Péter helyettese

Miniszterelnök-helyettes lesz az új kormányban Orbán Anita – jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő Facebook-oldalán szombaton.

