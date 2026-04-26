Külügyminiszter: az orosz nagykövet nem tudta cáfolni a drón orosz eredetét

Most fordult elő először, hogy az orosz fél nem tudta teljes mértékben tagadni a Románia légterébe szombat hajnalban behatoló drón orosz eredetét – jelentette ki szombat este Oana Țoiu a bukaresti orosz nagykövet bekéretéséről.

Székelyhon 2026. április 26., 11:482026. április 26., 11:48

A külügyminiszter az Antena 3 CNN-nek nyilatkozva elmondta, nincs kétség afelől, hogy orosz gyártmányú drón sértette meg ismét a román légteret, amint azt Radu Miruță védelmi miniszter is megerősítette. Hozzátette: a nagykövettel folytatott tárgyaláson

először fordult elő, hogy az orosz fél nem tudta cáfolni a drón származását.

Țoiu beszámolója szerint az orosz nagykövet megismételte Moszkva álláspontját, miszerint Oroszországnak nincsenek célpontjai Románia, az Európai Unió vagy a NATO területén. A diplomata azt mondta: jelenleg nem tudják megerősíteni, hogy a drón az orosz hadseregé, ugyanakkor olyan információval sem rendelkeznek, amely alapján ezt cáfolni lehetne. Hirdetés A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Románia határozottan elítéli az incidenst. A román fél azt üzente az orosz nagykövetnek, hogy megérik ugyan az orosz fél állítását, miszerint a légtérsértés nem volt szándékos, de ez nem változtat a lényegen.

A román légtér megsértése, a civilek életére és a polgári infrastruktúrára jelentett veszély, valamint az a tény, hogy a drónt ukrajnai polgári infrastruktúra elleni támadásra küldték, a nemzetközi jog megsértését jelenti”