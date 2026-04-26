Külügyminiszter: az orosz nagykövet nem tudta cáfolni a drón orosz eredetét

Most fordult elő először, hogy az orosz fél nem tudta teljes mértékben tagadni a Románia légterébe szombat hajnalban behatoló drón orosz eredetét – jelentette ki szombat este Oana Țoiu a bukaresti orosz nagykövet bekéretéséről.
A külügyminiszter az Antena 3 CNN-nek nyilatkozva elmondta, nincs kétség afelől, hogy orosz gyártmányú drón sértette meg ismét a román légteret, amint azt Radu Miruță védelmi miniszter is megerősítette. Hozzátette: a nagykövettel folytatott tárgyaláson
Țoiu beszámolója szerint az orosz nagykövet megismételte Moszkva álláspontját, miszerint Oroszországnak nincsenek célpontjai Románia, az Európai Unió vagy a NATO területén. A diplomata azt mondta: jelenleg nem tudják megerősíteni, hogy a drón az orosz hadseregé, ugyanakkor olyan információval sem rendelkeznek, amely alapján ezt cáfolni lehetne.
A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Románia határozottan elítéli az incidenst. A román fél azt üzente az orosz nagykövetnek, hogy megérik ugyan az orosz fél állítását, miszerint a légtérsértés nem volt szándékos, de ez nem változtat a lényegen.
– idézi Țoiut az Agerpres hírügynökség.
Beszélt arról is, hogy Románia, a NATO és az Európai Unió szemszögéből nincs semmilyen kétség afelől: Oroszország illegális háborút folytat Ukrajna ellen. Szerinte az orosz fél hamisan próbálja azt a narratívát terjeszteni a nyilvánosságban, hogy Ukrajnát terheli a felelősség a katonai konfliktusért, holott egyértelmű, hogy Oroszország támad polgári infrastruktúrát, ők okozták gyermekek halálát, illetve ők vettek célba kórházakat, szülészeteket és mentőautókat is.
Mint arról beszámoltunk, szombat reggel kétszáztizenhét embert evakuáltak Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak. A maradványokat később elszállították és megsemmisítették.Az incidens nyomán a román külügyminisztérium bekérette az orosz nagykövetet és közölték a diplomatával, hogy a román fél elítéli légterének megsértését.
Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).
Biztonságban a megsemmisítésükre kijelölt helyszínre szállították a Galac területére lezuhant orosz drónmaradványokat, így a hatóságok engedélyezték a kitelepített lakosok hazatérését – közölte szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).
A Galacon lezuhant orosz drón miatt a külügyminisztérium szombaton bekérette az orosz nagykövetet, és közölték a diplomatával, hogy a román fél elítéli légterének megsértését, és „határozottan tiltakozik” ez ellen az elfogadhatatlan cselekedet ellen.
A védelmi minisztériumot szombaton arról értesítették, hogy drónmaradványokat találtak a Tulcea megyei Văcăreni község melletti farm térségében. Ez már a második drón, amelyet az éjszakai orosz támadást követően Románia területén lezuhant.
