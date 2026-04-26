Április végi fagy Csíkszeredában

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Bár szombaton napközben Székelyföld-szerte napos, tavaszi idő volt, vasárnap reggelre több helyen fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A leghidegebbet ezúttal is Csíkszeredában mérték.
2026. április 26., 10:19
Igazi tavaszi időt hozott a hétvége, a szikrázó napsütésben 17–21 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet Székelyföldön. Az éjszaka ennek ellenére hűvös volt, a legalacsonyabb hőmérsékletek fagypont közelében – és helyenként az alatt – alakultak.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint
Enyhén fagyott Gyergyóalfaluban (–1), Maroshévízen (–1,2) és Bodzafordulón is (–0,3).
Máshol kicsivel nulla fok fölött maradt a hőmérséklet, Sepsiszentgyörgyön 1,4, Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen 2,7 fokot regisztráltak a mérőműszerek.
A hűvös reggel után gyorsan melegedésnek indult a levegő, vasárnap délben ismét 20 fok közeli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. A szél azonban megélénkül, a meteorológusok a székelyföldi megyékre is riasztást adtak ki.
Több sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki megerősödő szél miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. A vasárnap reggeltől érvényes figyelmeztető előrejelzés az ország teljes területét, így a székelyföldi megyéket is érinti.
szóljon hozzá!