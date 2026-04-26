Április végi fagy Csíkszeredában

Bár szombaton napközben Székelyföld-szerte napos, tavaszi idő volt, vasárnap reggelre több helyen fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A leghidegebbet ezúttal is Csíkszeredában mérték.

Igazi tavaszi időt hozott a hétvége, a szikrázó napsütésben 17–21 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet Székelyföldön. Az éjszaka ennek ellenére hűvös volt, a legalacsonyabb hőmérsékletek fagypont közelében – és helyenként az alatt – alakultak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint

a legalacsonyabb értéket, mínusz 3,3 fokot Csíkszeredában mérték, amivel a hargitai megyeszékhely az ország leghidegebb pontja volt.