Növekvő árak, szűkülő kínálat: idén is folytatódik az Új otthon program

A kormány idén is folytatja az Új otthon programot, 500 millió lejes hitelgarancia-kerettel – derül ki a pénzügyminisztérium vasárnap közzétett jogszabálytervezetéből.

Székelyhon

2026. április 26., 12:36

A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlanpiaci helyzet indokolja: a lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást, különösen azoknak, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek – írja az Agerpres.

A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió lejes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzáloghitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja, emellett a kedvezőbb finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak.

A jogszabálytervezet indoklása egy ingatlanpiaci elemzésre is hivatkozik, amely szerint 2025 harmadik negyedévében Kolozsváron vették fel a legnagyobb összegű lakáshiteleket:

a kölcsönök átlagos értéke 462 179 lej, az átlagos havi törlesztőrészlet pedig 2538 lej volt.

A rangsorban Iași és Bukarest következik, majd Konstanca, Temesvár és Brassó.

A tervezet szerint a program a lakásvásárlás támogatásának fontos eszköze marad, olyan körülmények között, hogy 2025 negyedik és 2026 első negyedévében

a kínálat mintegy 18 százalékkal csökkent, az árak pedig több mint 15 százalékkal nőttek az ingatlanpiacon.

Az Új otthon program az Első otthon program folytatása. A 2009-es indulástól 2026 második hónapjának végéig összesen 334 304 hitelgaranciát nyújtottak az igénylőknek, 31,72 milliárd lej értékben.

2026. április 26., vasárnap

Amikor túl szép, hogy igaz legyen: csalásra utalhatnak a gyanúsan alacsony árak

A belügyminisztérium vasárnap a szellemi tulajdon világnapján arra figyelmeztetett, hogy a hamisított termékek és a kalóztartalmak továbbra is valós kockázatot jelentenek a vásárlók számára.

2026. április 26., vasárnap

Külügyminiszter: az orosz nagykövet nem tudta cáfolni a drón orosz eredetét

Most fordult elő először, hogy az orosz fél nem tudta teljes mértékben tagadni a Románia légterébe szombat hajnalban behatoló drón orosz eredetét – jelentette ki szombat este Oana Țoiu a bukaresti orosz nagykövet bekéretéséről.

Április végi fagy Csíkszeredában

Bár szombaton napközben Székelyföld-szerte napos, tavaszi idő volt, vasárnap reggelre több helyen fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A leghidegebbet ezúttal is Csíkszeredában mérték.

Drónincidens: Bukarest határozott üzenetet küldött Moszkvának

A Galacon lezuhant orosz drón miatt a külügyminisztérium szombaton bekérette az orosz nagykövetet, és közölték a diplomatával, hogy a román fél elítéli légterének megsértését, és „határozottan tiltakozik” ez ellen az elfogadhatatlan cselekedet ellen.

Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe, a nemzeti oldal újjászervezésén fog dolgozni

Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát – ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be, hozzátéve, hogy rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.

Drónmaradványokat találtak Tulcea megyében is

A védelmi minisztériumot szombaton arról értesítették, hogy drónmaradványokat találtak a Tulcea megyei Văcăreni község melletti farm térségében. Ez már a második drón, amelyet az éjszakai orosz támadást követően Románia területén lezuhant.

Megsemmisítették a robbanásveszélyes drónt, hazatérhettek a kitelepített emberek – videóval

Biztonságban a megsemmisítésükre kijelölt helyszínre szállították a Galac területére lezuhant orosz drónmaradványokat, így a hatóságok engedélyezték a kitelepített lakosok hazatérését – közölte szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

Egyeztetésre hívta az Európa-barát pártok vezetőit az államfő

Nicușor Dan államfő meghívta hétfőre a Cotroceni-palotába az Európa-barát pártok vezetőit, hogy megbeszélést folytassanak a SAFE és a PNRR programról.

Több mint kétszáz embert evakuáltak, miután lezuhant egy orosz drón Galacon – videóval

Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).

Viharos szél söpör végig az országon – féltucatnyi riasztást adtak ki

Több sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki megerősödő szél miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. A vasárnap reggeltől érvényes figyelmeztető előrejelzés az ország teljes területét, így a székelyföldi megyéket is érinti.

