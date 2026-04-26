Növekvő árak, szűkülő kínálat: idén is folytatódik az Új otthon program

A kormány idén is folytatja az Új otthon programot, 500 millió lejes hitelgarancia-kerettel – derül ki a pénzügyminisztérium vasárnap közzétett jogszabálytervezetéből.

A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlanpiaci helyzet indokolja: a lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást, különösen azoknak, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek – írja az Agerpres.

A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió lejes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzáloghitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja, emellett a kedvezőbb finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak.

A jogszabálytervezet indoklása egy ingatlanpiaci elemzésre is hivatkozik, amely szerint 2025 harmadik negyedévében Kolozsváron vették fel a legnagyobb összegű lakáshiteleket: